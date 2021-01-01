PSG'den basın toplantısı açıklamasıPSG, çarşamba günü Türkiye saati ile 12.00'de Parc des Princes'te bir basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.
Lionel Messi, Paris'te!
Arjantinli yıldız, kendisini PSG'ye bağlayacak iki yıllık sözleşmeyi imzalamak için Paris'e gitti.
Büyük bir kalabalığın karşıladığı Messi, ilk önce sağlık kontrolünden geçip ardından imzayı atacak
Resmi anlaşma bekleniyor
PSG, şimdilik Salı günü Messi için bir basın toplantısı düzenlemeyi planlamıyor.
Messi'nin avukatları ile PSG yönetimi arasındaki görüşmeler sürüyor.
Donnarumma'dan mesaj var
PSG'nin bu yaz kadrosuna kattığı İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma, Messi transferini sevinçle karşıladı.
"Messi dünyanın en iyi oyuncusu, onunla birlikte oynayacağım için gurur duyuyorum. Messi'le aynı takımda olma düşüncesi bile mutluluk verici."
Messi Paris'te!
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Lionel Messi, Paris'e iniş yaptı.
Arjantinli yıldızın ilerleyen saatlerde sağlık kontrolünden geçeceği de belirtildi.
Lionel #Messi landed in Paris. In the next hours he will have medicals with #PSG. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2021
Taraftarlar Messi'yi istiyor
🔊 Messi nöbetindeki PSG taraftarlarının sabırsızlığı giderek artıyor.pic.twitter.com/UvNpQ4viX8— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 8, 2021
Havaalanında Messi nöbeti
🤗 PSG taraftarları havaalanında Messi'yi bekliyor.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 8, 2021
🛬 Messi, TSİ 20.00 sularında La Bourget'ye inen uçakta bulunmuyordu.
📢 Yetkililer bu akşam Barcelona'dan Paris'e başka uçuş gerçekleşmeyeceğini bildirdi. pic.twitter.com/R6QevATjrp
Messi, PSG'de ne kadar kazanacak?
Fransız basınının önde gelen gazetesi L'Equipe'e göre; Messi yeni takımında yılda 40 milyon euro kazanacak ve 30 milyon euro imza parası alacak
Barcelona ile yaptığı kontrat görüşmelerinde indirime giden Arjantinli yıldız, resmi imza atılabilse yılda 35 milyon euro kazanacaktı.
Sağlık kontrolü yarın
Goal'ün edindiği bilgiye göre; Lionel Messi yarın sağlık kontrollerinden geçip PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Arjantinli oyuncunun Fransa'ya inişi, Le Bourget Havalimanı'nda heyecanla bekleniyor.
Basın toplantısı sona erdi
"Hayatım tamamen değişecek"
"Kalmak istiyordum"
"Hazır değilim"
Lionel Messi konuşuyor
Messi'nin gözyaşları
Camp Nou kalabalıklaşıyor
Messi'den veda yemeği
8 Ağustos tarihinde bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlanan Lionel Messi, takım arkadaşlarıyla bir veda yemeği düzenledi.
Arjantinli yıldızın evindeki yemeğe Sergio Agüero, Gerard Pique, Jordi Alba ve Sergio Busquets gibi isimler katıldı.
Barcelona'da 10 numaralı formayı kim giyecek?
Barcelona’nın Lionel Messi’yle yolların ayrılacağını açıklamasının ardından Arjantinli yıldızın yeni adresinin neresi olacağı kadar Katalan ekibinin yeni 10 numarasının kim olacağı da merakla bekleniyordu.
🔵🔴 The squad numbers for the Joan Gamper Trophy! Sunday at 9:30pm CEST
Watch it LIVE on Barça TV+
🖥 https://t.co/38nUnHAZkq pic.twitter.com/m5AMNqhCUT
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2021
Lionel Messi’den boşalan 10 numaralı formayı ise şimdilik hiçbir oyuncu almaya cesaret edememiş gibi görünüyor.
Lyon’la olan sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona’ya transfer olan Memphis, Martin Braithwaite’in yerine 9 numaralı formayı terletecek. Danimarkalı oyuncu ise 12 numaralı formayı sırtına geçirecek.
Fabregas'tan Messi'ye duygusal veda
Cesc Fabregas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 13 yaşındaki Messi ile ilk karşılaşmasını anlattı ve Arjantinli yıldıza veda etti:
“Hayalim her zaman Barcelona A Takımı’nda oynamaktı, ancak bunu seninle ve Pique’yle yapabilmek benim için çok daha özeldi.”
“Sonunda bu hayalim gerçek oldu ve sahte dokuz oynadığımda seninle kurduğumuz bağlantıdan sonra bunun yaşadığım her şeye değer olduğunu anladım.”
“Tarihin en iyisi olarak bu kulüpten ayrılıyorsun, Barcelona sensiz hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak.”
Koeman'dan Messi'ye veda
Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Twitter hesabından yayınladığı açıklamayla Arjantinli yıldıza şöyle veda etti:
“Artık Messi’nin Barcelona için oynayamayacak olmasını hâlâ sindirebilmiş değilim.”
