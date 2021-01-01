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CANLI | Lionel Messi transferinde son gelişmeler

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi hakkında her an yeni bir gelişme yaşanıyor. Messi'nin tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Lionel Messi

2021-08-10T14:38:49Z

PSG'den basın toplantısı açıklaması

PSG, çarşamba günü Türkiye saati ile 12.00'de Parc des Princes'te bir basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Lionel Messi, Paris'te!

2021-08-10T14:16:49Z

Arjantinli yıldız, kendisini PSG'ye bağlayacak iki yıllık sözleşmeyi imzalamak için Paris'e gitti.

Büyük bir kalabalığın karşıladığı Messi, ilk önce sağlık kontrolünden geçip ardından imzayı atacak

Resmi anlaşma bekleniyor

2021-08-09T21:50:51Z

PSG, şimdilik Salı günü Messi için bir basın toplantısı düzenlemeyi planlamıyor.

Messi'nin avukatları ile PSG yönetimi arasındaki görüşmeler sürüyor. 

Donnarumma'dan mesaj var

2021-08-09T21:45:03Z

PSG'nin bu yaz kadrosuna kattığı İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma, Messi transferini sevinçle karşıladı.

"Messi dünyanın en iyi oyuncusu, onunla birlikte oynayacağım için gurur duyuyorum. Messi'le aynı takımda olma düşüncesi bile mutluluk verici."

Messi Paris'te!

2021-08-09T12:28:34Z

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Lionel Messi, Paris'e iniş yaptı.

Arjantinli yıldızın ilerleyen saatlerde sağlık kontrolünden geçeceği de belirtildi.

Taraftarlar Messi'yi istiyor

2021-08-08T19:04:54Z

Havaalanında Messi nöbeti

2021-08-08T18:20:34Z

Messi, PSG'de ne kadar kazanacak?

2021-08-08T17:51:17Z

Fransız basınının önde gelen gazetesi L'Equipe'e göre; Messi yeni takımında yılda 40 milyon euro kazanacak ve 30 milyon euro imza parası alacak

Barcelona ile yaptığı kontrat görüşmelerinde indirime giden Arjantinli yıldız, resmi imza atılabilse yılda 35 milyon euro kazanacaktı.

Sağlık kontrolü yarın

2021-08-08T17:36:21Z

Goal'ün edindiği bilgiye göre; Lionel Messi yarın sağlık kontrollerinden geçip PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Arjantinli oyuncunun Fransa'ya inişi, Le Bourget Havalimanı'nda heyecanla bekleniyor.

Basın toplantısı sona erdi

2021-08-08T14:03:36Z

Lionel Messi, duygusal bir basın toplantısının ardından kulübe veda etti. Şimdi muhtemelen PSG ile temaslarını sıklaştıracak. 

"Hayatım tamamen değişecek"

2021-08-08T10:29:17Z

Lionel Messi: "Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek."

"Kalmak istiyordum"

2021-08-08T10:28:52Z

Lionel Messi: "Burası benim evim, bizim evimiz. Barcelona'da kalmak istiyordum ama bugün her şeye veda etmek zorundayım."

"Hazır değilim"

2021-08-08T10:21:24Z

Lionel Messi: "Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim."

Lionel Messi konuşuyor

2021-08-08T10:12:25Z

Lionel Messi: "Bugün her şeye veda etmek zorundayım. Burada geçen 21 yıldan sonra eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum."

Messi'nin gözyaşları

2021-08-08T10:08:31Z

Tarihi basın toplantısı başladı. Lionel Messi, gözyaşlarına hakim olamıyor.

Camp Nou kalabalıklaşıyor

2021-08-08T10:00:38Z

Lionel Messi'nin Türkiye saati il 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısı öncesi Camp Nou'da kalabalık artmış durumda. Taraftarlar, Messi'ye veda etmek için stadyum çevresinde toplanıyor.

Messi'den veda yemeği

2021-08-07T21:07:48Z

8 Ağustos tarihinde bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlanan Lionel Messi, takım arkadaşlarıyla bir veda yemeği düzenledi.

Arjantinli yıldızın evindeki yemeğe Sergio Agüero, Gerard Pique, Jordi Alba ve Sergio Busquets gibi isimler katıldı.

Barcelona'da 10 numaralı formayı kim giyecek?

2021-08-07T20:53:58Z

Barcelona’nın Lionel Messi’yle yolların ayrılacağını açıklamasının ardından Arjantinli yıldızın yeni adresinin neresi olacağı kadar Katalan ekibinin yeni 10 numarasının kim olacağı da merakla bekleniyordu.

🔵🔴 The squad numbers for the Joan Gamper Trophy! Sunday at 9:30pm CEST

Watch it LIVE on Barça TV+
🖥 https://t.co/38nUnHAZkq pic.twitter.com/m5AMNqhCUT

Lionel Messi’den boşalan 10 numaralı formayı ise şimdilik hiçbir oyuncu almaya cesaret edememiş gibi görünüyor.

Lyon’la olan sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona’ya transfer olan Memphis, Martin Braithwaite’in yerine 9 numaralı formayı terletecek. Danimarkalı oyuncu ise 12 numaralı formayı sırtına geçirecek.

Fabregas'tan Messi'ye duygusal veda

2021-08-07T19:19:31Z

Cesc Fabregas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 13 yaşındaki Messi ile ilk karşılaşmasını anlattı ve Arjantinli yıldıza veda etti:

“Hayalim her zaman Barcelona A Takımı’nda oynamaktı, ancak bunu seninle ve Pique’yle yapabilmek benim için çok daha özeldi.”

