İspanyol futbolunun iki kutbu arasındaki kopuşun boyutunu doğrulayan bir adımda, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in pazar günü oynanacak merakla beklenen El Clasico maçında Camp Nou'daki VIP locasında bulunmayacağı resmen kesinleşti. Böylece Kraliyet kulübünü temsil etme görevi yardımcısına ve sağ koluna bırakılacak.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Real Madrid yönetimi ligin zirve maçında Kraliyet kulübünü temsil etme görevini başkan yardımcısı Eduardo Fernandez de Blas ile efsane Jose Martinez "Pirri"ye verdi. Perez'in en önde gelen danışmanlarından ve kulüpte sakin karar alıcı olan Fernandez de Blas'ın yanı sıra, eski oyuncu ve 2023'ten bu yana kulübün onursal başkanı olan Pirri de görev alacak.

Tekrarlayan yokluk ve gergin ilişkiler

Bu, Perez'in Camp Nou'da bulunmadığı ilk sefer olmayacak; geçen sezonki El Clasico'da da aynı yolu izlemişti. Bu durum, ünlü Negreira davasında Barcelona'ya yönelik sert saldırısı sebebiyle iki kulüp arasındaki ilişkilerin gerginliğinin sürdüğüne dair açık bir işaret olup, bu dava iki yönetim arasında derin bir çatlağa neden olmuştu.

Pirri, geçtiğimiz 10 Mayıs'ta Camp Nou'da oynanan son El Clasico'da da VIP locasında bulunmuştu. Bu, Barcelona'nın Hans Flick yönetiminde 2-0'lık galibiyetle üst üste ikinci kez İspanya Ligi şampiyonluğunu garantilediği maçtı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Barcelona kulübü, kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueño'nun seyahatine dair şu ana kadar herhangi bir teyit almış değil. Böylece onun yokluğu da başkanın yokluğuna eklenen dikkat çekici bir yokluk haline geliyor; tıpkı geçen sezonki lig El Clasico'sunda yaşandığı gibi.

Locada Riquelme bombası

Manzarayı daha da karmaşık hale getirebilecek bir gelişmede, Real Madrid kulübünün son başkanlık seçimlerinde Florentino Perez'e rakip olan aday Enrique Riquelme'nin durumu hâlâ belirsizliğini koruyor.

Riquelme, tıpkı son Atletico Madrid-Real Madrid maçında Wanda Metropolitano Stadı'nda yaptığı gibi, El Clasico'yu doğrudan Camp Nou'dan izleme niyetini belirtti. Ancak yoğun iş programı nedeniyle nihai kararını önümüzdeki cumartesi gününe kadar vermiş değil.

Bu bekleyiş, Riquelme'nin Atletico Madrid Stadı'ndaki VIP locasında görünmesinin yol açtığı büyük tartışmanın ardından geliyor. İspanyol "Cope" radyosunun ortaya koyduğuna göre, bu görünüm Florentino Perez'i son derece öfkelendirmiş ve rakibiyle karşılaşması halinde derhal ayrılmakla tehdit etmesine yol açmıştı.

Perez'in boykotu, Fernandez de Blas ile Pirri'nin temsili ve Riquelme'nin görünme ihtimali arasında, pazar günkü El Clasico'nun yalnızca yeşil sahada değil, VIP locasında da bir mücadele olacağı anlaşılıyor.



