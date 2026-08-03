Barcelona, İspanya ile 2026 Dünya Kupası şampiyonu olan yıldızı Ferran Torres'in geleceği konusunda gerçek bir açmazla karşı karşıya. Katalan kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren oyuncu, henüz yenileme konusunda bir anlaşmaya varamazken, Parisli bir kulübün forvete yönelik ciddi ilgisine dair haberler de giderek artıyor.

Gazeteci Nil Solà, "El Larguero" programında, Barcelona yönetiminin Torres'in sözleşme yenileme işlemini, İspanya Ligi'nin başlamasının ardından önümüzdeki eylül ayına ertelemeyi planladığını açıkladı. Bunun nedeni, kulübün transfer piyasasındaki hareketlerini kısıtlayan Mali Fair Play kurallarına uyulması.

Mali koşullar, Barcelona'nın durumunu daha da karmaşık hale getiriyor. Kulübün, oyuncunun eski takımı Manchester City'ye 8 milyon euro ödemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra yeni sözleşmede Torres'in maaşının artması da söz konusu. Bu durum, mali kısıtlamalar nedeniyle şu an itibarıyla resmi bir teklif sunmayı imkânsız kılıyor.

Manchester City'den 55 milyon euro karşılığında Barcelona'ya katılan Torres, özellikle Polonyalı Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından Blaugrana'nın hücum hattının köşe taşını temsil ediyor. Bu da onun kaybını, kulüp için hem sportif hem de mali açıdan ağır bir kayıp haline getiriyor.

Valencia doğumlu forvetin hisseleri, 2026 Dünya Kupası'ndaki parıltısının ardından büyük ölçüde yükseldi. İspanya'yı tarihindeki ikinci şampiyonluğa taşıyan oyuncu, Avrupa'nın en aranan forvetlerinden biri haline gelerek, büyük kulüplerden gelen cazip tekliflere kapı araladı.

Bu bağlamda, Torres'i Barcelona'dan kapmaya en güçlü aday olarak Paris Saint-Germain öne çıkıyor. Oyuncuyu daha önce İspanya Milli Takımı'nda çalıştıran teknik direktör Luis Enrique, hücum hattını olağanüstü esnekliğe ve birden fazla mevkide oynayabilme yeteneğine sahip bir yıldızla güçlendirmeyi hedefliyor.

Ancak "Cadena SER" radyosunun kaynakları, Parisli tarafın açık ilgisine rağmen, Paris Saint-Germain'in şu ana kadar Barcelona'ya herhangi bir resmi teklif sunmadığını doğruladı. Katalan kulübü ise oyuncusunu ucuza satmama konusunda ısrar ediyor.

Raporlara göre Barcelona, Torres'in sözleşmesini yenilemek ve mali koşullarını iyileştirmek istiyor. Ancak büyük bir yıldız sözleşmesi sunmadan; oyuncu, takımdaki temel bir oyuncu olarak konumuna uygun bir mali karşılık alacak, büyük yıldızların seviyesinde değil.

Torres'in sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte, 2027 Ocak ayından itibaren serbest oyuncu olarak başka herhangi bir kulüple müzakere edebilecek konuma geldi. Bu da Barcelona'yı, iş işten geçmeden durumu netleştirmek için zamana karşı bir yarışın içine sokuyor.

Önümüzdeki sezon, Torres'in Blaugrana ile geçireceği altıncı sezon olacak. Birçok iniş çıkış yaşanan bir kariyerin ardından, son Dünya Kupası oyuncuyu güçlü bir şekilde yeniden ışıkların altına taşıdı ve onu mevcut yaz transfer piyasasının en sıcak dosyalarından biri haline getirdi.