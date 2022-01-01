Sergino Dest, bu yaz Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle bağlantılıydı, ancak şimdi en azından bu sezon için yeni bir kulüp buldu.

Di Marzio, ABD Millî Takımı'nın sağ bekinin transferi için Barcelona ile AC Milan arasında tam bir anlaşmaya varıldığını bildirdi. Milan, kiralık anlaşma bittiğinde oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak.