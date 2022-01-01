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Avrupa'da transfer döneminin son günü haberler ve söylentiler CANLI: Real Madrid efsanesi Marcelo, Leicester'a yakın

GOAL, dünyanın dört bir yanından en büyük transfer haberlerine ve söylentilerine göz atıyor.

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Marcelo 2022
Getty Images

Alvarez, Ajax'tan ayrılmayacak - De Telegraaf

2022-09-01T15:16:12.580Z

Chelsea'den 50 milyon euro'luk bir teklifin konusu olan Edson Alvarez, Ajax'tan ayrılmayacak.

Leicester, Marcelo'yu kadrosuna katmaya yakın

2022-09-01T13:32:51.518Z

Marti Miras'ın bildirdiğine göre Leicester City, eski Real Madrid oyuncusu Marcelo'yu kadrosuna katmaya yakın.

Sol bek, tıbbi testlerini başarıyla tamamladıktan sonra Tilkiler ile bir yıllık sözleşme imzalayacak.

Depay, Barcelona ile devam edebilir

2022-09-01T13:14:20.663Z

Depay Tweet

Braithwaite, Espanyol'a katılmanın eşiğinde

2022-09-01T12:54:16.527Z

Relevo'ya göre Martin Braithwaite, Barça'nın yerel rakibi Espanyol'a katılmaya yakın.

Forvet, La Liga ekibi ile üç yıllık sözleşme imzalayacak.

Chelsea, Arsen Zakharyan'ı kadrosuna katıyor

2022-09-01T12:44:37.000Z

Championat'ın bildirdiğine göre Chelsea, Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan'ı transfer etmek için sözlü bir anlaşmayı kabul etti.

Ancak orta saha oyuncusu, İngiliz hükümeti herhangi bir Rus şirketine yapılan ödemeleri engellediği için şimdilik Rus takımında kiralık olarak kalacak.

Chelsea, Aubameyang ile anlaştı

2022-09-01T12:35:43.000Z

GOAL, Chelsea'nin Marcos Alonso'nun Camp Nou'ya gitmesini sağlayacak bir anlaşmada Pierre-Emerick Aubameyang'ı 10 milyon sterlin karşılığında transfer etmeye hazırlandığını bildiriyor.

Forvet, Stamford Bridge'de bir yılı opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme imzalamaya hazır.

Bellerin, Arsenal ile sözleşmesini feshettikten sonra Barcelona'ya transfer oldu

2022-09-01T12:25:39.832Z

Bellerin tweet

Fulham, Daniel James'i kadrosuna katmaya yakın

2022-09-01T12:20:32.266Z

Daniel James Tweet

Burnley, Halil Dervişoğlu'nun transferini duyurdu

2022-09-01T12:10:28.011Z

Halil Dervisoglu

Forest, 19. transferi olarak Wolves stoperi Willy Boly'i duyurdu

2022-09-01T12:01:51.079Z

Boly Tweet

Milan, Chelsea'nin Leao için yaptığı büyük teklifi reddetti

2022-09-01T11:52:16.640Z

Manu Sainz'in haberine göre Milan, Chelsea'nin Rafael Leao için yaptığı 100 milyon euro'luk teklifi reddetti.

Oyuncunun 150 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi var ve İtalyan ekibi bundan daha azına razı olmayacak.

Bellerin Barcelona'ya imza atmaya yakın

2022-09-01T11:35:06.745Z

Bellerin Tweet

Leicester, Fofana'nın yerine Faes'i kadrosuna kattı

2022-09-01T11:09:58.816Z

Faes Tweet

Chelseali genç Mbuyamba, Volendam'a yelken açtı

2022-09-01T11:00:46.915Z

Mbuyamba tweet

Wolves, Villa'nın Dendoncker teklifini kabul etti

2022-09-01T10:53:14.081Z

The Athletic'e göre, Wolverhampton Wanderers'ın oyuncu için 15 milyon euro'luk teklifi kabul etmesinin ardından Aston Villa, Leander Dendoncker'a imza attırmanın almanın eşiğinde.

Bu arada Wolves, 21 yaşındaki Metz orta saha oyuncusu Boubacar Traore'u kadrosuna katmayı planlıyor.

Leeds, Marsilya'dan Bamba Dieng'i kadrosuna katıyor

2022-09-01T10:50:36.474Z

L'Equipe tarafından bildirildiği üzere Leeds, Senegalli forvet Bamba Dieng'e imza attırmaya çok yakın.

Forvetin FC Lorient'e katılması gerekiyordu, ancak şimdi Premier Lig'e geçişi tamamlamak için İngiltere'ye uçacak.

