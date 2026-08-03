Barcelona, Joao Cancelo'yu yeniden kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı. Katalan kulübü, transferi yaz döneminin hesaplarını altüst edebilecek bir bedel karşılığında sonuçlandırmak için Suudi Al-Hilal yönetimiyle sıcak bir hat açtı.

Suudi Arabistan'ın "Al-Yaum" gazetesi, İspanyol kaynaklara dayandırarak iki kulüp arasındaki temasların ileri bir aşamaya geçtiğini ve nihai bir anlaşmaya doğru büyük bir olumlulukla ilerlediğini aktardı. Gazete, transfer bedelinin Katalan kulübünün kasasının önünde bir engel oluşturmayacağına dikkat çekti; zira anlaşmayı tamamlamak için istenen tutarın yalnızca 8 ila 10 milyon euro arasında olduğu tahmin ediliyor.

Oyuncunun isteği durumu belirliyor

Görüşmelerdeki belirleyici etken, Cancelo'nun Barcelona'ya dönme yönündeki açık isteği. "Mundo"ya göre oyuncu, yakın çevresine Al-Hilal'de devam etmeyi şu anda masada bir seçenek olarak görmediğini bildirdi ve daha önce forma giydiği Katalan takımının kapısından geçerek tüm gücüyle Avrupa'ya dönmeye çalışıyor.

32 yaşındaki oyuncu, Barcelona yönetimi ve Hans Flick önderliğindeki teknik ekiple arasındaki iyi ilişkiden faydalanarak, Suudi kulübünden ayrılışını kolaylaştırmak için baskı yapıyor.

Flick takviye istiyor, öncelik sağ bek

Barcelona'nın bu hamleleri, Hans Flick'in transfer dönemi kapanmadan önce takım kadrosunu güçlendirme planı çerçevesinde geliyor. Alman teknik direktör, üst düzey bir sağ bekle anlaşmayı önceliklerinin başına koyuyor ve Cancelo'yu, geniş tecrübesi ile kulübün atmosferini ve La Liga'yı önceden bilmesi nedeniyle ideal seçenek olarak görüyor.

Cancelo, Manchester City'den gelerek Barcelona'da kiralık olarak bir sezon geçirmiş ve Al-Hilal'e geçmeden önce iyi bir izlenim bırakmıştı. Katalan yönetimi, Flick'e yeni sezonun 23 Ağustos'ta Elche karşısında başlamasından önce oyuncuyu hazırlaması için yeterli bir zaman aralığı tanımak amacıyla transferi en kısa sürede sonuçlandırmayı umuyor.

Şu ana kadar Al-Hilal yönetiminden oyuncunun geleceğiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ancak İspanya'dan gelen sinyaller, tüm tarafların bakış açılarının birbirine yakınlaşması ışığında, Cancelo'nun kulüpten ayrılışının artık bir zaman meselesi olduğunu doğruluyor.