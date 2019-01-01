CANLI | Skrtel Başakşehir'de

Mauro Icardi resmen PSG'de!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain, Arjantinli futbolcuyu satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Skrtel Başakşehir'de
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel'in sözleşmesi feshedildi.
Slovak futbolcu, bu gelişme sonrasında Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de 2019/2020 sezonu için yaz transfer dönemi sona erdi!
Fabri Mallorca'da
Falcao 3 yıllığına Galatasaray'da
Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray taraftarının haftalardır beklediği Radamel Falcao, sonunda kendini sarı kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Kolombiyalı golcü Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray KAP'a yaptığı açıklamada Falcao'nun maliyetinin detaylarını da verdi.
Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu'nu Erzurumspor'a kiraladı
Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayaroğlu'nun bir yıllığına kiraya verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Hasan Ayaroğlu, bu sezon sonuna kadar, bir yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Taylan Antalyalı Galatasaray'da
Başakşehir'den kaleci takviyesi
Sivasspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Bursaspor forması giyen Barış Yardımcı'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Barış ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Futbola Fenerbahçe alt yapısında başlayan 27 yaşındaki Barış, Kasımpaşa 21 Yaş Altı Takımı, Hatayspor, Menemenspor, Gaziantepspor ve son olarak Bursaspor takımlarının formalarını giydi.
Defansın sağında görev yapan Barış, kariyerinde çıktığı 196 maçta 2 gol atıp, 10 asist yaptı.
Galatasaray, Lemina'nın maliyetini açıkladı
Galatasaray, Mario Lemina'yı 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Linnes Rusya yolcusu
Falcao ve Lemina transferinin ardından kadrosunda 15 yabancıya ulaşan Galatasaray'da Martin Linnes ile yolların ayrılması bekleniyor.
A Spor'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım Linnes'i Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova'ya kiralayacak.
Roma'da transfer hareketliliği
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, yaz transfer döneminin son gününde Nikola Kalinic ve Henrikh Mkhitaryan’ı kiralık olarak kadrosuna katarken, Patrik Schick’i Leipzig’e kiraladı.
Milli futbolcular Cengiz Ünder ile Yıldırım Mert Çetin’in formasını giydiği Roma, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminin son gününü hareketli geçirdi.
Sarı-kırmızılı takım, İspanya’nın Atletico Madrid takımından Hırvat golcü Nikola Kalinic ile İngiltere’nin Arsenal takımından Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ı 1’er yıllığına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kalinic'in 19, Mkhitaryan'ın ise 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Roma, Çek golcüsü Patrik Schick’i ise Almanya’nın Leipzig takımına kiraladı.
Diaby Beşiktaş'ta
Siyah beyazlılar, Malili oyuncuyu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kadrosunu son olarak Georges N'Koudou ve Mohamed Elneny transferiyle güçlendiren Beşiktaş'ta bir imza daha atıldı.
Siyah beyazlılar, Sporting Lizbon'un Malili oyuncusu Abdoulay Diaby'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Diaby'nin transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
Abdoulay Diaby, geçen sezon Sporting Lizbon formasıyla 29 lig maçında görev aldı.
Napoleoni Göztepe'de
Göztepe, Stefano Napoleoni ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
İzmir kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son olarak Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.
26 Haziran 1986 tarihinde Roma'da dünyaya gelen Napoleoni, Widzew Lodz, Levadiakos, Atromitos ve Başakşehir takımlarında forma giydi.
372 maçta 90 kez rakip fileleri sarsan İtalyan futbolcuya Göztepe'mize hoş geldin diyor başarılar diliyoruz."
Milan, Ante Rebic'i 2 yıllığına kiraladı
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan transferin son gününde flaş bir hamle yaptı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Eintracht Frankfurt'tan Ante Rebic'i 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Boluspor'a Fenerbahçe'den transfer
Bolusspor, Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Mert Tunç ile bir yıllık kiralık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Alanyaspor kaleci Eray Birniçan ile anlaştı
Çaykur Rizspor, Aminu'nun bonservisini aldı
Umar Aminu'nun bonservisini Osmanlıspor'dan alan Çaykur Rizespor, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Leipzig, Patrik Schick ile anlaştı
Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Patrik Schick Leipzig ile anlaşmaya vardı.Çekyalı futbolcu, Roma formasıyla çıktığı 57 mücadelede 8 gol kaydetti.
