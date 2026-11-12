Arsenal, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa şampiyonu Barcelona'nın Spotify Camp Nou'daki ilk yarı baskısına direnerek 1-1'lik beraberlik aldı. Frida Maanum, Arsenal'ı sürpriz bir şekilde öne geçirdi ancak Caroline Graham Hansen skoru eşitledi. Norveçli orta saha oyuncusu Maanum, Renee Slegers'in takımının deplasmanda çok koşup iyi savunma yaparken gol fırsatları da yaratmasından memnun kaldı.

Reklam

Maanum'un golü Camp Nou'yu şaşkına çevirdi

Barcelona ilk yarıda kaleye 18 şut çekerken Arsenal uzun süre savunmaya çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen konuk ekip, oyunun gidişatının aksine 22. dakikada öne geçti. Kulüp ve millî takım formasıyla çıktığı dokuz maçta 12 gol atan Alessia Russo, iki oyuncuyu geçerek atağı başlattı ve ardından Caitlin Foord'a orta yaptı. Foord'un yakın mesafeden vuruşunu Cata Coll kurtardı.

Dönen topa ilk hamleyi yapan Maanum, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Guardian'ın haberine göre bu gol, deplasmana gelen yaklaşık 1.000 taraftarı sevince boğdu. Maç, çarşamba günü düzenlenen 24 saatlik genel grev nedeniyle perşembe gününe alınmıştı.

Bonmati, Barcelona'nın karşılığını vermesini sağladı

Misa Rodriguez, Sydney Schertenleib'ın yakın mesafeden şutunu çıkardığı kurtarış da dâhil olmak üzere bir dizi kurtarışla Arsenal'ın üstünlüğünü korudu. Graham Hansen ise ilk yarının uzatma dakikalarında kafa vuruşuyla direğe takıldı. Pere Romeu, üç kez Ballon d'Or kazanan Aitana Bonmati'yi şaşırtıcı biçimde yedek kulübesinde bırakmıştı ancak Bonmati'nin birinci saatin dolmasına kısa süre kala oyuna girmesi maçın seyrini değiştirdi.

Oyuna girişinden üç dakika sonra Esme Brugts, sağ tarafta boş durumdaki Graham Hansen'i buldu. Norveçli forvet içeri kat ederek Rodriguez'i geçen falsolu bir vuruş yaptı. Russo ise 66. dakikada yeniden öne geçmek için yakaladığı çok net fırsatta topu üstten dışarı gönderdi.

Reklam Reklam

Maanum, Arsenal'ın savunma performansından gurur duyuyor

Bu sonuç, Arsenal'ın Barcelona'yı zor durumda bırakma becerisini bir kez daha hatırlattı. Arsenal, Lizbon'daki 2025 finalinde Stina Blackstenius'un golüyle Barcelona'yı yenmişti. Son düdüğün ardından Disney+'a konuşan Maanum şunları söyledi: "1-0 öndeydik ama savunmada iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Bence çok koştuk ve onların hücum oyununu bozduk. Barcelona deplasmanından oldukça iyi bir puanla ayrılıyoruz."

Related Topics

"Topa yüzde 30 oranında sahip olduk ama fırsatlar yarattık. Caitlin [Foord] ilk yarıda, Alessia [Russo] da ikinci yarıda iyi bir fırsat yakaladı. Genel olarak Barcelona deplasmanında bu kadar çok fırsat yaratmak iyi bir performans."

Arsenal'ın sıradaki rakipleri Lyon ve London City Lionesses

Bu puan, Arsenal'ı lig aşamasında doğrudan çeyrek finale yükselme hakkı veren ilk dört sıraya geri taşıdı. Arsenal, gelecek hafta karşılaşacağı lider Lyon'un iki puan gerisinde.

Reklam

Arsenal'ın lig performansı ise endişe kaynağı olmaya devam ediyor. WSL'de altıncı sıradaki Arsenal, lider Manchester City'nin 12 puan gerisinde. Maanum sözlerine şöyle devam etti: "Pazar günü London City Lionesses ile oynayacağız ama elbette bu performansın üzerine koyacağız."