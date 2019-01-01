CANLI | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Kura çekiminden önce UEFA Yılın Erkek Oyuncusu ve UEFA Yılın Kadın Oyuncusu ödülleri sahiplerini bulacak.

Erkeklerde Virgil van Dijk, ve ; kadınlarda ise Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry adaylar arasında yer alıyor.

Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak.