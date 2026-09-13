CANAL+ve LaLigabugünAvrupa,Sahra Altı Afrika ve Haiti dahil olmak üzere yaklaşık 50 ülkeyi kapsayan, korsanlıkla mücadeleye yönelik öncü stratejik bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Anlaşma,küresel bir yayıncı ile büyük bir spor müsabakası arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en iddialı iş birliklerinden birini temsil ediyor ve spor endüstrisinin bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biriyle mücadele etmeyi amaçlıyor.





Paris - Madrid, 11 Eylül 2026: CANAL+ ve LaLiga, bir yayıncı ile bir spor organizasyonu arasında eşi görülmemiş bu girişim aracılığıyla, korsanlıkla mücadelede uzmanlıklarını, teknolojilerini ve yaptırım uygulama kapasitelerini bir araya getirecek. Bu alanda halihazırda en kararlı ve en proaktif taraflar arasında yer alan iki ortak, taraftarlara olağanüstü futbol deneyimleri sunmayı sürdürürken, spor ekosistemini ve onun finansman modelini korumaya yönelik çabalarını yeni bir seviyeye taşıyor.

Bu iş birliği, iki kuruluşun bilgi paylaşmasına, yaptırım stratejilerini koordine etmesine ve birden fazla bölgede faaliyet gösteren yasa dışı dağıtım ağlarına karşı harekete geçmeyi hızlandırmasına imkân tanıyacak.

LaLiga Başkanı Javier Tebas şunları söyledi: “Korsanlık, sporun geleceğinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir ve hiçbir kuruluşun tek başına mücadele edemeyeceği bir sorundur. İşte bu nedenle bu tür ortaklıklar son derece önemlidir. CANAL+ ile güçlerimizi birleştirerek, müsabakalarımızın değerini korumak, yayıncıların ve kulüplerin yaptığı yatırımları savunmak ve nihayetinde futbolun geleceğini korumak için teknolojiyi, bilgiyi ve operasyonel uzmanlığı bir araya getiriyoruz.”

CANAL+ İcra Kurulu Başkanı Maxime Saada şunları söyledi: “Bu ortaklığın eşi görülmemiş kapsamı, CANAL+’ın içerik korsanlığıyla mücadeleye verdiği stratejik önemi yansıtıyor ve grubumuzun, korsanlıkla mücadeleye en kararlı biçimde katkıda bulunan spor liglerinden biri olan LaLiga ile ortak bir kanaati paylaşması beni özellikle mutlu ediyor: Korsanlık, spor ekosisteminin tamamını zayıflatıyor. Korsanlıkla mücadeledeki uzmanlıklarımızı bir araya getirerek, harekete geçme kapasitemizi büyük ölçüde güçlendiriyoruz.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Spor endüstrisindeki tüm aktörlerin, istisnasız olarak ve daha geniş anlamda görsel-işitsel ve yaratıcı endüstrilerdeki tüm paydaşların, korsanlık belasıyla mücadelede rol üstlenmesi gerekiyor. CANAL+ sorumluluğunu tümüyle üstleniyor ve bu ortaklık, sektördeki tüm aktörlere aynısını yapmaları için bir çağrı niteliği taşıyor.”





Sporun geleceğini güvence altına almak için spor içeriğinin değerini korumak

Bir futbol maçının her yasa dışı yayını, ister amatör ister profesyonel düzeyde olsun, spor ekosisteminin tamamını, gençlik akademilerinin finansmanından her ölçekten kulübün desteklenmesine, dünyanın en büyük spor müsabakalarını ekrana taşıyan görsel-işitsel yapımlara yapılan yatırımlara kadar, gelişimi için gerekli hayati kaynaklardan mahrum bırakıyor.

Korsanlık artık yalnızca yayın ve telif haklarıyla ilgili bir mesele değil; yatırımı, inovasyonu ve görsel-işitsel hakların uzun vadeli değerini zayıflatarak sporun sürdürülebilirliğine yönelik en büyük tehditlerden biri haline geldi.

Sporun her iki kuruluşun da büyüme stratejilerinin merkezinde yer almasıyla birlikte, CANAL+ ve LaLiga, korsanlıkla mücadele çabalarını yoğunlaştırmaya ve gerek CANAL+ abonelerinin gerekse LaLiga taraftarlarının keyfini çıkardığı spor içeriğinin korunmasını güçlendirmeye kararlı.





CANAL+ ve LaLiga arasındaki uzun soluklu ilişkiyi güçlendiren tarihi bir anlaşma

Hâlihazırda yaklaşık 70 ülkede bulunan CANAL+ ile LaLiga, İspanyol futbol içeriğinin dağıtımı aracılığıyla uzun soluklu bir ilişki inşa etti. Bu ortaklık Fransa’da başladı, ardından kademeli olarak Avrupa, Afrika ve Haiti’ye yayıldı ve kanalın uluslararası genişlemesi ile LaLiga müsabakalarının küresel popülaritesine paralel olarak büyüdü.