Konoplyanka, Shakhtar Donetsk'te
Bir dönem Beşiktaş’ın gündeminde bulunan Konoplyanka, Shakhar Donetsk'e transfer oldu.Shakhtar Donetsk, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka'yı renklerine bağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Futbolcunun bonservis bedeliyle alakalı bir açıklama yapılmadı.
Konoplyanka, 2017'de katıldığı Schalke'de 78 maça çıktı, 13 gol attı.
Luiz Gustavo resmen Fenerbahçe'de
Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildiride, Luiz Gustavo transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
Brezilyalı orta saha, sarı lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Luiz Gustavo, geçen sezon 38 resmi maçta formasını giydiği Marsilya adına 4 gol kaydetti.
Başarılı oyuncu, Brezilya A Milli Takımı'yla 41 maçta görev aldı.
Konyaspor, Levan Shengelia'yı transfer etti
Keylor Navas PSG'de
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid forması giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ı transfer etti.
Fransız Kulübünden yapılan açıklamada, Keylor Navas ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığı ve kaleci Alphonse Areola'nın 1 yıllığına Real Madrid'e kiralanacağı duyuruldu.
İspanyol medyasında çıkan haberlerde, PSG'nin 32 yaşındaki kaleci için Real Madrid'e ayrıca 15 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.
Kosta Rikalı kaleci, 2014'te katıldığı Real Madrid'in 162 maçta kalesini korudu.
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid ve Club Brugge'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.
Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e yeni görev
Transfer döneminin bitimine az bir süre kala Fenerbahçe cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertliler resmi sitesinden yayınladığı açıklama ile Volkan Demirel'in teknik ekibe dahil olduğunu duyurdu:
"Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında ‘Fenerbahçelilik’ olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır.
Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe’sinin başarıları için sarf edecektir.
Bu doğrultuda, değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır.
Fenerbahçeli Volkan’a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz.
Şimdi şanlı renklerimizle, aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara!"
Göztepe'de ayrılık
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu başında transfer edilen 26 yaşındaki Arjantinli defans oyuncusu Grillo ile yapılan görüşmelerin ardından sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, Grillo'ya futbol yaşantısında başarılar dilendi.
Grillo, Türkiye'de sadece 5 Türkiye Kupası maçında takımının formasını giydi.
Allahyar Sayyadmanesh İstanbulspor'da
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i 1 yıllığına TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiraladığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Ayite, Gençlerbirliği'nde
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İngiltere'nin Fulham takımından Floyd Ayite'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, yaz transfer döneminin son gününde Togolu kanat oyuncusu Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia'da oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, son üç sezonu Fulham'da geçirdi.
Berkay Özcan Başakşehir'de
Başakşehir, Hamburg'un 21 yaşındaki orta sahası Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan’ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart’tan Hamburg’a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.
Ümit milli takımımızın kaptanlığını yapan Berkay Özcan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"
Rafinha, Celta Vigo yolcusu
Fiorentina Ghezzal ve Hatem Ben Arfa'yı istiyor
Fiorentina, Ghezzal ve Hatem Ben Arfa'yı istiyor.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina, son olarak Rennes forması giyen Hatem Ben Arfa ve Leicester City forması giyen Rachid Ghezzal ile ilgileniyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi Hatem Ben Arfa ve Ghezzal için teklifini iletti.
Mauro Icardi, PSG ile anlaşmaya vardı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, Icardi transferi için görüşmelere başladı.
Inter'de teknik direktör Conte tarafından taktik antrenmanlarına alınmayan yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı. Icardi'nin menajeri Wanda Nara ise yıldız futbolcunun ayrılacağını doğruladı.
