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RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

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Camp Nou'da yeni bir yüz: Barcelona'nın Avrupa açılış maçının hakemi kim?

Barcelona
Barcelona - Feyenoord
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
İspanya
Hollanda

Feyenoord karşısında

Avrupa Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir adım geldi ve Spotify Camp Nou, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne dönüş gecesinde bir Alman hakemin ilk Avrupa görevine sahne olacak.

UEFA bugün, pazartesi günü resmi olarak, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Hollanda ekibi Feyenoord'a karşı oynayacağı açılış maçını yönetmek üzere 36 yaşındaki Alman hakem Sven Jablonski'yi görevlendirdiğini açıkladı. Karşılaşma önümüzdeki çarşamba akşamı Orta Avrupa saatiyle 18.45'te Camp Nou'da oynanacak.

Bu görevlendirme özel bir anlam taşıyor; çünkü Jablonski kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında Barcelona kulübünün bir maçını yönetecek ve Blaugrana'nın kalesinde ilk kez görev alacak.

Ayrıca bu, genç hakem için bu sezonki ilk Avrupa maçı olacak; kıtasal kariyerinde büyük bir adım attığı önemli bir vesile. Bu görevde kendisine, video yardımcı hakem teknolojisi VAR'ın sorumluluğunu üstlenecek olan deneyimli Alman hakem Bastian Dankert yardımcı olacak.

İspanyol kulüpleriyle ilgili deneyimi az olmasına rağmen Jablonski İspanyol futboluna tamamen yabancı değil. Daha önce İspanyol takımlarına yalnızca bir maç yönetmiş, o da geçen sezon Villarreal'in Pafos'a 1-0 kaybettiği karşılaşma olmuştu. Ayrıca İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın bir maçını ve Real Madrid'in UEFA Gençler Ligi'ndeki bir maçını yönetmişti.

Şampiyonlar Ligi
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Feyenoord
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Öte yandan çarşamba günkü maç, Alman hakemin Feyenoord kulübüne Avrupa'da yöneteceği ilk maç olacak; ancak diğer Hollanda kulüplerinin maçlarını yönetme konusunda daha önce deneyimi var. Daha önce hem AZ Alkmaar hem de Ajax Amsterdam maçlarını yönetmişti; bu da onu Hans Flick'in yöneteceği ve merakla beklenen Camp Nou karşılaşması öncesinde Hollanda futbolunun tarzına aşina kılıyor.

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