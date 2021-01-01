Cesc Fabregas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 13 yaşındaki Messi ile ilk karşılaşmasını anlattı ve Arjantinli yıldıza veda etti:

“Hayalim her zaman Barcelona A Takımı’nda oynamaktı, ancak bunu seninle ve Pique’yle yapabilmek benim için çok daha özeldi.”

“Sonunda bu hayalim gerçek oldu ve sahte dokuz oynadığımda seninle kurduğumuz bağlantıdan sonra bunun yaşadığım her şeye değer olduğunu anladım.”

“Tarihin en iyisi olarak bu kulüpten ayrılıyorsun, Barcelona sensiz hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak.”