Wanda Nara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Icardi'nin Inter'den ayrılacağını doğrularken, "Transferin son gününe kadar çalışacağım. Avrupa'da birçok seçenek var. Icardi'nin, İtalya dışında bir takıma gidip gitmeyeceğini ise göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre; Arjantinli oyuncunun PSG ile 1 yıl kiralık olarak sözleşme imzalayacağı ve satın alma opsiyonunun 70 milyon euro olacağı ifade edildi.
Gazişehir Furkan Soyalp'i transfer etti
Galatasaray'dan Kolarov atağı
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kolarov için Galatasaray devreye girdi.
Transferin bitimine sayılı saatler kala Aleksandar Kolarov bu kez Galatasaray'ın gündemine girdi.
Sarı lacivertlilerin de Sırp yıldız için son kez Roma'nın kapısını çalacağı iddia edildi. 32 yaşındaki sol beki kadrosunda görmek için temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da görüşmelere katılacağı ileri sürüldü.
İtalyan Basınından La Gazzetta Dello Sport'un muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray Nagatomo'yu gönderip yerini Kolarov ile doldurmak istiyor. Ancak Roma, Lazio derbisinde de gol atan Sırp yıldızın takımdan ayrılmasını istemiyor.
Kjaer Atalanta'da
İtalyan ekip, Fenerbahçe'nin Danimarkalı eski oyuncusunu kadrosuna kattı.
Mattia De Sciglio Juve'de kalıyor
Torino devi, PSG'nin Mattia De Sciglio için yaptığı teklifi reddetti.
Juve Boateng'i bekliyor
Juve, Jerome Boateng'i kiralamak için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, transfer penceresi kapanmadan önce Boateng transferini açıklamaya çalışacak.
Giorgio Chiellini'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle Juventus'un savunma hattına yeni bir hamle yapması bekleniyor.
Bernardeschi & Rakitic takası yattı
Juventus ve Barcelona masadan kalktı.Romeo Agresti'nin haberine göre Barcelona ve Juventus arasında takas görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.
Bony, Brighton yolcusu
30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü, Premier Lig'de kalacak gibi gözüküyor.
Swansea ile sözleşmesi sona eren ve Newport County ile idmanlara çıkarak hazırlanan Wilfried Bony'nin Brighton ile anlaşması bekleniyor.
Manuel Fernandes Rusya'da kaldı.
İsmi bu yaz transfer döneminde Türk kulüpleri ile anılan Portekizli yıldız, Krasnodar ile sözleşme imzaladı.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesinin sona eren Manuel Fernandes Krasnodar'a transfer oldu.
Javier Hernandez, resmen Sevilla'da!
Sevilla, transferin son gününde West Ham United'ın Meksikalı forveti Javier Hernandez'i kadrosuna kattı.
Süper Lig'de kulüpsüz kalan futbolcular
Süper Lig'de yaz transfer sezonunun son gününde birçok önemli isim hâlâ kendilerine kulüp bulamadı. İşte o futbolcular...
Mbaye Diagne, resmen Club Brugge'de
Sarı kırmızılı ekip, Senegalli golcünün Belçika ekibine kiralandığını KAP'a bildirdi.
Radamel Falcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Mbaye Diagne'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında bulunan Club Brugge'a kiralandığını duyurdu.
🇸🇳 Daarnaast kwamen Club en @GalatasaraySK tot een huurovereenkomst voor Mbaye Diagne. De Senegalees wordt gehuurd met aankoopoptie! #BienvenueMbaye pic.twitter.com/IldZoBK2H9— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 2, 2019
Mkhitaryan, Roma için sağlık kontrolünden geçiyor
Arsenal'li oyuncu kiralık olarak Roma'ya transfer oluyor. Yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı.
Visite mediche per Mkhitaryan 🥼 pic.twitter.com/1B2E40u4VO— AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019
Göztepe, Marcio Mossoro'yu transfer etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Başakşehir'den Marcio Mossoru'yu kadrosuna kattı.Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan ve Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maça çıkan Marcio Mossoro ile sözleşme imzalandı.
Mossoro ile sarı kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı.
Açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu için, "Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Mauro Icardi, PSG için Fransa'ya gidiyor
Transferi yılan hikayesine dönen Mauro Icardi, PSG ile görüşmek üzere Paris'e gidiyor.
