Cañizares: Real Madrid'in forvetleri topsuz alanda berbat hareket ediyor!

Real Madrid'in eski kalecisi Santi Cañizares, La Liga'nın beşinci haftası kapsamında dün cumartesi Santiago Bernabéu Stadı'nda Rayo Vallecano karşısında elde edilen 4-1'lik galibiyetin ardından, kraliyet takımının forvetlerinin savunma görevlerine yeterince katkı sağlamadığını düşündüğü noktayı eleştirdi.

Cañizares, "COPE" radyosundaki maç analizinde beyazlıların performansını eleştirmekten çekinmedi ve şöyle konuştu: "Madrid'in bir erdemi var, bir takımın sahip olabileceği en iyi erdem, o da etkinlik, buna hiç şüphe yok." Ardından "Takım Avrupa'nın en iyisi olmak istiyorsa birden fazla yönü iyi yapması gerekiyor" uyarısında bulundu.

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Cañizares özellikle Real Madrid forvetlerinin savunmaya yeterince katkı sağlamamasına değinerek şunları söyledi: "Topa sahip olmadıklarında forvetlerin yaptığı şey içler acısı. Birbirlerine bulaştırıyorlar, biri diğerine bakıyor, o da bir başkasına bakıyor ve şöyle diyor: Ah, ben mi? Madem bu adam hareket etmiyor, ben de etmem."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takım ikiye bölünüyor, orta saha oyuncuları geri çekilip savunmaya yapışmak zorunda kalıyor ve herhangi bir takım Real Madrid karşısında fırsatlar üretiyor."

Beyazlıların eski kalecisi, bunun takım için rekabetçi bir sorun teşkil ettiğinin altını çizerek şöyle açıkladı: "Bu rekabetçi değil ve çözülmesi gerekiyor. Bunu bütün yıl boyunca yapmazsan, yapman gereken gün geldiğinde tam anlamıyla iyi yapamayabilirsin."

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