“Sonunda bu hayalim gerçek oldu ve sahte dokuz oynadığımda seninle kurduğumuz bağlantıdan sonra bunun yaşadığım her şeye değer olduğunu anladım.”

“Tarihin en iyisi olarak bu kulüpten ayrılıyorsun, Barcelona sensiz hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak.”

Lionel Messi, Cesc Fabregas, Barcelona
Getty Images

Koeman'dan Messi'ye veda

2021-08-07T15:29:50Z

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Twitter hesabından yayınladığı açıklamayla Arjantinli yıldıza şöyle veda etti:

“Artık Messi’nin Barcelona için oynayamayacak olmasını hâlâ sindirebilmiş değilim.”

“Bu kulüp için yaptığın her şey için teşekkürler Leo. Birlikte geçirdiğimiz sezondan gerçekten çok keyif aldım.”

“Çalışma ahlakın ve kazanma isteğin beni çok etkilendi. Bunlar da seni dünyanın en iyi oyuncusu yapıyor. Şimdilik sana ve ailene en iyi dileklerimi iletiyorum.”

Lionel Messi, Camp Nou'ya son kez çıkıyor 👇😥

2021-08-07T12:56:08Z

Messi, MLS'te oynamaya sıcak bakıyor ancak... 👇

2021-08-07T12:34:07Z

AS'ın haberine göre; Messi'yi Inter Miami'ye kazandırmak David Beckham'ın en büyük dileği.

Messi de MLS'te oynamaya sıcak bakıyor ancak Arjantinli yıldız'ın Avrupa'da üst düzey rekabet edebilecek gücü ve hala var.

Bu nedenle MLS hayalleri biraz daha bekleyecek gibi görünüyor.

Neymar'dan Messi fedakarlığı 👇

2021-08-07T12:27:28Z

RMC Sport’un haberine göre Neymar, yeni sezonda Messi’ye PSG’nin 10 numaralı formasını verme teklifinde bulundu.

Ancak 10 yılı aşkın bir süredir Barcelona’nın 10 numaralı formasını terleten ve sayısız başarı kazanan Messi, habere göre transfer gerçekleşse bile bu teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

Messi e Neymar na final da Copa América, Argentina x Brasil, 10072021
Getty Images

Messi, PSG'yi bekliyor 👇

2021-08-07T12:18:58Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leo Messi ve babası Jorge, transferi tamamlamak için Paris Saint-Germain'in resmi sözleşme teklifinin bu hafta sonu gelmesini bekliyor.

Messi teklifi kabul etmeye açık.

PSG, 1 yıl opsiyonlu 2023'e kadar 35 milyon euro'luk [bonuslar dahil] bir sözleşme teklif edecek.

messi psg Goal GFX
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"İstersem Messi ve Ronaldo'yu getiririm"

2021-08-07T12:07:58Z

Meksika Ligi ekibi Mazatlan Başkanı Rivcardo Salinas Pliego, Twitter hesabından taraftarlara Lionel Messi'nin mi yoksa Cristiano Ronaldo'nun mu peşinden gitmelerine dair soru içeren bir anket yayınladı.

Anketi paylaşmadan önce "Messi'yi Mazatlan ile iş birliği yapmaya davet etmeyi düşünüyorum" diye yazan Pliego, bir taraftarın bu konuya şüpheyle yaklaşmasındna sonra şu cevabı verdi:

"Cristiano Ronaldo'yu da getirecek çok şeyim var!"

Daha sonra kulübün stadyumunun dışından görüntüler yayınlayan Pliego, şunu ekledi:

"Zaten Leo Messi'nin formasını orada, Kraken'de hazırlıyorlar."

Messi transfer yarışına üçüncü aday 👀

2021-08-07T11:59:55Z

AS'ın haberine göre; Manchester City, Messi'yi kadrosuna katmak istese de başka bir İngiliz ekibi bu yarışa dahil oldu.

Chelsea, Lionel Messi'ye sunmak için rekabetçi bir teklif hazırlıyor ve acil olarak Arjantinli yıldız ile görüşmek istiyor.

Lionel Messi Chelsea composite
Getty

James Rodriguez: Messi, Ronaldo ile oynamalı 👇

2021-08-07T11:53:32Z

Everton'ın Manchester United'a karşı oynayacağı son hazırlık maçından önce bir Twitch yayında konuşan James Rodriguez, Messi ile Ronaldo'yu bir arada görmek istiyor:

"Messi, Juventus'a gidip Cristiano Ronaldo ile oynamalı."

"Bu bir bomba olurdu. İkisinin birlikte oynadığını görmek birçok taraftarın hayalidir."

"Messi, Barcelona için yılda en az 30 gol ve 30 asist yaptı. Şimdi bunu yapmak için Barcelona başka oyuncular aramak zorunda kalacak."

Cristiano Ronaldo James Rodriguez Real Madrid
Getty

Katar emirinin akrabası transferi duyurdu, PSG yalanladı 👇

2021-08-07T11:45:27Z

PSG'nin sahibi Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin bir akrabası olan Khalifah Bin Hamad Al Thani, Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olduğunu duyurdu.

Ancak PSG'den bu iddiaya yalanlama geldi. 

PSG'nin iletişim departmanı, Goal'e, Al-Thani'nin açıklamalarının doğru olmadığını ve kulüp ile Messi arasında hali hazırda bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.