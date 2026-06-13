Cancelo acı dolu anı anlatıyor: Annemin arabanın altında kaldığı sırada attığı son çığlığı hatırlıyorum!

32 yaşındaki Barcelona oyuncusu Portekizli João Cancelo, acı verici ve nadir bir itirafta bulunarak hayatının en kötü anlarına dair şok edici ayrıntıları paylaştı. Annesinin korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin yarattığı trajediyi nasıl yaşadığını ve onu kurtarmak için çaresizce arabayı kaldırmaya çalıştığını ancak başaramadığını anlattı, Ayrıca, 2021 yılında Manchester'da maruz kaldığı ve kafasında kalıcı bir yara izi bırakan şiddetli hırsızlık olayının ayrıntılarını da paylaştı.

Portekiz'in "SIC" radyosundaki "Alta Defesa" programına verdiği uzun röportajda Cancelo, ilk kez kamuoyuna kalbini açtı ve duygularıyla boğulan bir sesle şunları itiraf etti: "Hayatımı sonsuza dek değiştiren bir andı. Bazı şeyleri hatırlıyorum. Annemin son çığlığını hatırlıyorum. Kardeşimin ağladığını hatırlıyorum, o zamanlar henüz sekiz yaşında küçük bir çocuktu."

Kazanın detayları

Portekizli oyuncu, yürek burkan anlatımına şöyle devam etti: "Annemi altından çıkarmak için arabayı kaldırmaya çalıştım, ama başaramadım, basitçe başaramadım. Karanlık çökmüştü, otoyolun kenarındaki çalılıkların arasında, uçurumun kenarındaydık. Tüm gücümle kaldırmaya çalıştım ama başaramadım; bir arabayı kaldırmak tamamen imkansızdı."

Hırsızlık olayı

Hayatındaki diğer karanlık olaylar arasında, Cancelo, 2021 yılında Manchester'da City forması giyerken maruz kaldığı şiddetli hırsızlık olayının ayrıntılarını anlattı ve şöyle dedi: "Hırsızlardan biri bana sırtını döndü, ben de harekete geçme fırsatı gördüm. Şimdi pişmanım, ama onun kafasının arkasına bir yumruk atmayı başardım. Yere düştü ve bıçak da yere düştü. Bıçağı uzağa tekmeledim ve aniden kafama demir bir çubukla vurdular."

Cancelo şöyle devam etti: "Bugün bile kafamda duran bu yara izi o olaydan kalma; 8 dikiş atıldı. Bilincimi kaybettim. Sonra uyandığımda boynuma bir bıçak dayandığını gördüm."