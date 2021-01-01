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CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Elayis Tavşan'da işlem tamam

Yaz transfer dönemi başladı. Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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elayis tavsan
Getty

Beşiktaş'ın yeni 10 numarasını Josef de Soua getiriyor 😲

2021-06-25T05:58:20Z

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira'yı getirmek istiyor. Alex, Josef'in çok yakın arkadaşı. Josef'in bu transferde etkin rol oynaması bekleniyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, daha önce yaptığı haberde, şu sıralar serbest oyuncu statüsünde bulunan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yla görüşme sağlayan siyah-beyazlıların, 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif ettiğini belirtmişti.

ALEX TEIXEIRA
Getty Images

Elayis Tavşan tamam 👀

2021-06-25T05:57:02Z

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, 20 yaşındaki Elayis Tavşan için kulübü Nijmegen ile el sıkıştı.

Sağ ve sol kanatta oynayabilen Elayis için Siyah-Beyazlılar, 1.5 milyon Euro ödeyecek.

Elayis Tavşan da gelecek hafta İstanbul’a gelip sözleşme imzalayacak. 

elayis tavsan
Getty

Beşiktaş, Nurullah Aslan'ı istiyor

2021-06-24T20:06:11Z

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş, Samsunspor forması giyen Nurullah Aslan ile anlaştı. 23 yaşındaki kaleci, bu sezon 36 maçta görev yaparken bunların 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Haberde Beşiktaş'ın bu transferi 1 milyon euro karşılığında bitirmeye yakın olduğu belirtildi.
Nurullah Aslan
AA

Beşiktaş için Mitrovic iddiası

2021-06-24T16:57:50Z

Aboubakar'ın ayrılığından sonra santrfor takviyesi için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş,Takvim'in haberine göre  Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic'i de listesine aldı. 26 yaşındaki Sırp oyuncunun kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunuyor.
Aleksandar Mitrovic Serbia 2021
Getty Images

Beşiktaş'a İsviçreli golcü

2021-06-24T16:54:32Z

Akşam'ın haberine göre santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Haris Seferovic'i gündemine aldı. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin gibi isimlerin satılması durumunda Seferovic için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Thiago Silva Seferovic Brazil Switzerland World Cup 17062018
Getty