Alman kaleci Marc-André ter Stegen'in geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Bu durum, 31 yaşındaki oyuncunun bu sezonun ardından ne yapacağına dair tahminlerin önünü açtı.

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Barcelona'dan Ajax'a kiralanan kaleci iyi bir sezon geçiriyor; kulüp onun dikkat çeken performansından oldukça memnun, üstelik maaşının büyük bölümünü Barcelona karşıladığı için kendilerine pek de pahalıya mal olmuyor.

Asıl soru şu: Kiralık dönemi sona erip Barcelona'ya dönmesi gerektiğinde, yani haziranda ne olacak ve 2027/28 sezonu için ne gibi planlar yapılmalı?

Kaleci bu hafta "Sport Bild" gazetesine verdiği röportajda, "Daha kasım ayındayız, bu yüzden yazın ne olacağını tahmin edemem." dedi.

Geleceğin kendisine ne hazırladığını bilmemesi şaşırtıcı değil, çünkü o dönem durum son derece karmaşık olacak.

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"Marca" gazetesi, göz önünde bulundurulması gereken ilk şeyin sözleşmesinde yalnızca bir sezon kalması olduğunu belirtti.

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Barcelona ile olan bağlılığı Haziran 2028'de sona eriyor; bu da kesin bir karar alınmasını gerektiriyor.

Sportif yönetimin incelemesi ve analiz etmesi gereken birkaç senaryo var ve bunlar şöyle:

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Barcelona'da kalmak

İlk seçenek, gelecek sezon göz önüne alındığında karmaşık; çünkü takım halihazırda üst düzey iki kaleciye sahip: Joan Garcia ve Livakovic.

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Szczesny'nin sözleşmesi sona erecek ve kalmayacak; Ter Stegen'e gelince, ilk on birde ona yer yok. Joan Garcia'nın tartışmasız bir numaralı kaleci olduğu herkes için ortada ve Alman kalırsa, bu yalnızca forma şansı bulmak için olur.

Otuz dört yaşında, ister Barcelona'da ister başka bir takımda olsun, yedek kulübesinde oturmayacaktır. Bu, ne kulübün ne de kalecinin hoşuna giden bir seçenek.

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Yeni bir kiralık

Doğrudan kiralama seçeneği pratikte devre dışı. Onu kiralayıp ardından sözleşmesinin sona ereceği Haziran 2028'de geri dönmesinin bir mantığı yok.

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En ideal seçenek, önce sözleşmesini yenileyip sonra onu kiralamak; ancak bunun da bir mantığı yok. Barcelona, son derece yüksek maaşı nedeniyle oyuncunun sözleşmesini uzatmak istemiyor ve ona aynı miktarı ödemeyecek olsalar da bu yine de çok maliyetli olacaktır; özellikle de ne kısa ne de uzun vadede Flick'in planlarında yer almadığı için.

Alman kaleciyi satmak

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Başka bir kulübe transfer olması Barcelona için ideal olurdu. Satışından para kazanmak ve böylece maaşının bir kısmından tasarruf etmek, Katalan kulübü için kuşkusuz en ideal senaryo olacaktır.

Soru şu: Transfer bedelini ödemeye ve bunun yanı sıra yaklaşık 20 milyon avroluk toplam maaşını üstlenmeye hazır bir kulüp var mı? Bu pek olası değil, özellikle de Barcelona'nın Marc-Andre'den kurtulma konusundaki güçlü arzusu göz önüne alındığında.

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Sözleşmeyi feshetmek

Dolayısıyla tüm işaretler son seçeneğe yöneldiğimizi gösteriyor: sözleşmenin feshi. Bu, en mantıklı yol olacaktır. Kulübün, durumun nasıl çözüleceğini görüşmek için kalecinin menajerleriyle oturması gerekecek.

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Bu da oyuncunun sözleşmesinin feshi karşılığında maaşından vazgeçmeye razı olacağı oran üzerinde pazarlık yapmayı içeriyor. Bu, Cancelo'nun Hilal'den ayrılıp Camp Nou'ya katılmak için yaptığının aynısı.

Çok yüksek maaşı göz önüne alındığında bu zorlu bir müzakere olacak ve başarının anahtarı, Ter Stegen'in bu sezon Ajax'taki performansında yatıyor.

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Bu şekilde devam ederse, onu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin bulunmasıyla iş kolaylaşacaktır. Üstelik Alman Milli Takımı'nın bir numaralı kalecisi olduğunu ve onunla anlaşmaya yatırım yapmaya hazır kulüplerin bulunduğunu da unutmayalım. Ancak seviyesi düşerse veya başka bir sakatlık yaşarsa sorun ortaya çıkacaktır.