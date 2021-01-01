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CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Mame Diouf için temaslara başladı

Yaz transfer dönemi başladı. Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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Mame Diouf Hatayspor

Beşiktaş 🔁 Mame Diouf

2021-06-21T07:54:11Z

Fanatik'in haberine göre; Hatayspor formasıyla geçen sezon 38 lig maçında 19 gollük performans ortaya koyan Mame Diouf, Siyah-Beyazlılar’ın gündemine gelmişti.

Güney ekibinin sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu aktive ettiği 33 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı.

Kontratında 1.2 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan tecrübeli futbolcuyu B Planı olarak düşünen yönetim, eğer bonservisi elinde olarak kulübünden ayrılabilirse bu oyuncuyu olumlu olarak değerlendirecek.

Kenan Karaman 🤝 Beşiktaş

2021-06-21T07:43:53Z

TRT Spor'un haberine göre;  Siyah-Beyazlılar, daha önce anlaşmaya vardığı Salih Uçan'ın transferini önümüzdeki günlerde açıklayacak.

A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarından sonra da Kenan Karaman için temaslar hızlanacak.

Kenan Karaman Russia Turkey 10112020
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Kartal'ın radarında Ounas var

2021-06-20T08:17:45Z

Ghezzal transferi için Leicester City ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, yıldız oyuncunun alternatifini de belirledi. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Ghezzal'i transfer edemezse bonservisi Napoli'de bulunan Adam Ounas ile görüşecek.
Adam Ounas Napoli
Getty Images

Ersin Destanoğlu için Fransız ekibi devrede

2021-06-20T08:13:21Z

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Nice, Ersin Destanoğlu için 7 milyon euro bonservis ücretinin yanı sıra 3 milyon euro da Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren bir teklif yaptı.
Ersin Destanoglu Besiktas
AA

Sergen Yalçın, 7 transfer istiyor 🔁

2021-06-19T08:58:10Z

Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor.

Erken transferler yapılmasını isteyen Yalçın, iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor.

Ersin, Larin ve Ljajic'in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.

Sergen Yalcin
AA

Kartal, Larin ile sözleşme uzatıp teklifleri değerlendirecek 👇

2021-06-19T08:52:45Z

Sabah'ın haberine göre; Cyle Larin dün stada geldi ve ilk görüşme Kanadalı oyuncu ile yaşandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, 1 yıllık mukavelesi kalan tecrübeli forvetle sözleşme uzatıp, gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istediklerini Larin'e iletti.

Cyle Larin. Besiktas vs Hatayspor
AA