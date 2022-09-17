Cancelo, Quaresma ve Trivela sanatı: Haaland'ın müthiş golü için yapılan asistin arkasında yatan tarih

Manchester City’nin Dortmund karşısında aldığı 2-1’lik zafer, Cancelo olmasaydı olmazdı.

ÇEVİRİ | Doğa Başak Öztürk @dogaslj

Erling Haaland'ın Borussia Dormund'a karşı yaptığı bitirici darbe merak edilen bir gol oldu. İçgüdüsel hareket, ardından atletizm, akrobasi ve öldürücü bir dokunuş.

Haaland'ın sıçrayışı ve tekniği için Zlatan Ibrahimovic benzetmeleri yapılırken Pep Guardiola, Johan Cruff'un anılarının canlandırıldığını söyledi.

Manchester City forveti için fena bir karşılaştırma değildi.

Ancak bu golü daha eksiksiz yapan şey, Joao Cancelo'nun harika asistinin arkasından gelmesiydi.

Asist, Portekiz'de "Ma-gis-tral! Trivela de Cancelo e golo karateca de Haaland" şeklinde manşetlere yansıdı. Demek istenilen şey tam olarak şuydu: "Ustaca! Cancelo'nun Trivelası ve Haaland'ın karate golü"

Bu manşet sadece Cancelo'nun Portekiz milli takımının bir yıldızı olduğu için atılmamıştı, aynı zamanda bu pas tarzının arkasında yatan sanata büyük bir sevgi olduğu için atılmıştı.

İngiltere'de ve dünyanın geri kalanında "ayak dışı" şeklinde bilinen bu pas tarzı Portekizliler ve Brezilyalılar arasında "Trivela" adıyla biliniyor.

Trivelanın kralı ise; eski Portekiz, Sporting CP, Barcelona ve Beşiktaş yıldızı olan Ricardo Quaresma.

Cancelo'nun City ve Portekiz milli takımından arkadaşı Ruben Dias, 'Together: Champions Again!' belgeselinde "Benim trivelam Cancelo'nun trivelasından daha iyi diyor."

"Quaresma'dan sonra en iyisi benim"

Youtube'da öne çıkanlarda çok izlenilen bir reel, kanat oyuncusunun inanılmaz golleri ve asistlerini, kariyeri boyunca imzası haline gelmiş hareketiyle birlikte derledi.

Bunların başında ise ülkesi için attığı iki muhteşem gol geliyor. Euro 2008 elemelerinde Belçika'ya kenardan attığı gol ve 10 yıl sonra 2018 Dünya Kupası'nda İran'a karşı yine çok benzer bir şekilde attığı gol videonun en dikkat çekici kısımları.

Ancak kulüp kariyerinde bundan çok daha fazlası var.

Quaresma’nın ötesinde ise bunların haricinde ayak dışıyla atılan pek çok değerli gol oldu. Bunlardan bazıları: 1970'lerde Küba için Teofilo Cubillas'ın İskoçya'ya serbest vuruşlarda attığı gol, Bayern Münih'te Franz Beckenbaur'un Duisburg'a, Ronaldinho'nun Chelsea'de Barcelona'ya attığı gole kadar liste uzuyor.

Daha sonrasında ise karşımızda asistler beliriyor. Luka Modric'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı Rodrygo'ya verdiği pas unutulmaz bir örnekti.

Cancelo, özellikle 2019'da Juventus'tan City'e transfer olmasından bu yana, verebileceği katkıları ayak dışıyla üst bir seviyeye taşıyor.

Haaland'a yaptığı asist, geçen sezon Everton'a karşı Raheem Sterling'in yaptığı mükemmel pasın ardından gelen son parlak asist oldu. Ancak burada stilden ve gösterişten daha fazlası var.

Bazıları bunun ‘zayıf ayağını kullanma becerisi olmadığı için kullanılan bir alternatif’ gibi cümlelerle beceri eksikliğini gösterdiğini söyleyebilir.

Ancak bu, Cancelo'ya farklı bir yere doğru gitme fırsatı veriyor. Bernando Silva'nın geçen sezon benzer bir pozisyondan ortayı geçtiğinde Old Trafford'da attığı golü bir düşünün. Düşünce hızı, rakiplerin savunmasını zorlaştırabilir. Çarşamba gecesi Dortmund'un arka oyuncuları Haaland'ı 84 dakika boyunca başarıyla engellemişti, Dortmund'un City'i bozguna ugratacağı ise, Phil Foden ve Bernando Bundesliga tarafini esnettigi anda belli oldu. Ancak belki de onları şaşırtan ve bir anlığına kaybetmelerini sağlayan şey, Cancelo'nun hızlı düşünmesi ve kalitesiydi.

İşte bu yetenek, 28 yaşındaki oyuncunun sağda olduğu gibi savunmanın solunda da daha etkili oynamasının ve Kyle Walker ile birlikte Pep Guardiola'nın ilk bek tercihlerinden biri olmasının sebebidir.

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Kyle Walker'ın şu an sakat olmasıyla birlikte, City patronu Cancelo'yu tekrar sağa çevirebilirdi. Sergio Gomez ve daha hatta daha fazla alternatifle Josh Wilson-Esbrand ve Nathan Ake solda oynayabiliyor.

Ancak bunun yerine, sağda John Stones oynadı çünkü eğer diğer tarafta oynarsa City'nin atak gücünden bir şeyler kaybedeceğine inanıyordu.

Guardiola, Cancelo ve Jack Grealish ile genellikle hücumun sol tarafına aşırı yükleniyor ki Riyad Mahrez diğer kanatta yüksek ve geniş oynarken birlikte gayet hızlı ve iyi çalışıyorlar.

Cancelo, geçen ay Sky Sports'a verdiği demeçte, "Atak aşamasına dahil olmayı seviyorum. Modern futbolda sadece defans oyuncusu olamazsınız. Hücumda katkı sağlamalısınız. Yeteneklerini gösterebilmeleri ve gol atabilmeleri için arka üçlüde takım arkadaşlarıma topu getirme konusunda rahatım." demişti.

Cancelo, Haaland'a yeteneğini Dortmund'a karşı gösterme fırsatı verdi.

Ya da belki de Norveçli yıldız,sadece takım arkadaşının yaratıcı büyüsüne enfes bir son rötuş yaptı.