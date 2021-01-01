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CANLI Futbol gündemi ve gelişmeleri: Beşiktaş, Pjanic'i Dortmund maçının kadrosundan çıkardı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki yaşanan gündem gelişmelerini GOAL Türkiye'nin canlı bloguyla takip edebilirsiniz.

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Miralem Pjanic at Besiktas Training
Depo Photos

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt hazırlıklarına başladı 👇

2021-12-06T11:06:19.878Z

Kanarya, Perşembe günü Alman ekibini konuk edecek.

Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

2021-12-06T11:04:35.202Z

Sarı-kırmızılılar, Sarri'nin öğrencileri ile Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Futbol dünyası bu golü konuşuyor 👀

2021-12-06T11:02:02.607Z

Kolombiya 2. Ligi'nde Llaneros ile Union Magdalena arasında oynanan karşılaşmanın ardından futbolcular birliği şike soruşturması yapılması için çağrıda bulundu.

Güney Amerika ülkesinde kümeden çıkma mücadelesi veren Fortaleza CEIF'in son maçında Bogota'ya mağlup olmasının ardından onları takip eden Union Magdalena için yükselme şansı doğdu.

Union Magdalena ise kaderini belirleyecek mücadelede Llaneros deplasmanına konuk oldu ancak son dakikalarda kaydettikleri iki gol Kolombiya'yı ayağa kaldırdı.

Union Magdalena son dakikalarına 1-0 geride girdiği maçta 90+5 ve 90+6'da bulduğu gollerle 2-1 kazanarak play-off grubunu Fortaleza'nın önünde bitirdi.

Ancak misafir ekibin iki gol pozisyonunda Llaneros oyuncularının topu rakibe bıraktığı ve kazanmak için mücadele etmediği görülüyor.

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Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar 🤝

2021-12-06T10:59:03.570Z

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta maçları salı günü başlayacak.

8 grupta yer alan toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor.

C Grubu'nda son sırada yer alan ve Avrupa'da bu sezon son maçına çıkacak Beşiktaş, salı günü Borussia Dortmund'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle:

SALI

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)


ÇARŞAMBA

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

Champions League Draw
Getty

Pjanic, Dortmund maçının kadrosunda çıkarıldı 👇

2021-12-06T10:57:31.045Z

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında salı günü deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic, Borussia Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılarak tedavisine başlandı.

Signal Iduna Park'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.