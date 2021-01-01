CANLI Futbol gündemi ve gelişmeleri: Beşiktaş, Pjanic'i Dortmund maçının kadrosundan çıkardı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt hazırlıklarına başladı 👇
Kanarya, Perşembe günü Alman ekibini konuk edecek.
Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarına başladık. ✅ #UEL pic.twitter.com/7A1Oq4NkuK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 6, 2021
Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Sarri'nin öğrencileri ile Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
📸 Lazio maçı hazırlıklarımız devam ediyor 💪 #LaziovGS #UEL pic.twitter.com/N2ulBJQZrw— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 6, 2021
Futbol dünyası bu golü konuşuyor 👀
Kolombiya 2. Ligi'nde Llaneros ile Union Magdalena arasında oynanan karşılaşmanın ardından futbolcular birliği şike soruşturması yapılması için çağrıda bulundu.
Güney Amerika ülkesinde kümeden çıkma mücadelesi veren Fortaleza CEIF'in son maçında Bogota'ya mağlup olmasının ardından onları takip eden Union Magdalena için yükselme şansı doğdu.
Union Magdalena ise kaderini belirleyecek mücadelede Llaneros deplasmanına konuk oldu ancak son dakikalarda kaydettikleri iki gol Kolombiya'yı ayağa kaldırdı.
Union Magdalena son dakikalarına 1-0 geride girdiği maçta 90+5 ve 90+6'da bulduğu gollerle 2-1 kazanarak play-off grubunu Fortaleza'nın önünde bitirdi.
Ancak misafir ekibin iki gol pozisyonunda Llaneros oyuncularının topu rakibe bıraktığı ve kazanmak için mücadele etmediği görülüyor.
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Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar 🤝
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta maçları salı günü başlayacak.
8 grupta yer alan toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor.
C Grubu'nda son sırada yer alan ve Avrupa'da bu sezon son maçına çıkacak Beşiktaş, salı günü Borussia Dortmund'a konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle:
SALI
20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)
23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
ÇARŞAMBA
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)
Pjanic, Dortmund maçının kadrosunda çıkarıldı 👇
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında salı günü deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kadrodan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic, Borussia Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılarak tedavisine başlandı.
Signal Iduna Park'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
Miralem Pjanic’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/M1z8LEUOUo— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 6, 2021