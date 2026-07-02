Cancelo isyan bayrağını dalgalandırıyor… Barcelona’nın Al-Hilal’e karşı kurduğu komplonun perde arkası

Portekizli João Cancelo, mevcut yaz transfer döneminde ayrılmakta kararlı olduğunu belirtmesinin ardından, Al-Hilal yönetimi ile doğrudan bir çatışmaya girmeye yaklaştı. Oyuncunun, gelecek sezon Suudi takımında devam etmek yerine Barcelona’ya dönme isteği açıkça ortada.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Cancelo, menajeri aracılığıyla Al-Hilal yönetimine sözleşmesinin son yılını tamamlamak istemediğini bildirdi ve kulüpten, 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından transferini tamamlamak üzere Barcelona ile müzakerelere başlamasını talep etti.

Gazete, Barcelona'nın bu transfer konusunda endişeli olmadığını, kulübün sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için Cancelo'yu birinci tercih olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, Al-Hilal ile bir anlaşmaya varılmasını beklerken, iki tarafın iki sezonluk bir sözleşme imzalamak üzere ön anlaşmaya vardığı da belirtildi.

Haberde, Cancelo’nun Dünya Kupası’ndan sonra müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse tavrını sertleştirmeye hazır olduğu vurgulandı. Cancelo, geleceğinin “Camp Nou”da olacağına ikna olduğu için, Katalan kulübüne transferini kolaylaştırmak amacıyla Al-Hilal yönetimine baskı yapmak üzere bizzat devreye girmeyi düşünüyor.

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Raporda, oyuncunun daha önce Barcelona forması giymek için maddi tavizler verdiği belirtildi. Cancelo, daha önce Inter Milan’dan gelen daha iyi bir teklifi reddetmiş ve transferini kolaylaştırmak için maaşında kesintiye razı olmuştu; bu da Barcelona yetkililerinin onu kalıcı olarak kadroya katma isteğini güçlendirdi.

Buna karşılık, Al-Hilal, uygun bir bedel karşılığında oyuncuyu elinden çıkarmaya niyetli değil. Kulüp, satışa onay vermek için 10 milyon avrodan fazla bir bedel talep ediyor; zira iki yıl önce oyuncuyu transfer etmek için 20 milyondan fazla harcamış ve onu yeni sezon hazırlıklarına katılacak kadroya dahil etmişti.

Barcelona’nın transferi tamamlamaya kararlı olması ve oyuncunun La Liga’ya dönme konusundaki ısrarıyla birlikte, Al-Hilal’in nihai kararını vermeden önce mümkün olan en yüksek mali kazancı elde etmeye çalışması nedeniyle, Cancelo’nun Dünya Kupası macerasının sona ermesinin ardından müzakerelerin belirleyici aşamasının başlaması bekleniyor.