Gvardiol, RB Leipzig ile Chelsea'nin umutlarını büyütüyor

2022-09-01T10:06:37.850Z

Gvardiol Tweet

Toure, Feyenoord'a gitmek için PSG'den ayrıldı

2022-09-01T09:58:32.354Z

Toure PSG

Liverpool, Douglas Luiz'i transfer etmeyecek

2022-09-01T09:34:54.224Z

GOAL, Liverpool'un Douglas Luiz ile anlaşmaktan vazgeçtiğini onaylayabilir.

City, Dortmund'dan Akanji'nin transferini duyurdu

2022-09-01T09:08:53.716Z

Akanji

Romeu, Southampton'dan Girona'ya transfer oldu

2022-09-01T09:05:12.538Z

Oriol Romeu Transfer

Liverpool, Arthur'un peşinde

2022-09-01T08:41:39.942Z

GOAL, Liverpool'un Juventus orta saha oyuncusu Arthur'u kiralık olarak transfer etmeye çalıştığını bildiriyor.

Arthur Melo

Manchester United, Antony'nin transferini duyurdu

2022-09-01T08:35:41.488Z

Antony Transfer

Liverpoollu Paul Glatzel, Tranmere Rovers'a kiralık olarak imza attı

2022-09-01T08:31:30.975Z

Paul Transfer

Diallo, RB Leipzig ile anlaşmanın eşiğinde

2022-09-01T08:26:50.111Z

Diallo Transfer

Bellerin Barcelona'ya gidebilir

2022-09-01T07:49:55.685Z

Bellerin

PSV, Leeds'in Gakpo teklifini geri çevirdi

2022-09-01T07:29:12.301Z

PSV, Sky Sports tarafından bildirildiği üzere Leeds United'ın Cody Gakpo için yaptığı teklifi reddetti.

Leeds Futbol Direktörü Victor Orta, Hollanda ekibini ikna etmek için Eindhoven'a gitti ancak bir anlaşma sağlayamadı.

Balotelli, FC Sion'a imza attı

2022-09-01T07:15:15.303Z

FC Sion, Mario Balotelli için Adana Demirspor'a 2,6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Mario Transfer Sion

Chelsea, Alonso'yu Aubameyang anlaşmasına dahil edecek

2022-09-01T07:02:55.627Z

Aubameyang Ornstein

Aston Villa, Gallagher için harekete geçti

2022-09-01T06:58:30.043Z

Mail+'ın haberine göre Aston Villa, Chelsea'den Conor Gallagher'ı kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

35 milyon sterlin değerindeki orta saha oyuncusu Newcastle United ve West Ham'ın da listesindeydi.

AC Milan, Sergino Dest için kiralık anlaşmayı kabul etti (Di Marzio)

2022-08-31T23:00:25.000Z

Sergino Dest, bu yaz Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle bağlantılıydı, ancak şimdi en azından bu sezon için yeni bir kulüp buldu.

Di Marzio, ABD Millî Takımı'nın sağ bekinin transferi için Barcelona ile AC Milan arasında tam bir anlaşmaya varıldığını bildirdi. Milan, kiralık anlaşma bittiğinde oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Ajax, Ocampos transferini doğruladı

2022-08-31T23:00:05.000Z

Ajax, Antony'nin yerine Sevilla'dan Lucas Ocampos'u transfer etmek için harekete geçti.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüpheler vardı, ancak Hollanda şampiyonu transferi duyurdu. Ücretin 20 milyon euro civarında olduğu söyleniyor.

Chelsea, Edson Alvarez için 50 milyon euro teklif etti (Telegraph)

2022-08-31T22:40:00.000Z

Dün Wesley Fofana'yı transfer etmesine rağmen, Thomas Tuchel, transfer döneminin son saatlerinde daha fazla savunma takviyesi için açıkça istekli.

Telegraph'tan Mike Verweij'e göre Chelsea, Ajax'ın stoper ve defansif orta saha oyuncusu Edson Alvarez için 50 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Fulham, Ben Brereton Diaz için teklif yaptı

2022-08-31T22:30:00.000Z

Ben Brereton Diaz, bu yaz çok sayıda transfer spekülasyonunun konusu oldu ve The Athletic'e göre transfer döneminin son gününde Blackburn'den ayrılıp Fulham'a gidebilir.

Bernardo Silva, Manchester City'den ayrılmayacağını açıkladı

2022-08-31T22:20:00.000Z

Bernardo Silva'nın Manchester City'deki geleceği yazın çoğu insan için şüpheliydi ancak Portekizli, Nottingham Forrest maçının ardından RAC1'e şunları söyledi:

"Manchester City'de kalıyorum. Herhangi bir teklif almadım ve karar verildi."