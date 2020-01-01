Caner Erkin, Frank de Boer'a ateş püskürdü

Beşiktaşlı futbolcu, Inter günlerinde teknik direktörü olan Frank de Boer'un kendisine saygısızca davrandığını söyledi.

Caner Erkin, 'e transfer olduğu dönemde kendisine şans vermeyen Frank de Boer'u yerden yere vurdu.

Caner, 2016 yılında transfer olduğu Inter'de şans bulamadan Beşiktaş'a kiralanmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, o dönem İtalyan devini çalıştıran De Boer'a ateş püskürdü. Hollandalı teknik adamın kendisine saygısızlık ettiğini söyleyen Caner, FCInterNews.it'e verdiği röportajda şunları söyledi:

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"Benim için büyük bir kariyer adımı olacağını düşünüyordum. Düzenli forma bulacak, kupalar kaldıracak ve Inter taraftarının sevgisini kazanacaktım.

"Inter'den ayrılmak istemiyordum, Roberto Mancini gidince de ayrılmak istemedim. Ama Frank de Boer'un bana karşı tavrı felaketti. Altyapıdan henüz çıkmış bir gençmişim gibi beni A takımın dışında bıraktı. Kabul edilemez bir durumdu.

"Mancini sezon öncesi maçlarında beni kullanmıştı, bana güveniyordu. O gidince çok üzüldüm. De Boer'dan gördüğüm tavır tamamen saygısızcaydı ve bu tavrıyla kariyerimi raydan çıkardı.

"De Boer'un bana neden böyle davrandığını hiç anlamadım. İtalya'ya adım attığı ilk günden itibaren onun planlarında hiç yer alamadım. Sezon öncesi son hazırlık maçında beni oynatmadı. Antrenmanlardaki bazı çalışmalara katılmama bile izin vermedi. Takımdan ayrı çalışmak zorunda kaldım.

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"Bence beni sinirlendirmeye çalışıyordu ki bırakıp gideyim. Anlam veremiyorum.

"Jonathan Biabiany'ye katılıyorum, De Boer Inter tarihinin en kötü teknik direktörü. Takımda sadece iki buçuk ay görev alan birinin tüm hayallerimi paramparça etmesi korkunç bir durum."

Frank de Boer, Inter'de sadece beş maça çıktıktan sonra kovuldu. 2016-17 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin'in siyah beyazlı ekiple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.