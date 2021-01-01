Can Bartu, Süleyman Seba'nın Beşiktaş'ı yönetme teklifini kabul etmemiş

Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ, babasının kariyeri ile ilgili anekdotları anlattı, ilginç bir teklifi de su yüzüne çıkardı.

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, vefatının 2. yıl dönümünde anılıyor. Bartu'nun kızı Gülfer Arığ da Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda efsane ismin kariyerine ışık tuttu.

Gülfer Arığ, Can Bartu hakkında ne dedi?

"Çok disiplinli ve gururluymuş. Giydiği formaya karşı hep sorumluluk sahibiymiş. Fenerbahçeliliği benim gözümde tartışılmaz bir özellikti. Fenerbahçe'ye karşı aidiyet duygusu ve sorumluluğu hep ön plandaydı."

"Bir cümlesi vardı, 'bir futbolcu gururuna düşkün olmalı, eğer futbolcu gururunu korursa takımını da korur' derdi. Duruşu, konuşması ve karakteristik özellikleriyle kendisine hayrandım. Özü sözü bir, şahsına münhasır bir kişilikti. Doğru düşündüğü şeyi söylemekten çekinmezdi. Görüntüsüyle, kişiliğiyle hayranlık duyulacak bir insandı."

"En çok övündüğü şey zekasıydı. 'O olmasa başarılı olamazdım' derdi."

"Sinyor lakabı İtalya serüveninden sonra alsa da onun için çocukluğundan gelen bir stilmiş. Çamurda futbol oynamak yerine, parfüm kokan parke salonlarını daha çok tercih eder ve severmiş. Özel masörü varmış, o dönemlerde pek gelenek değilmiş ama Can Bartu için masör gelirmiş çünkü aynı gün içerisinde birçok kez birden fazla müsabakaya çıkmış."

"Sinyor İtalyanca 'bey' demek. Bunu futbol oyun stiline ve giyim stiline bağlarlarmış. Temiz, uyumlu giyinmeye çok özen gösterirdi. Venedik'ten Roma'ya özel uçakla terzisini getirttirirmiş. Rakiplerine çok saygı duyarmış."

"Metin Oktay çok sevdiği bir arkadaşıymış. O maçta bu teklif geldiğinde (Metin Oktay'dan gelen forma değişme teklifi) hiç düşünmeden kabul etmiş. Bu onun için onur ve gurur verici bir meseleymiş. Çok ciddi bir duruşu olmasına rağmen Metin Oktay, Lefter Küçükandonyadis ve Baba Hakkı gibi isimler geçtiğinde gözleri dolardı. O kişilerin hayatında büyük önemi varmış."

"Bir öğle yemeğinde Süleyman Seba ile sohbet ederken, Metin (Tekin), Ali (Gültiken), Feyyaz (Uçar) için eğitim aldıktan sonra kulüpte önemi görevler almalarını önermiş. Bunun üzerine Süleyman Seba, Beşiktaş Kulübü'nün anahtarlarını masaya bırakıp kendisine 'Gel yönet bu kulübü' diye teklifte bulunmuş ama kendisi 'Ben Fenerbahçeliyim, kabul edemem' diyerek nazikçe geri çevirmiş. Cenazesine rakip taraftarlar da gelmişti ve biz ailesi olarak bununla gurur duyduk ve her zaman övündük."

Can Bartu kimdir?

31 Ocak 1936'da İstanbul'da doğan Can Bartu, spora 1949 yılında Fenerbahçe'nin genç takımında basketbol oynayarak başladı. Futbola da sarı-lacivertlilerin genç takımında başlayan Bartu, Türk spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırdı.

Bartu, futbolla ise Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda oynamaya devam ederken, Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki futbolcu eksikliğinden dolayı basketbol takımından alınan iki oyuncudan biri olarak tanıştı.

Önce basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giydi. Bartu, 1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin birinci takımlarında hem futbol hem de basketbol oynadı.

Fenerbahçe'de 1955-1961 yıllarında futbol oynayan Can Bartu, 1961 senesinde 6 sezon sürecek İtalya macerasına başladı.

İtalya'da 1961-1962 sezonunda Fiorentina forması giyen Bartu, 14 maçta 2 gol attı. Bir sonraki sezon Venezia'ya geçen Bartu, burada da 30 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. 1963-1964 sezonunda yeniden Fiorentina'ya transfer olan Can Bartu, 10 maça çıktı. 1964-1967 yıllarında ise 3 sezon Lazio'da forma giyen Bartu, 46 maçta 4 gol kaydederken, burada İtalyan futbolseverlerin büyük sevgisini kazanıp, "Sinyor" lakabını aldı.

Can Bartu, 11 Nisan 2019'da 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.