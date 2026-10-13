Real Madrid orta sahada kaybettiği kimliğini ararken, Beyaz Ev'in içinden bir ses yükseldi ve takımın yıllardır yaşadığı en büyük teknik krizin tek olası çözümünü ortaya koydu.

"Vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu olarak yerini hak etti." Spor yorumcusu ve eski futbolcu Alvaro Benito, bu kesin sözlerle Real Madrid orta sahasının geleceğine dair köklü vizyonunu özetledi ve genç Türk yıldız Arda Güler'i gelecekteki her projenin temel taşı olarak gösterdi.

Kronik kriz

Kraliyet kulübü birkaç sezondur orta sahada belirgin bir açık yaşıyor; takımın bütünlüğünü sağlayacak, hücum ve savunma geçişlerini organize edecek güvenilir bir kombinasyon bulmayı başaramadı.

Efsanevi ikili Luka Modric ve Toni Kroos'un ayrılığının ardından kulüp yönetimi bu boşluğu geçici ve yama niteliğinde çözümlerle kapatmaya çalıştı, ancak hiçbiri işe yaramadı.

Bu denemeler ne Carlo Ancelotti ile ne Xabi Alonso ya da Alvaro Arbeloa ile sonuç verdi; hatta ilk döneminde yaptığı gibi disiplini yeniden sağlaması için birçok kişinin umut bağladığı Jose Mourinho'nun dönüşü bile şimdiye kadar beklenen sihirli formülü getirmedi.

Benito tartışmaya son veriyor

Ünlü radyo programı "El Larguero"nun son bölümüne konuk olan Benito, mevcut imkânlarla Real Madrid orta sahası için ideal dizilişini açıklayarak büyük bir sürpriz yaptı ve Arda Güler'in ortaya koyduğu olağanüstü sezonu övdü.

Benito yorum kabul etmeyen bir tonla şöyle konuştu: "Bana göre Güler vazgeçilmez; bunu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Vazgeçilmez bir oyuncu olarak yerini hak etti."

İspanyol yorumcu, tercihini Güler'in tamamen fiziksel güce dayanan bir sistemdeki tek istisna olmasıyla gerekçelendiriyor.

Şunları ekledi: "Maça sükûnet ve süreklilik kazandırıyor. Hızlı ve derin pasları okuyor ve orta sahada bu türden tek oyuncu o."









Bernardo Silva denklemi

Benito yalnızca Güler'i önermekle kalmadı, yanına da kayıp dengeyi yaratmak için onunla uyum sağlayabilecek tek isim olarak gördüğü bir başka oyuncuyu koydu.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir başka konu da şu: Valverde'yi dışarıda bırakıp Bernardo Silva'yı oynatabilirsin, ancak bu, Real Madrid'in ilk 11'inde sahip olduğu oyuncuların niteliğiyle ilgili bir sorun."

Benito, gerçek sorunun Real Madrid'in tempoyu yavaşlatıp topa sahip olmayı kontrol edebilecek yalnızca iki ya da üç oyuncuya sahip olmasında yattığını, buna karşın takımda direkt oyuncuların ağır bastığını düşünüyor.

Şöyle açıkladı: "Bellingham bu tür bir oyuncu değil, sürekli baskıyla öne çıkıyor. Ona ulaşırım, yere sererim, sonra fırlarım. Çok canlı bir oyuncu ve harika bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Mbappe de yorulmayan ve agresif bir oyuncu, Diomande de öyle, Vinicius da öyle. Sonra orta sahada Tchouameni ve Valverde de öyle; fiziksel güce sahip ve direkt oyunculardan."

Kurtarma planı: Gücü sükûnetle organize etmek

Bu kadar çok direkt hücum eğilimli oyuncunun yanına aynı eğilimde iki de kanat bekinin eklenmesi, Benito'ya göre takımı frensiz bir şekilde ileri atılan bir ekip haline getiriyor.

Bu nedenle eski Real Madrid yıldızı, maça sükûnet verebilecek yalnızca iki oyuncu bulunduğu sonucuna varıyor: Arda Güler ve Bernardo Silva. Ona göre Real Madrid'in yeniden mücadeleye dönmesinin anahtarı, muazzam fiziksel gücünü bu iki oyuncunun sükûneti aracılığıyla organize etmekte yatıyor.

Benito analizini Mourinho'ya net bir mesajla noktaladı: "Real Madrid güçlü bir takım ve eğer kendini organize eder, fiziksel gücünü ustalıkla kullanırsa son derece güçlü bir rakip olur. Bütün oyuncular muazzam bir fiziksel güce sahip. Sürekli mücadele etmeye, rakibe göğüs göğüse baskı yapmaya muktedirler ve onu boğmaları gerekiyor. Bana göre, rekabetçi bir takım kurmanın en ideal yolu bu."



