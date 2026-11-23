Rennes giderek büyüyen krizinden çıkış yolu ararken, kulübün en parlak genç yeteneklerinden biri Fransa'dan uzakta parlıyor ve adını İspanya Ligi'nin kayıtlarına güçlü bir şekilde yazdırıyor.

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Henüz 21 yaşındaki Faslı forvet Yassir Zabiri, ligin en golcü isimleri arasına girmeyi başararak sezonun en dikkat çekici keşiflerinden biri haline geldi ve başını, gelişimini artan bir ilgiyle takip eden Barcelona'nın çektiği Avrupa devlerinin radarına girdi.

Rennes, Fransa Ligi'nde tökezlerken Zabiri, Racing Santander formasıyla olağanüstü performanslar sergilemeyi sürdürüyor. Bu durum, özellikle yaz transfer döneminin yaklaşması ve yeni tarafların transfer yarışına dahil olma ihtimaliyle birlikte, bonservisinin sahibi kulübün yönetimini oyuncunun geleceğiyle ilgili önemli sorularla karşı karşıya bırakıyor.

Rennes istikrarlı bir sezon geçirmiyor. Teknik direktör Franck Haise'e dokuzunculuktan daha iyi bir sıra için mücadele etme imkânı tanıyan bir kadroya sahip olmasına rağmen takımın Fransa Ligi'ndeki sonuçları beklentilerin altında kaldı.

Takımın orta sıralara gerilemesi kulüp içinde hoşnutsuzluk yarattı. Bu hoşnutsuzluk, özellikle takımın bu sezon izlediği yoldan duyduğu hayal kırıklığını gizlemeyen yönetimde hissediliyor.

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Gerilim geçen hafta gün yüzüne çıktı. Kulübün sahibi Pinault ailesinin temsilcilerinden biri takımın sonuçlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi, birkaç gün sonra da Haise bir basın toplantısında sert açıklamalarla karşılık verdi.

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Bu gelişmeler, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle teknik ekip üzerindeki baskının arttığı bir dönemde Rennes'de huzursuz bir atmosfer olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan kulüple bağlantılı en parlak yeteneklerden biri, teknik direktörünün hesaplarının uzağında, potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor.

İspanya'da ise Yassir Zabiri bambaşka bir deneyim yaşıyor. Racing Santander'a kiralık gitme fırsatını iyi değerlendiren genç oyuncu, İspanya sahalarındaki tecrübesi henüz yeni olmasına rağmen takımın en parlak yıldızlarından biri haline geldi.

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11 gol Faslı golcüyü büyüklerin arasına taşıdı

Zabiri, Racing Santander'da dikkat çekici bir sezon geçiriyor. Hücum yetenekleri ve kale önündeki etkinliği sayesinde İspanya Ligi gol krallığı yarışında kendine güçlü bir yer edindi.

Son Real Sociedad maçı da yükselişini teyit eden yeni bir durak oldu. 3-2'lik heyecanlı galibiyette iki gol atan Zabiri, ligdeki gol sayısını 13 maçta 11'e çıkardı.

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Bu performansla Faslı forvet, İspanya Ligi gol krallığı listesinde 15 golü bulunan Raphinha ve 13 gol atan Kylian Mbappé'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor ve ligin pek çok önemli isminin önünde bulunuyor.

Maçın ardından elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu gizlemeyen Zabiri, Real Sociedad çapında bir rakip karşısında galibiyetin kolay gelmediğini vurguladı.

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Faslı forvet şunları söyledi: "Bu iki golü attığım için ve tüm takımın ortaya koyduğu performans için çok mutluyum. İyi oynadık ve büyük bir zihinsel güç gösterdik. Real Sociedad çapında bir takıma karşı iki gol atmak önemli bir başarı. Kurduğumuz plana sadık kaldık, bu yüzden büyük bir memnuniyet duyuyorum."

Barcelona devreye giriyor: Camp Nou hayali yaklaşıyor

Zabiri'nin dikkat çekici rakamları büyük kulüplerin ilgisini çekmekte gecikmedi. Medyada çıkan haberlere göre Barcelona, adı yükselen yetenekler pazarında sıkça anılmaya başlayan Faslı forvetin gelişimini yakından takip ediyor.

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Fransız "Foot Mercato" sitesinin "El Chiringuito" programını kaynak göstererek verdiği habere göre, Katalan kulübü, Racing Santander'da sergilediği performanslarla dikkat çeken ve piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak tahmin edilen oyuncunun durumunu takip ediyor.

Barcelona'nın ilgisi tek taraflı görünmüyor. Katalan kulübüne açık bir hayranlık duyan Zabiri, bir gün bu kulübün formasını giymeyi ve Camp Nou'da oynamayı hayal ediyor. Bu da olası müzakerelere ayrı bir boyut kazandırabilir.

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Öte yandan Rennes, oyuncunun haklarını elinde tutmaya devam ediyor. Zabiri'nin kulüple 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve oyuncu Racing Santander'a satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralık anlaşmayla gitti.

RMC'nin aktardığına göre Zabiri, Rennes yetkilileriyle iletişimini sürdürüyor. Yetkililer, Haise bu sezon ona şans vermek istemese de oyuncunun gelişimini takip ediyor ve İspanya'da sergilediği performansı takdir ediyor.

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Faslı forvetin gelecek yaz Fransa'ya dönmesi bekleniyor, ancak parlak performansı ve Barcelona'nın ilgisi bambaşka bir senaryonun kapısını aralayabilir.

Rennes'in yeteneğini geri kazanma isteği ile oyuncunun Barcelona forması giyme hayali arasında, Yassir Zabiri'yi sıcak bir yaz bekliyor gibi görünüyor. Bu yaz, onun gelecek vaat eden yetenekler arasından büyük kulüplerin peşine düştüğü yıldızlar arasına geçişinin başlangıcı olabilir.