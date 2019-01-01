Can Bartu'nun vefatı futbol dünyasını yasa boğdu

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu "Sinyor" lakaplı Can Bartu'nun vefatı spor dünyasını yasa boğdu.

'nin ve Türk futbolunun efsane futbolcularından "Sinyor" lakaplı Can Bartu'nun hayatının kaybetmesinin ardından sosyal medyada başsağlığı dilekleri yağdı. İşte spor dünyasından isimlerin yayınladığı başsağlığı mesajları... Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden “Sinyor” lakaplı Can Bartu’nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Fenerbahçe camiasına ve Türk spor kamuoyuna başsağlığı dileklerimizi sunarız. pic.twitter.com/RrOq2QIR0Z — SK (@GalatasaraySK) 12 Nisan 2019

A Milli Futbol Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane isimlerinden Can Bartu’yu kaybettiğimizi derin bir üzüntü ile öğrendik.



Merhum Can Bartu’ya Yüce Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/28NS5bj0Pc — İstanbul (@ibfk2014) 12 Nisan 2019

Can Bartu’nun vefatini üzüntüyle öğrendim. Çok üzgünüm. Değerli ailesi ve Fenerbahçe ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanın cennet olsun Can Bartu🙏🏽 — alex (@Alex10) 11 Nisan 2019

Çok özel, çok başka, çok ters, çok güzel adamdı. Nur içinde yat Can Abi. — mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) 11 Nisan 2019

"Sanatçılar böyledir. Vereceklerini bitirdikleri gün, kendi hayatlarını yırtarlar. Kaybolmazlar, yok olmazlar da daha büyürler. Dolmayan yerleri, her gün genişleyerek kendi efsaneleri olur." İslam Çupi, 1970’te Can Bartu için... Saygıyla. #SinyorCanBartu https://t.co/AeHhvwPunM — Caner Eler (@canereler) 11 Nisan 2019

Can Bartu bir Fenerbahçe simgesiydi ama aynı zamanda sadece Türk futbolunu değil, sporunu simgeleyen bir efsaneydi... Onunla bir arada bulunanların anıları bile dilden dile yayılırdı. Özel bir dönemin son yıldızıydı. Başta Fenerbahçe camiası olmak üzere hepimizin başı sağolsun. — Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) 11 Nisan 2019

Elveda Sinyor...



Çok üzgünüm ama en büyük tesellim, onu doya doya dinlemek oldu. Lefter’in, Metin Oktay’ın, Baba Hakkı’nın aksine hikayesini, eski günleri, Fenerbahçe’yi, İtalya’yı hep anlattı, dinledik. Spor tarihi yazımı konusunda güdük bir kültür olarak büyük şanstı bu. — Cetin Cem Yilmaz (@cetincem) 11 Nisan 2019