Campos: Mbappe, Real Madrid'e transfer olursa Ronaldo'dan daha çok ödül kazanır

Luis Campos, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması halinde, Ronaldo'dan daha fazla ödül kazanacağına inanıyor.

Monaco'nun eski teknik direktörü Luis Campos, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması halinde Cristiano Ronaldo'dan daha çok Ballon d'Or kazanacağını iddia etti.

20 yaşında olmasına rağmen birçok başarı elde elden Fransız yıldız, iki kez Ligue 1 şampiyonluğu, Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2018 En İyi Genç Futbolcu ödülünü kazandı.

Fransız oyuncunun yıldızlaştığı Monaco günlerinde hocası olan Luis Campos, Telefoot'a yaptığı açıklamada, "Kylian zevk veren bir futbol oynuyor ve onu Real Madrid forması altında görmek isterim çünkü tüm iyi oyuncuların gitmek istediği bir kulüp. Yaşını göz önünde bulundurursak Neymar'dan daha etkileyici performans sergiliyor. Ronaldo'dan da daha iyi olacak. Onun daha fazla Ballon d'Or kazandığını görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız yıldız 2018 Ballon d'Or oylamasını Lionel Messi'nin önünde 4. sırada bitirdi.

Mbappe, bu sezon tüm maçlarda 19 maça çıkıp 16 gol attı, 10 asist yaptı.