CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Elayis Tavşan'da işlem tamam

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira'yı getirmek istiyor. Alex, Josef'in çok yakın arkadaşı. Josef'in bu transferde etkin rol oynaması bekleniyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, daha önce yaptığı haberde, şu sıralar serbest oyuncu statüsünde bulunan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yla görüşme sağlayan siyah-beyazlıların, 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif ettiğini belirtmişti.