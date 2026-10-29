Boksseverler, sıklet gözetmeksizin dünyanın en iyi boksörleri arasında gösterilen Saul Canelo Alvarez’in yenilgisiz şampiyon Christian Mbilli ile Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde karşılaşacağı büyük bir şampiyonluk gecesine hazırlanıyor. Riyadh Season kapsamında The Venue’de düzenlenecek Mexico vs The World etkinliği, Cadılar Bayramı gecesinde seçkin Meksikalı ve uluslararası boksörleri bir araya getirecek.

GOAL bu unutulmaz Riyadh Season mücadelesini yerinde izlemek için biletlerinizi nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi aktarıyor.

Canelo-Mbilli Mexico vs The World karşılaşması ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Yer Biletler 31 Ekim 2026 Cumartesi, 19.00 AST Canelo Alvarez - Christian Mbilli The Venue, Riyad, Suudi Arabistan Biletler

Canelo-Mbilli Mexico vs The World biletleri nereden alınır?

Mexico vs The World boks etkinliğinin biletleri, resmî ilk satış kanalı ve ikincil bilet platformları üzerinden satın alınabilir:

Resmî ilk satış biletleri: Etkinliğin resmî bilet satış platformu, Riyadh Season etkinliklerinin genel satışına ev sahipliği yapan webook.com.

Etkinliğin resmî bilet satış platformu, Riyadh Season etkinliklerinin genel satışına ev sahipliği yapan webook.com. İkincil bilet platformları: İlk satış platformundaki biletler tükenirse GrintaHub bir diğer seçenek. Mevcut koltukları GrintaHub’ın Canelo-Mbilli bilet sayfasında doğrudan inceleyebilirsiniz.

Genel bilet satışı şu anda çevrim içi olarak devam ediyor. Canelo Alvarez’in Suudi Arabistan’da ringe dönüşüne yönelik dünya çapındaki ilgi artarken biletinizi erken almak, kontenjanlar tükenmeden tercih ettiğiniz kategoride yer bulmanızı sağlayacaktır.

Canelo-Mbilli Mexico vs The World biletleri ne kadar?

Bu dünya şampiyonluğu mücadelesini yerinde izlemek oldukça uygun fiyatlı: Resmî bilet fiyatları yalnızca 50 SAR’dan başlıyor. Bu başlangıç fiyatı, Riyad’da üst düzey bir dünya şampiyonluğu maçını canlı izlemek için yılın en erişilebilir fırsatlarından birini sunuyor.

webook.com’daki resmî bilet kategorileri ve başlangıç fiyatları şöyle:

Giriş seviyesi: 50 SAR’dan başlayan fiyatlarla

Genel Giriş 1: 100 SAR’dan başlayan fiyatlarla

Platin: 300 SAR’dan başlayan fiyatlarla

Elmas: 400 SAR’dan başlayan fiyatlarla

Resmî genel giriş biletleri 50 SAR’dan başlıyor. Resmî genel satış kontenjanı tükenirse GrintaHub gibi ikincil satış platformları, son anda bilet almak için alternatif sunuyor. Bu platformlarda fiyatlar, seçilen kategoriye ve talebe bağlı olarak yaklaşık 150 SAR’dan başlıyor.

Canelo-Mbilli Mexico vs The World hakkında bilmeniz gereken her şey