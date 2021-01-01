CANLI Futbol gündemi ve gelişmeleri: Beşiktaş, Pjanic'i Dortmund maçının kadrosundan çıkardı

Kolombiya 2. Ligi'nde Llaneros ile Union Magdalena arasında oynanan karşılaşmanın ardından futbolcular birliği şike soruşturması yapılması için çağrıda bulundu.

Güney Amerika ülkesinde kümeden çıkma mücadelesi veren Fortaleza CEIF'in son maçında Bogota'ya mağlup olmasının ardından onları takip eden Union Magdalena için yükselme şansı doğdu.

Union Magdalena ise kaderini belirleyecek mücadelede Llaneros deplasmanına konuk oldu ancak son dakikalarda kaydettikleri iki gol Kolombiya'yı ayağa kaldırdı.

Union Magdalena son dakikalarına 1-0 geride girdiği maçta 90+5 ve 90+6'da bulduğu gollerle 2-1 kazanarak play-off grubunu Fortaleza'nın önünde bitirdi.

Ancak misafir ekibin iki gol pozisyonunda Llaneros oyuncularının topu rakibe bıraktığı ve kazanmak için mücadele etmediği görülüyor.

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