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CANLI | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu belli oluyor. Kura çekimini dakika dakika Goal Türkiye'den takip edebilirsiniz.

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Getty

En iyiler belli olacak

2019-08-29T15:55:35Z

Kura çekiminden önce UEFA Yılın Erkek Oyuncusu ve UEFA Yılın Kadın Oyuncusu ödülleri sahiplerini bulacak.

Erkeklerde Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi; kadınlarda ise Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry adaylar arasında yer alıyor.

Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak.

Getty/Goal

Kura çekimi 19:00'da!

2019-08-29T15:53:12Z

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi, 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak.

Organizasyon saat 19:00'da başlayacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

2019-08-29T15:46:12Z

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarının belli olacağı kuraya 4. torbadan katılacak.

1. torba:

Liverpool (Son şampiyon), Chelsea (UEFA Avrupa Lig şampiyonu), BarcelonaManchester CityJuventus, Bayern München, Paris Saint-GermainZenit

2. torba:

Real MadridTottenhamNapoliAtletico MadridBorussia DortmundShakhtar DonetskAjaxBenfica

3. torba:

Inter, Olympique LyonValenciaBayer Leverkusen, RB Salzburg, Olympiakos, Club Brugge, Dinamo Zagreb

4. torba:

GalatasarayAtalantaLilleLokomotiv Moskova, Slavia Prag, Kızılyıldız, Genk, Leipzig