“Bu kulüp için yaptığın her şey için teşekkürler Leo. Birlikte geçirdiğimiz sezondan gerçekten çok keyif aldım.”
“Çalışma ahlakın ve kazanma isteğin beni çok etkilendi. Bunlar da seni dünyanın en iyi oyuncusu yapıyor. Şimdilik sana ve ailene en iyi dileklerimi iletiyorum.”
Samuel Eto'o'dan Messi paylaşımı 👇
Samuel Eto'o Lionel Messi'yi sosyal medyadan bu sözlerle uğurladı:
"Başka bir forma ile hayal etmesi ne zor... Seni seviyorum evlat."
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı: Bu bize yakışmıyor 👇
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Lionel Messi ayrılığını La Liga'ya yakıştıramadı:
"Bu boyuttaki oyuncuların devam etmemesi bize yakışmıyor."
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı: La Liga'da bir şeyler yapmak gerekiyor
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Lionel Messi, Camp Nou'ya son kez çıkıyor 👇😥
Leo Messi, 8 Ağustos Pazar günü TSİ 13.00'te Camp Nou'da yer alan 1899 Oditoryumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir. pic.twitter.com/Z8XVta2dMH— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) August 7, 2021
Messi, MLS'te oynamaya sıcak bakıyor ancak... 👇
AS'ın haberine göre; Messi'yi Inter Miami'ye kazandırmak David Beckham'ın en büyük dileği.
Messi de MLS'te oynamaya sıcak bakıyor ancak Arjantinli yıldız'ın Avrupa'da üst düzey rekabet edebilecek gücü ve hala var.
Bu nedenle MLS hayalleri biraz daha bekleyecek gibi görünüyor.
Neymar'dan Messi fedakarlığı 👇
RMC Sport’un haberine göre Neymar, yeni sezonda Messi’ye PSG’nin 10 numaralı formasını verme teklifinde bulundu.
Ancak 10 yılı aşkın bir süredir Barcelona’nın 10 numaralı formasını terleten ve sayısız başarı kazanan Messi, habere göre transfer gerçekleşse bile bu teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.
Messi, PSG'yi bekliyor 👇
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leo Messi ve babası Jorge, transferi tamamlamak için Paris Saint-Germain'in resmi sözleşme teklifinin bu hafta sonu gelmesini bekliyor.
Messi teklifi kabul etmeye açık.
PSG, 1 yıl opsiyonlu 2023'e kadar 35 milyon euro'luk [bonuslar dahil] bir sözleşme teklif edecek.
"İstersem Messi ve Ronaldo'yu getiririm"
Meksika Ligi ekibi Mazatlan Başkanı Rivcardo Salinas Pliego, Twitter hesabından taraftarlara Lionel Messi'nin mi yoksa Cristiano Ronaldo'nun mu peşinden gitmelerine dair soru içeren bir anket yayınladı.
Anketi paylaşmadan önce "Messi'yi Mazatlan ile iş birliği yapmaya davet etmeyi düşünüyorum" diye yazan Pliego, bir taraftarın bu konuya şüpheyle yaklaşmasındna sonra şu cevabı verdi:
"Cristiano Ronaldo'yu da getirecek çok şeyim var!"
Daha sonra kulübün stadyumunun dışından görüntüler yayınlayan Pliego, şunu ekledi:
"Zaten Leo Messi'nin formasını orada, Kraken'de hazırlıyorlar."
Messi transfer yarışına üçüncü aday 👀
AS'ın haberine göre; Manchester City, Messi'yi kadrosuna katmak istese de başka bir İngiliz ekibi bu yarışa dahil oldu.
Chelsea, Lionel Messi'ye sunmak için rekabetçi bir teklif hazırlıyor ve acil olarak Arjantinli yıldız ile görüşmek istiyor.
James Rodriguez: Messi, Ronaldo ile oynamalı 👇
Everton'ın Manchester United'a karşı oynayacağı son hazırlık maçından önce bir Twitch yayında konuşan James Rodriguez, Messi ile Ronaldo'yu bir arada görmek istiyor:
"Messi, Juventus'a gidip Cristiano Ronaldo ile oynamalı."
"Bu bir bomba olurdu. İkisinin birlikte oynadığını görmek birçok taraftarın hayalidir."
"Messi, Barcelona için yılda en az 30 gol ve 30 asist yaptı. Şimdi bunu yapmak için Barcelona başka oyuncular aramak zorunda kalacak."
Katar emirinin akrabası transferi duyurdu, PSG yalanladı 👇
PSG'nin sahibi Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin bir akrabası olan Khalifah Bin Hamad Al Thani, Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olduğunu duyurdu.
Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021
Ancak PSG'den bu iddiaya yalanlama geldi.
PSG'nin iletişim departmanı, Goal'e, Al-Thani'nin açıklamalarının doğru olmadığını ve kulüp ile Messi arasında hali hazırda bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.