Camp Nou’da nadir görülen bir fikir birliği… Barcelona’nın yıldızları bu oyuncuyu kadroya katmak için baskı yapıyor

Atletico Madrid’in yıldızı Arjantinli forvet Julian Alvarez, spor yönetiminin gelecek sezon onu kadroya katma niyetinde olması nedeniyle, Katalan kulübüne transfer olması konusunda Barcelona oyuncularından geniş destek görüyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Gavi, Dani Olmo, Pau Kubarsi, Ronald Araújo ve Marc Bernal'ın, 26 yaşındaki Arjantinli forvetin takıma katılması fikrine heyecan duyduklarını ifade ettiklerini ve soyunma odasında nadir görülen bir fikir birliği sağlandığını yazdı.

Javi, İspanya Milli Takımı kampı sırasında bu konu hakkında açıklama yapan son isim oldu. "RAC1" radyosuna verdiği röportajda, Dünya Kupası'ndan hangi oyuncuyu kadroya katmak istediği sorulduğunda, tereddüt etmeden "Julian Alvarez" cevabını verdi ve onun coşkusunu ve rekabet ruhunu övdü.

Bao Kubarsi ise Arjantinli oyuncuyu “Barcelona seviyesinde, dünya çapında bir forvet” olarak nitelendirdi. “Mundo Deportivo” gazetesine yaptığı açıklamada “Hepimiz onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz” diyen Kubarsi, ona karşı oynamanın zorluğuna da vurgu yaptı: "Bir an bile gevşeyemezsiniz, çünkü o her zaman boşlukları arıyor."

Alvarez’i övmek konusunda en coşkulu olan Ronald Araujo ise “Mundo Deportivo” gazetesine şunları söyledi: “Bana göre o dünyanın en iyi forvetlerinden biri ve en iyiler bizimle olmalı.” Bu açıklamalar, Atlético Madrid’in hoşuna gitmedi.

Mark Bernal da “Ara” gazetesiyle yaptığı hızlı soru-cevap oturumunda bu fikri açıkça destekledi: “Julian Alvarez’ı transfer ederdim.” Dani Olmo ise dolaylı olarak “Takımı güçlendiren ve seviyesini yükselten her takviye her zaman memnuniyetle karşılanır” dedi.

Bu fikir birliği, “Mundo Deportivo” gazetesi tarafından yapılan bir ankette de ortaya çıktı; kulüp üyelerinin %36,32’si, gelecek sezon için en iyi olası transfer olarak Alvarez’i seçti.

Alvarez’e duyulan hayranlık sadece Barcelona oyuncularıyla sınırlı kalmadı, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente’ye de uzandı. De la Fuente, Dünya Kupası sırasında COPE radyosuna verdiği röportajda, başka bir milli takımdan seçeceği bir oyuncu sorulduğunda şöyle dedi: "Julian Alvarez'i seçerdim, bence harika bir oyuncu," dedi ve ekledi: "Takıma mükemmel uyum sağlayacaktır."

Ancak Alvarez’in transferi karmaşık bir işlem gibi görünüyor. Oyuncu, Haziran 2030’a kadar Atlético Madrid ile sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesinde 500 milyon avroluk bir tazminat maddesi yer alıyor; bu da gelecekteki herhangi bir müzakereyi son derece zorlaştırıyor.

Barcelona’nın spor yönetiminin, özellikle soyunma odasında oyuncunun kalitesi ve büyük maçlarda fark yaratma yeteneği konusunda açık bir fikir birliği oluşmasının ardından, Alvarez’in hücum hattını güçlendirmek için garantili bir seçenek olduğuna ikna olduğu belirtiliyor.