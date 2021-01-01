CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Mame Diouf için temaslara başladı

Ali Ece, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a yaptığı teklifi açıkladı
Beşiktaş 🔁 Mame Diouf
Fanatik'in haberine göre; Hatayspor formasıyla geçen sezon 38 lig maçında 19 gollük performans ortaya koyan Mame Diouf, Siyah-Beyazlılar’ın gündemine gelmişti.
Güney ekibinin sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu aktive ettiği 33 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı.
Kontratında 1.2 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan tecrübeli futbolcuyu B Planı olarak düşünen yönetim, eğer bonservisi elinde olarak kulübünden ayrılabilirse bu oyuncuyu olumlu olarak değerlendirecek.
Kenan Karaman 🤝 Beşiktaş
TRT Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, daha önce anlaşmaya vardığı Salih Uçan'ın transferini önümüzdeki günlerde açıklayacak.
A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarından sonra da Kenan Karaman için temaslar hızlanacak.
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Sergen Yalçın, 7 transfer istiyor 🔁
Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor.
Erken transferler yapılmasını isteyen Yalçın, iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor.
Ersin, Larin ve Ljajic'in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.
Kartal, Larin ile sözleşme uzatıp teklifleri değerlendirecek 👇
Sabah'ın haberine göre; Cyle Larin dün stada geldi ve ilk görüşme Kanadalı oyuncu ile yaşandı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, 1 yıllık mukavelesi kalan tecrübeli forvetle sözleşme uzatıp, gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istediklerini Larin'e iletti.