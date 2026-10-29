Boksseverler, sıklet gözetmeksizin dünyanın en iyi boksörleri arasında gösterilen Saul Canelo Alvarez’in yenilgisiz şampiyon Christian Mbilli ile Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde karşılaşacağı büyük bir şampiyonluk gecesine hazırlanıyor. Riyadh Season kapsamında The Venue’de düzenlenecek Mexico vs The World etkinliği, Cadılar Bayramı gecesinde seçkin Meksikalı ve uluslararası boksörleri bir araya getirecek.
GOAL bu unutulmaz Riyadh Season mücadelesini yerinde izlemek için biletlerinizi nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi aktarıyor.
Canelo-Mbilli Mexico vs The World karşılaşması ne zaman?
Tarih ve saat
Karşılaşma
Yer
Biletler
31 Ekim 2026 Cumartesi, 19.00 AST
Canelo Alvarez - Christian Mbilli
The Venue, Riyad, Suudi Arabistan
Canelo-Mbilli Mexico vs The World biletleri nereden alınır?
Mexico vs The World boks etkinliğinin biletleri, resmî ilk satış kanalı ve ikincil bilet platformları üzerinden satın alınabilir:
- Resmî ilk satış biletleri: Etkinliğin resmî bilet satış platformu, Riyadh Season etkinliklerinin genel satışına ev sahipliği yapan webook.com.
- İkincil bilet platformları: İlk satış platformundaki biletler tükenirse GrintaHub bir diğer seçenek. Mevcut koltukları GrintaHub’ın Canelo-Mbilli bilet sayfasında doğrudan inceleyebilirsiniz.
Genel bilet satışı şu anda çevrim içi olarak devam ediyor. Canelo Alvarez’in Suudi Arabistan’da ringe dönüşüne yönelik dünya çapındaki ilgi artarken biletinizi erken almak, kontenjanlar tükenmeden tercih ettiğiniz kategoride yer bulmanızı sağlayacaktır.
Canelo-Mbilli Mexico vs The World biletleri ne kadar?
Bu dünya şampiyonluğu mücadelesini yerinde izlemek oldukça uygun fiyatlı: Resmî bilet fiyatları yalnızca 50 SAR’dan başlıyor. Bu başlangıç fiyatı, Riyad’da üst düzey bir dünya şampiyonluğu maçını canlı izlemek için yılın en erişilebilir fırsatlarından birini sunuyor.
webook.com’daki resmî bilet kategorileri ve başlangıç fiyatları şöyle:
- Giriş seviyesi: 50 SAR’dan başlayan fiyatlarla
- Genel Giriş 1: 100 SAR’dan başlayan fiyatlarla
- Platin: 300 SAR’dan başlayan fiyatlarla
- Elmas: 400 SAR’dan başlayan fiyatlarla
Resmî genel giriş biletleri 50 SAR’dan başlıyor. Resmî genel satış kontenjanı tükenirse GrintaHub gibi ikincil satış platformları, son anda bilet almak için alternatif sunuyor. Bu platformlarda fiyatlar, seçilen kategoriye ve talebe bağlı olarak yaklaşık 150 SAR’dan başlıyor.
Canelo-Mbilli Mexico vs The World hakkında bilmeniz gereken her şey
- Ana maç: Saul Canelo Alvarez, WBC Dünya Süper Orta Sıklet Şampiyonluğu için yenilgisiz WBC şampiyonu Christian Mbilli’ye 12 rauntluk maçta meydan okuyacak.
- Tema: Mexico vs The World adıyla duyurulan programda, farklı sıkletlerden seçkin Meksikalı boksörler üst düzey uluslararası rakiplerle karşılaşacak.
- Dikkat çeken diğer maçlar: Jaime Munguia, süper orta sıklette Nikita Zon ile karşılaşacak. Rafael Espinoza, tüy sıklet kemerini Ricardo Blandon’a karşı savunacak; David Picasso ise süper horoz sıklette Carl Martin ile mücadele edecek.
- Yer ve zaman: Etkinlik, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Riyad’daki Boulevard City’de bulunan The Venue’de düzenlenecek. Ana maç öncesindeki karşılaşmalar saat 19.00 AST’de başlayacak.
- Yayın bilgileri: Tüm maçlar dünya genelinde DAZN PPV’den canlı yayınlanacak. Ana maç için boksörlerin ringe çıkışının yaklaşık 00.30 AST’de (21.30 GMT) gerçekleşmesi planlanıyor.