Barcelona yönetiminin Alaves maçında ünlü "Gol 1957" tribününe girişi askıya alma kararı, sadece bireysel bir olaya verilen disiplin cezası değildi; aksine Camp Nou stadının tamamen kapatılması tehlikesinden kurtarılması için atılmış önleyici bir adımdı.

Yönetim kurulunun dün aldığı karar, kulüp camiası içinde geniş yankı uyandırdı. Taraftar tribününü oluşturan gruplar, tek bir taraftarın Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga'nın yüzüne bir bayrak sallaması olayı yüzünden tüm topluluğun cezalandırıldığını öne sürerek büyük rahatsızlıklarını dile getirdi.

Ancak kulübün bugün cuma günü açıkladığı gerçek çok daha ciddi. Barcelona yönetimine, bu tribünde yaşanan gergin olayların birikmesinin, disiplin mercilerinin alacağı bir kararla stadın fiilen kapatılmasına yol açabileceğine dair kesin bilgiler ulaştı.

Şikâyetler birikti, tehlike yaklaşıyor

"Mundo Deportivo", Barcelona içindeki kaynaklara dayanarak İspanya Ligi "LaLiga"nın Barcelona'ya karşı art arda bir dizi şikâyette bulunduğunu ve bunları İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'na bağlı disiplin kuruluna ilettiğini aktardı. Bu şikâyetler, takımın Real Madrid, Getafe, Racing Santander ve Athletic Bilbao karşısındaki maçlarında "Gol 1957" tribününde kaydedilen hakaret içeren tezahüratları, aşağılamaları ve diğer olayları kapsıyor.

Bu artış karşısında Barcelona kendini zorlu bir denklemin içinde buldu: kulübün itibarını zedeleyen birikmiş para cezaları ve Camp Nou'nun kapatılmasına yönelik gerçek ve giderek büyüyen bir tehlike. Bu da resmi maç gelirlerinin yok olması anlamına gelen ekonomik bir felaket ve teknik direktör Hansi Flick'in takımını, sezonun en önemli aşamalarında taraftar desteğinden mahrum bırakacak sportif bir felaket demekti.

Bu nedenle kulüp, artık münferit ve izole vakalar olmaktan çıkıp LaLiga ve İspanya Federasyonu gözünde sorunları büyüten tekrar eden bir örüntü haline gelen bu taşkınlıklara kesin olarak son vermeye kararlı olduğuna dair net bir mesaj vermek için kararlı ve sert bir önlem almayı tercih etti.

Çözüm diyalogdan geçiyor

Karar bir kopuşu hedeflemiyor; kulübün önümüzdeki pazartesi günü taraftar birliklerinin temsilcileriyle, bu olayların tekrarını engelleyecek kesin bir taahhüde varmak amacıyla belirleyici bir toplantı yapması planlanıyor.

Bir anlaşmaya varılması durumunda Barcelona, krizi Katalan kalesinin kapatılması gibi tarihi bir cezaya dönüşmeden diyalog yoluyla sona erdirmeye çalışarak, takımın önümüzdeki salı günü Aston Villa karşısında oynayacağı önemli maçta "Gol 1957" tribününü yeniden açmayı planlıyor.