CANLI | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

En iyiler belli olacak
Kura çekiminden önce UEFA Yılın Erkek Oyuncusu ve UEFA Yılın Kadın Oyuncusu ödülleri sahiplerini bulacak.
Erkeklerde Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi; kadınlarda ise Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry adaylar arasında yer alıyor.
Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak.
Kura çekimi 19:00'da!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi, 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak.Organizasyon saat 19:00'da başlayacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarının belli olacağı kuraya 4. torbadan katılacak.
1. torba:
Liverpool (Son şampiyon), Chelsea (UEFA Avrupa Lig şampiyonu), Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain, Zenit
2. torba:
Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Ajax, Benfica3. torba:
Inter, Olympique Lyon, Valencia, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Olympiakos, Club Brugge, Dinamo Zagreb4. torba:
Galatasaray, Atalanta, Lille, Lokomotiv Moskova, Slavia Prag, Kızılyıldız, Genk, Leipzig
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu. #UCL— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 28, 2019
Sizce Galatasaray'ın rakipleri kimler olacak? 🤔👇 pic.twitter.com/YBSL6DhvAf