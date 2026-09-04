Camp Nou'da lunapark: Barcelona yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor

Barcelona kulübü, "Spotify Camp Nou" stadyum kompleksinin içine küçük bir lunapark kurma planını hayata geçirmesinin ardından, spor ve eğlence kompleksi projesine yeni bir yüz eklemeye hazırlanıyor. Bu adım, özellikle maç günlerinde taraftarlara sunulan eğlence seçeneklerini genişletmeyi hedefliyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın 19 Eylül'de yapılması planlanan olağan genel kurulunda, özellikle çocukları hedefleyen oyun alanları ayrılmasına yönelik olarak bir şirketle 5 yılı aşkın süre için imzaladığı bir anlaşmayı sunacağını bildirdi.

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Projenin, hayata geçirilmesine başlanmadan önce genel kuruldaki delege üyelerin onayı bekleniyor. Katalan kulübü ise anlaşmayla ilgili daha fazla ayrıntıyı, genel kurulun toplanmasından önce yapılacak basın toplantıları sırasında açıklamayı planlıyor.

Yeni projenin, Barcelona'nın taraftar deneyimini kompleksin içinde ve dışında geliştirme ve bunu yalnızca maçlara katılımla sınırlı tutmama vizyonu çerçevesinde, yeni haliyle Camp Nou stadyumunun çevresindeki eğlence faaliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor.

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