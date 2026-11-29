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Chievo'nun eski başkanı Luca Campedelli, Corriere della Sera'ya konuştu. Bir mahalle takımının Serie A'nın gediklisi hâline gelişine, ardından transfer kârlarıyla ilgili davaya tanıklık eden Campedelli'nin röportajından öne çıkan bölümleri aktarıyoruz. Corsera'nın "Benim Chievo'mu sistem ağır şekilde cezalandırdı. Sonrasında hayatıma son vermeye çalıştım. Bugün artık banka hesabım yok ve ücretsiz eskrim dersleri veriyorum" başlığıyla yayımladığı röportajda Campedelli, futbol hayatında ve özel yaşamında yaşadıklarını anlattı.

Serie C'den Serie A'ya çıkmanız kaç yıl sürdü?

“Sekiz.”

Sonra Paluani ve Chievo'nun eş zamanlı çöküşü geldi...

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“Babam hep ‘El balon nol deve magnar el paneton’ derdi. Yani futbol, Chievo, şirket için sorun yaratmamalıydı. Yaratmadı da. İkisi arasında bağ kuranlar olduğunu biliyorum ama bunu Fabiana Della Valle ve Raffaele Tomelleri'nin Chievo, un delitto perfetto kitabında da açıkladım: Aralarında bağlantı yok. Chievo'yu finanse eden Paluani değildi. Paluani'yi batıran da Chievo değildi.”

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Kendinize affettiremediğiniz hata neydi?

“Kovid döneminde KDV borcunun taksitlendirilmesi meselesini hafife aldım. Diğer kulüplere kıyasla vergi borcumuz sınırlıydı. Ama bizim gibi küçük bir kulüp için bunun sorun olabileceğini anlamalıydım. Eriberto-Luciano döneminde de bizi saf dışı bırakmaya çalışmışlardı.”

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Sahte pasaportlu oyuncu mu?

“Eriberto adıyla gelmişti, iyi bir sezon geçirmişti ve onu Lazio'ya satmıştık. Tatilde olduğu Brezilya'dan bomba gibi bir haber geldi: Adının Luciano olduğunu ve kendisinden üç yaş küçük başka birinin belgeleriyle İtalya'ya geldiğini itiraf etmişti. Ortalık karıştı. Başı büyük dertte olan Lazio ödeme yapmayı reddetti ve işin içinden sıyrıldı. Oyuncunun bonservisini kapalı zarf usulüyle almış olan biz ise ağır şekilde cezalandırıldık. Parayı kaybettim, sonradan yıldızı parlayacak Didier Drogba'yı transfer etmekten de vazgeçmek zorunda kaldım...”

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Sonuç?

“Lig ve Federasyon, seçim yapmak zorunda kalınca bizi gözden çıkarıp Lazio'yu kurtardı. Roma'yı karşılarına nasıl alabilirlerdi? Biz küçüktük. Her yaz bir sorun çıkardı... Benim ilgilendiğim tek şey futboldu, başkaları siyasi hesaplar yapıyordu.”

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Peki sorun nasıl patlak verdi?

“Transfer kârları yüzünden.”

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Bazı kulüplerin, gerçek para el değiştirmeden astronomik bedellerle oyuncu takası yapıp bilançolarını “düzelttiği” sistem mi?

“Bazı kulüpler değil. Çok sayıda kulüp. Biz hata yaptıysak başkaları bizden daha büyük hatalar yaptı. Büyük kulüpler. Devasa rakamlar. Günah keçisi biz olduk. Herkese ders vermek için ağır şekilde cezalandırılan küçük takım.”

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Chievo'nun öldürüldüğünü bu yüzden mi söylüyorsunuz?

“Evet. O lanet transfer kârları hakkında ne düşünülürse düşünülsün, ortada bir suç yok. Bir oyuncunun bir, on ya da yüz değerinde olup olmadığına karar vermeyi sağlayacak ölçütler yok. Nitekim davada bu konuda beraat ettim.”

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Ama hayali transfer kârlarından söz ediyoruz.

“Teknik açıdan hayali değer diye bir şey yok. Kayıt dışı satış veya sahte fatura olabilir ama hayali değer olmaz. Mahkeme kararları da bunu söylüyor. Yanlış anlamadıysam Juventus da Consob'a gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunulmasıyla ilgili bir sorun olduğu için uzlaşmak zorunda kaldı. Transfer kârları konusunda beraat edebilirdi.”

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Ya siz?

“Bizi asıl mahkûm eden, kamuoyu önünde hedef gösterilmek oldu. Mahkemeye saygımdan Forlì'deki davanın bütün duruşmalarına katıldım. Saatlerce karalanmak ağırdı. 2019'dan 2025'e, altı yıl boyunca.”

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Hayatınıza son vermeye çalıştığınızı söylediniz.

“Neredeyse başarmıştım. Beni kurtardılar. O eşiği aştığında artık hiçbir şeyden korkmuyorsun. Başaramazsan bir şeye tutunuyorsun. Gün gün. Yavaş yavaş.”

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Peki şimdi ne yapıyorsunuz?

“Pek bir şey yapabildiğim yok. El koyabilecekleri her şeye el koydular. Banka hesabım bile yok. Başkalarına faydalı olmaya, bildiğim işi yapmaya çalışıyorum. Eskrimde yardımcı eğitmenim. Ders veriyorum.”