Keskin bir dille ve meydan okuyan bir tavırla, João Cancelo, Parc des Princes'teki Barcelona yenilgisinin ardından kendisine yönelen sert eleştiri dalgasına kendi tarzıyla yanıt vermeye karar verdi; üstelik merakla beklenen El Clasico randevusuna yalnızca birkaç saat kala.

Portekizli bek, geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Barcelona'nın Paris Saint-Germain'e 2-1 kaybettiği maçtaki vasat performansının ardından taraftarların ve yorumcuların şiddetli saldırısına maruz kalmıştı. Bu, Katalan ekibinin art arda kazanılan 11 maçlık muhteşem bir serinin ardından bu sezon aldığı ilk yenilgiydi.

El Clasico'nun arifesinde Cancelo, Instagram hesabından paylaştığı ateşli bir gönderiyle sessizliğini bozdu ve şunları yazdı: "Herkes tribünlerden tecrübe sahibiymiş gibi davranıyor. Onları sahaya inip baskıya katlanırken görmeyi çok isterdim." Mesajına, dış gürültüye aldırmadığına açık bir göndermeyle Michael Jackson'ın ünlü "They Don't Care About Us" şarkısını ekledi.

Barcelona'nın savunmacısı bununla da yetinmedi; metinleriyle vicdanları uyandırmaya çalışan Brezilyalı eğitimci Marcela Matos'tan bir alıntı paylaştı ve ardından başka bir gönderide güçlü bir özgüven mesajı vererek şöyle dedi: "Kendinden şüphe etmeyen tek kişi benim." Böylece baskılar karşısında pes etmeye niyeti olmadığının altını çizdi.

https://www.instagram.com/stories/jpcancelo/4013630813396325336/?hl=ar





Cancelo'nun güçlü yanıtı, kimse onun hücum katkısından şüphe etmese de, Paris maçındaki savunma görevlerine yönelik eleştirilere karşı kendini savunmak için geldi. Oyuncu, teknik direktör Hansi Flick'in ve bu yaz kendisiyle Haziran 2029'a kadar uzanan üç yıllık bir sözleşme imzalayarak ona olan güvenini tazeleyen kulüp yönetiminin tam desteğine sahip.







