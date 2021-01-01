CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Elayis Tavşan'da işlem tamam

Beşiktaş'ın yeni 10 numarasını Josef de Soua getiriyor 😲
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira'yı getirmek istiyor. Alex, Josef'in çok yakın arkadaşı. Josef'in bu transferde etkin rol oynaması bekleniyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, daha önce yaptığı haberde, şu sıralar serbest oyuncu statüsünde bulunan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yla görüşme sağlayan siyah-beyazlıların, 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif ettiğini belirtmişti.
Elayis Tavşan tamam 👀
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, 20 yaşındaki Elayis Tavşan için kulübü Nijmegen ile el sıkıştı.
Sağ ve sol kanatta oynayabilen Elayis için Siyah-Beyazlılar, 1.5 milyon Euro ödeyecek.
Elayis Tavşan da gelecek hafta İstanbul’a gelip sözleşme imzalayacak.