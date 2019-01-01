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Fenerbahçe

Can Bartu'nun vefatı futbol dünyasını yasa boğdu

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu "Sinyor" lakaplı Can Bartu'nun vefatı spor dünyasını yasa boğdu.

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