Bu yeni stratejik ittifak, söz konusu ilişkinin doğal bir evrimini temsil ediyor; iş birliğinin kapsamını içerik dağıtımının ötesine taşıyarak, spor haklarının uzun vadeli değerinin korunmasına ve bu endüstrinin sürdürülebilir bir geleceğinin desteklenmesine yönelik ortak çalışmayı da kapsıyor.





Taraftarları ve tüketicileri korumak: CANAL+ ve LaLiga arasında ortak bir taahhüt

CANAL+ ve LaLiga için spor içeriğini korumak, aynı zamanda taraftarları ve tüketicileri korumak anlamına geliyor. Zira yasa dışı hizmetler, kullanıcıları kişisel veri hırsızlığı, kötü amaçlı yazılımlar, dolandırıcılık ve düzenlemeye tabi olmayan içeriğe erişim dahil olmak üzere son derece gerçek risklerle karşı karşıya bırakıyor. İki ortak, korsanlıkla mücadeledeki ortak çabalarını güçlendirerek, taraftarlara dünyanın en çok izlenen futbol müsabakalarından birine güvenli, güvenilir ve yüksek kaliteli bir erişim sağlamayı hedefliyor.

Ortaklık ayrıca, inovasyonun, yatırımın ve yaratıcılığın ödüllendirildiği, taraftarların kaliteli spor içeriğinin keyfini güvenle çıkarabildiği daha sağlıklı bir dijital ekosistemin güçlendirilmesine yönelik ortak bir taahhüdü yansıtıyor.





LaLiga hakkında

LaLiga, dünyanın en büyük futbol ekosistemidir. LaLiga EA Sports’a ait 20 halka açık limited spor şirketi/kulübü ile LaLiga Hypermotion’daki 22 kulüpten oluşan özel bir spor organizasyonudur ve profesyonel futbolun ulusal müsabakalarını düzenlemekten sorumlu kurumdur. LaLiga’nın, 16 sosyal medya platformu üzerinden 20 farklı dilde dünya çapında 268 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Genel merkezi Madrid’de (İspanya) yer alan LaLiga, herhangi bir spor kuruluşundan daha geniş bir uluslararası ağa sahip olup 8 ofis aracılığıyla 35 ülkede faaliyet gösteriyor. LaLiga, sosyal çalışmalarını kendi vakfı aracılığıyla yürütüyor ve zihinsel engelli futbolcular için LaLiga Genuine Movistar adını taşıyan bir lig kuran dünyanın ilk profesyonel futbol ligi oldu.





CANAL+ hakkında

CANAL+, Avrupa ve Afrika’da öncü bir konuma sahip küresel bir medya ve eğlence şirketidir. 40 milyondan fazla abone, en iyi yerli ve uluslararası filmleri, canlı sporları, televizyon dizilerini ve çok daha fazlasını bir araya getiren CANAL+ eğlence platformunun keyfini çıkarıyor. CANAL+, 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 15.000 çalışanı bulunuyor.

CANAL+, yapım, yayın, dağıtım ve toplama dahil olmak üzere görsel-işitsel değer zincirinin tamamında faaliyet gösteriyor. Avrupa, Afrika ve Asya’daki ücretli televizyon operasyonları ve internet üzerinden yayın hizmetlerinin yanı sıra, konsolide grup şunları da içeriyor:





Afrika’nın önde gelen eğlence platformu MultiChoice Group; Avrupa’nın önde gelen, küresel yapım ve dağıtım kapasitelerine sahip film ve televizyon stüdyosu STUDIOCANAL; video dağıtımı, reklamcılık ve gelir elde etme konularında sahip olduğu gelişmiş özel teknoloji ile desteklenen büyük uluslararası bir video platformu Dailymotion; çeşitli içerik ve kanalların oluşturulması ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmış bir yapım ve dağıtım şirketi olan CANAL+ Distribution; bunun yanı sıra Afrika’da CANAL+ Telecom Africa ve Fransa’nın deniz aşırı bölge ve topraklarında CANAL+ Telecom aracılığıyla sunulan iletişim hizmetleri.

Ayrıca CANAL+, İskandinav ülkelerinin önde gelen eğlence hizmetleri sağlayıcısı Viaplay’de; Güneydoğu Asya’nın en önemli internet üzerinden yayın (OTT) hizmet sağlayıcılarından biri olan Viu’de ve Fransa’nın önde gelen sinema gruplarından biri olan UGC’de azınlık hisselerine sahip.