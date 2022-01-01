Alvarez, Ajax'tan ayrılmayacak - De Telegraaf
Chelsea'den 50 milyon euro'luk bir teklifin konusu olan Edson Alvarez, Ajax'tan ayrılmayacak.
Leicester, Marcelo'yu kadrosuna katmaya yakın
Marti Miras'ın bildirdiğine göre Leicester City, eski Real Madrid oyuncusu Marcelo'yu kadrosuna katmaya yakın.
Sol bek, tıbbi testlerini başarıyla tamamladıktan sonra Tilkiler ile bir yıllık sözleşme imzalayacak.
Depay, Barcelona ile devam edebilir
Braithwaite, Espanyol'a katılmanın eşiğinde
Relevo'ya göre Martin Braithwaite, Barça'nın yerel rakibi Espanyol'a katılmaya yakın.
Forvet, La Liga ekibi ile üç yıllık sözleşme imzalayacak.
Chelsea, Arsen Zakharyan'ı kadrosuna katıyor
Championat'ın bildirdiğine göre Chelsea, Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan'ı transfer etmek için sözlü bir anlaşmayı kabul etti.
Ancak orta saha oyuncusu, İngiliz hükümeti herhangi bir Rus şirketine yapılan ödemeleri engellediği için şimdilik Rus takımında kiralık olarak kalacak.
Chelsea, Aubameyang ile anlaştı
GOAL, Chelsea'nin Marcos Alonso'nun Camp Nou'ya gitmesini sağlayacak bir anlaşmada Pierre-Emerick Aubameyang'ı 10 milyon sterlin karşılığında transfer etmeye hazırlandığını bildiriyor.
Forvet, Stamford Bridge'de bir yılı opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme imzalamaya hazır.
Bellerin, Arsenal ile sözleşmesini feshettikten sonra Barcelona'ya transfer oldu
Fulham, Daniel James'i kadrosuna katmaya yakın
Burnley, Halil Dervişoğlu'nun transferini duyurdu
Forest, 19. transferi olarak Wolves stoperi Willy Boly'i duyurdu
Milan, Chelsea'nin Leao için yaptığı büyük teklifi reddetti
Manu Sainz'in haberine göre Milan, Chelsea'nin Rafael Leao için yaptığı 100 milyon euro'luk teklifi reddetti.
Oyuncunun 150 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi var ve İtalyan ekibi bundan daha azına razı olmayacak.
Bellerin Barcelona'ya imza atmaya yakın
Leicester, Fofana'nın yerine Faes'i kadrosuna kattı
Chelseali genç Mbuyamba, Volendam'a yelken açtı
Wolves, Villa'nın Dendoncker teklifini kabul etti
The Athletic'e göre, Wolverhampton Wanderers'ın oyuncu için 15 milyon euro'luk teklifi kabul etmesinin ardından Aston Villa, Leander Dendoncker'a imza attırmanın almanın eşiğinde.
Bu arada Wolves, 21 yaşındaki Metz orta saha oyuncusu Boubacar Traore'u kadrosuna katmayı planlıyor.
Leeds, Marsilya'dan Bamba Dieng'i kadrosuna katıyor
L'Equipe tarafından bildirildiği üzere Leeds, Senegalli forvet Bamba Dieng'e imza attırmaya çok yakın.
Forvetin FC Lorient'e katılması gerekiyordu, ancak şimdi Premier Lig'e geçişi tamamlamak için İngiltere'ye uçacak.
Gvardiol, RB Leipzig ile Chelsea'nin umutlarını büyütüyor
Toure, Feyenoord'a gitmek için PSG'den ayrıldı
Liverpool, Douglas Luiz'i transfer etmeyecek
GOAL, Liverpool'un Douglas Luiz ile anlaşmaktan vazgeçtiğini onaylayabilir.
City, Dortmund'dan Akanji'nin transferini duyurdu
Romeu, Southampton'dan Girona'ya transfer oldu
Liverpool, Arthur'un peşinde
GOAL, Liverpool'un Juventus orta saha oyuncusu Arthur'u kiralık olarak transfer etmeye çalıştığını bildiriyor.
Manchester United, Antony'nin transferini duyurdu
Liverpoollu Paul Glatzel, Tranmere Rovers'a kiralık olarak imza attı
Diallo, RB Leipzig ile anlaşmanın eşiğinde
Bellerin Barcelona'ya gidebilir
PSV, Leeds'in Gakpo teklifini geri çevirdi
PSV, Sky Sports tarafından bildirildiği üzere Leeds United'ın Cody Gakpo için yaptığı teklifi reddetti.
Leeds Futbol Direktörü Victor Orta, Hollanda ekibini ikna etmek için Eindhoven'a gitti ancak bir anlaşma sağlayamadı.
Balotelli, FC Sion'a imza attı
FC Sion, Mario Balotelli için Adana Demirspor'a 2,6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Chelsea, Alonso'yu Aubameyang anlaşmasına dahil edecek
Aston Villa, Gallagher için harekete geçti
Mail+'ın haberine göre Aston Villa, Chelsea'den Conor Gallagher'ı kadrosuna katmak için girişimde bulundu.
35 milyon sterlin değerindeki orta saha oyuncusu Newcastle United ve West Ham'ın da listesindeydi.
AC Milan, Sergino Dest için kiralık anlaşmayı kabul etti (Di Marzio)
Sergino Dest, bu yaz Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle bağlantılıydı, ancak şimdi en azından bu sezon için yeni bir kulüp buldu.
Di Marzio, ABD Millî Takımı'nın sağ bekinin transferi için Barcelona ile AC Milan arasında tam bir anlaşmaya varıldığını bildirdi. Milan, kiralık anlaşma bittiğinde oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
Ajax, Ocampos transferini doğruladı
Ajax, Antony'nin yerine Sevilla'dan Lucas Ocampos'u transfer etmek için harekete geçti.
Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüpheler vardı, ancak Hollanda şampiyonu transferi duyurdu. Ücretin 20 milyon euro civarında olduğu söyleniyor.
Chelsea, Edson Alvarez için 50 milyon euro teklif etti (Telegraph)
Dün Wesley Fofana'yı transfer etmesine rağmen, Thomas Tuchel, transfer döneminin son saatlerinde daha fazla savunma takviyesi için açıkça istekli.
Telegraph'tan Mike Verweij'e göre Chelsea, Ajax'ın stoper ve defansif orta saha oyuncusu Edson Alvarez için 50 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
Fulham, Ben Brereton Diaz için teklif yaptı
Ben Brereton Diaz, bu yaz çok sayıda transfer spekülasyonunun konusu oldu ve The Athletic'e göre transfer döneminin son gününde Blackburn'den ayrılıp Fulham'a gidebilir.
Bernardo Silva, Manchester City'den ayrılmayacağını açıkladı
Bernardo Silva'nın Manchester City'deki geleceği yazın çoğu insan için şüpheliydi ancak Portekizli, Nottingham Forrest maçının ardından RAC1'e şunları söyledi:
"Manchester City'de kalıyorum. Herhangi bir teklif almadım ve karar verildi."