Barcelona kulübünün yönetim yapısı benzeri görülmemiş bir çalkantı içinde. Katalan kulübünün genel müdürü, yürütme kadrosunun başına geçmesinden kısa bir süre sonra beklenmedik bir şekilde ayrılma kararı aldı ve böylece Camp Nou ofislerinde yeni bir yeniden yapılanma dönemine kapı açtı.

İspanyol ARA gazetesi, kulübün icra kurulu başkanı Manel del Río'nun göreve gelmesinden yalnızca bir yıl sonra resmen istifa ettiğini doğruladı. Geçtiğimiz pazartesi günü yönetim kuruluyla vedalaşan del Río'nun kulüp duvarları içindeki son günü çarşamba olacak.

Del Río, Barcelona'ya dört yıl önce, yani tam olarak Eylül 2022'de, o dönemde genel müdürlük görevini üstlenen Maribel Meléndez'in yardımcısı olarak katılmıştı. Bu görev, daha önce bu hassas pozisyonu işgal eden Ferran Reverter'in ayrılmasının ardından el değiştirmişti.

Kulüp, kısa bir açıklamayla kararın iki taraf arasında tam bir mutabakatla alındığını ve geçiş sürecinin herhangi bir anlaşmazlık olmaksızın tam bir uyum içinde gerçekleştiğini belirtti.

Sergio Serrano: Yeni güçlü adam

Bu beklenmedik ayrılığın ardından Barcelona, sorumlulukları acilen yeniden dağıtmak zorunda kaldı. Veriler, Banco Sabadell'den gelerek yürütme ekibine en son katılan Sergio Serrano'nun önümüzdeki dönemde büyük bir nüfuza sahip olacağını ve kulübün çetrefilli mali dosyasının sorumluluğunu üstleneceğini gösteriyor.

Kaynaklar, Barcelona yönetiminin genel müdürlük görevini üstlenmesi için birçok adayla halihazırda görüşmeler yaptığını, ancak Camp Nou ofislerindeki mevcut yetenekleri de göz ardı etmediğini ortaya koydu. Zira iç terfi ve Katalan kulübünün çalışanlarına daha fazla yetki verme seçeneği hâlâ masada güçlü bir şekilde duruyor.