Inter'de yönetimle problemler yaşayan ve birçok takımla adı anılan Mauro Icardi, sonunda takımdan ayrılıyor.
Sky Sport'un muhabiri Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli yıldız, Fransız devi PSG ile görüşmek üzere Paris'e gidiyor.
Yıldız futbolcuyla Fransa'nın Monaco ekibi de ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Vlad Chiriches, Sassuolo'da
İtalyan ekibi Sassuolo bonservisi Napoli'de bulunan Rumen stoper Vlad Chiriches'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Daha önceden Steaua Bükreş ve Tottenham forması da giyen Chiriches geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı.
Sassuolo transfer döneminde Merih Demiral'ı Juventus'a gönderirken Rapid Wien'den Mert Müldür'ü kadrosuna katmıştı.
Mario Lemina, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Mario Lemina İstanbul'a geldi.
Galatasaray transferin son gününe hızlı girdi.
Sarı kırmızılıların görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Mario Lemina, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda Galatasaray yetkilileri tarafından karşılan Lemina'nın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
Martin Linnes, Kasımpaşa'ya gidiyor
Sarı kırmızılı ekibin bek oyuncusu takım değiştiriyor ama İstanbul'da kalıyor.
Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes'in yeni adresi belli oldu.
Haber Global ve Habertürk'ün iddiasına göre Linnes, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiralandı.
Lemina transferi sonrasında kadrosundaki yabancı sayısı 15'e yükselen Cimbom, bu hamle ile sayıyı yeniden 14'e çekiyor.
Kasımpaşa, Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'yı transfer ederek dikkatleri üzerine çekmişti.
Konyaspor, Levan Shengelia'yı kadrosuna katıyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Gürcü futbolcu Levan Shengelia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de milli araya 3 maçta alınan 5 puanla giren Konyaspor, transferin son gününe hızlı girdi.
TRT Spor'un haberine göre Konya ekibi son olarak Dinamo Tiflis forması giyen Levan Shengelia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla çıktığı 5 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Abdoulay Diaby Beşiktaş'a doğru
Transferin son gününde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferinde mutlu sona yakın.
Transfer döneminin son gününde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Abdoulay Diaby'nin kiralık transferi için Sporting CP anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Sporting forması ile 45 maça çıkan 28 yaşındaki Malili, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Icardi Boca Juniors yolcusu
Inter'de kadro dışı bırakılan Mauro Icardi'nin transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala hangi takıma gideceği merak konusu.
Tecrübeli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara, instagram'da paylaştığı bir story ile transfer hakkında ipuclarını verdi.
Nara, eski Inter oyuncusu Arjantinli Lisandro Lopez'in sevinc fotoğrafını paylaşarak altına 'yakında görüşürüz 💛💙' mesajını yazdı.
Bu paylaşımın ardından Icardi'nin Boca Juniors'a gideceği dedikoduları konuşuluyor.
Valencia, gözünü Mauricio Isla'ya dikti
La Liga ekiplerinden Valencia, 26 yaşındaki sağ bek Cristiano Piccini'nin sakatlanması ile alternatif arayışına girdi.
Tutto Mercato'da yer alan habere göre Valencia, Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki Şilili futbolcu Mauricio Isla'yı transfer etmek istiyor. Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Isla, öncesinde Juventus, Cagliari ve Udinese'de forma giymiş ve Serie A tecrübesi edinmişti.
Halihazırda sakatlığı bulunan Isla, Fenerbahçe'de 2 sezonda 79 resmi maçta görev aldı ve 11 asist yaptı.
Neymar, PSG'de kalıyor
Transfer sezonunun başından beri PSG'den gitmek istediğini söyleyen Neymar'ın hayalleri suya düştü.
Kendi ücretini bir kısmını ödemeyi teklif etse de Brazilyalı oyuncu Neymar Paris Saint-Germain'de kalacak.
Sky Sports'un haberine göre Neymar, Barcelona'yla görüşmeler çıkmaza girince PSG'de kalmayı kabul etti.
Transfer sezonu boyunca adı Real Madrid ve Barcelona ile anılsa da Neymar iki takımla da anlaşmaya varamadı.