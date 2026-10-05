2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yarışı, Spotify Camp Nou'nun Santiago Bernabéu ve Fas'taki Büyük Hassan II Stadı'nın yanı sıra ev sahipliği hesaplarına güçlü biçimde girmesinin ardından, Madrid, Barcelona ve Kazablanka arasında üçlü bir mücadeleye dönüşüyor.

İlk planlar Madrid'i finale ev sahipliği için İspanya seçeneklerinin önüne koyuyordu; ancak Fas, son aylarda Kazablanka'yı öne sürmek için hamlelerini yoğunlaştırırken, Barcelona da 2030 itibarıyla kapasitesinin yaklaşık 104 bin seyirciye ulaşması beklenen yeni stadını devreye sokmaya başladı.

Camp Nou, adaylığını destekleyen unsurlara sahip. Bunların başında geniş kapasite ve stadın kapsamlı yenilenmesi geliyor; buna ek olarak 2029 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Ayrıca Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün Dünya Kupası finaline ev sahipliği fikrine verdiği desteği açıklayarak, şehrin bu organizasyonu düzenleyebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Buna karşılık Madrid'in dosyası, tarihi tecrübeye ve Santiago Bernabéu'nün gelişmiş altyapısına dayanıyor. Stat, Haziran 2026'ya kadar kümülatif yatırımları yaklaşık 1,4 milyar euroya ulaşan devasa bir yenileme sürecinden geçti; bunun yanı sıra stadın çevresi ve stada ulaşımı sağlayan ulaşım araçları da geliştirildi.

Kazablanka ise Mansouria'daki Büyük Hassan II Stadı ile planlanan 115 bin seyirci kapasitesine sahip devasa bir projeyi sunuyor. Bu da onu üç stat arasında en büyüğü yapıyor; ayrıca Fas'ın ulaşım ağı, havalimanı ve demiryollarına yönelik paralel yatırımlar da bulunuyor.

Barcelona kapasite ve yenilemeyle, Madrid stadının tecrübesi ve mevcut altyapısıyla öne çıkarken, Kazablanka devasa bir stat projesine ve geniş kurumsal hamlelere bel bağlıyor.

Nihai karar hâlâ Uluslararası Futbol Federasyonu'nun elinde bulunuyor ve ev sahipliğine ilişkin nihai senaryonun 2028 yılı içinde belirlenmesi bekleniyor.

Bu durum, FIFA'nın 18 Mart 2027'de Rabat'ta düzenlenecek ve federasyon başkanlığı seçimlerine sahne olacak kongresiyle aynı döneme denk geliyor. Gianni Infantino yeni bir dönem için uğraşırken, üç aday da 2030 Dünya Kupası finali dosyasının sonuçlanmasını bekliyor.