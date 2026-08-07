Camp Nou'da büyük kurtarma operasyonu: Barcelona üç oyuncusuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor

Barcelona kulübü yönetimi, kadın futbol takımının geleceğini güvence altına almak için, kulüple sözleşmeleri 2027 yazında sona erecek olan 3 temel oyuncusunun sözleşmelerini yenilemek üzere müzakerelere yöneliyor.

Öncelikler listesinde oyun kurucu Patri Guijarro, keskin forvet Ewa Pajor ve seçkin bek Esmee Brugts yer alıyor.

Katalan yönetimi ayrıca, alışılagelmiş yüksek performansını sürdürmesi şartıyla, tecrübeli defans oyuncusu Irene Paredes'in sözleşmesini uzatma olasılığını da ciddi biçimde değerlendiriyor.

Bu hamleler, özellikle son yaz transfer döneminde en önemli yıldızlarından 3'ünün gürültülü ayrılığının ardından, kulübün kadrosunun bütünlüğünü koruma stratejisi çerçevesinde geliyor. Bu isimler: Alexia Putellas, Mapi Leon ve Ona Batlle.

Bu kayıplara rağmen yetkililer, Avrupa sahnesindeki en güçlü kadrolardan birine sahip olduklarına dair büyük bir güven sergiliyor.

Transfer piyasasında yaşanan çılgın enflasyon gölgesinde, Blaugrana istisnai transferler yapma olasılığını dışlamıyor; nitekim son dönemde Brezilyalı yıldız Kerolin Nicoli'yi kadrosuna katarak bunu kanıtladı.

Ancak kulübün felsefesi, takımın tüm hatlarını eksiksiz biçimde kapsamayı güvence altına almak amacıyla yükselen yeteneklere yatırım yaparak tecrübe ile gençliği bir araya getirmeye dayanıyor.

3 kez Ballon d'Or ödülünün sahibi olan orta saha yıldızı Aitana Bonmati'nin sağlık durumuna gelince, kulüp yeşil sahaya dönüşü için belirli bir tarih açıklamayı reddediyor ve en yüce hedefin, oyuncunun sezonun kritik dönemine ideal bir fiziksel hazırlıkla ulaşması olduğunu vurguluyor.

Öte yandan Barcelona, genç yetenek Aisha Camara'nın gösterdiği kayda değer gelişimden emin olmasına rağmen, transfer piyasasında Ona Batlle'ye bir alternatif ile anlaşma olasılığının kapısını kapatmadı.