Camp Nou'da bulamadığı fırsat: Kritik bir telefon görüşmesi Barcelona yıldızının şüphelerini dağıttı

Barcelona'nın yeni kalecisi Dominik Livakovic, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak dört maça hazırlık amacıyla Hırvatistan milli takımı kadrosuna katıldı. Bu maçlar arasında İspanya ile iki karşılaşmanın yanı sıra Çekya ve İngiltere maçları da yer alıyor. Hırvatistan, yolculuğuna 26 Eylül'de Prag'da Çekya karşısında başlayacak, ardından 29 Eylül'de Sevilla'da İspanya'ya konuk olacak, 3 Ekim'de Rijeka'da İngiltere'yi ağırlayacak ve 6 Ekim'de Split'te yeniden İspanya ile karşılaşarak maçlarını tamamlayacak.

Belirleyici telefon görüşmesi

Livakovic'in milli takıma dönüşü, kalecinin Katalan kulübüne transferinden bu yana Barcelona ile ilk resmi maçını henüz oynamadığı bir döneme denk geliyor. Bu durum, Hırvatistan teknik direktörü Slaven Bilic'i kalecinin oyun dakikaları alması konusunun önemine değinmeye itti.

Bilic, kaleciyle iletişimi hakkında şunları söyledi: "Konuştuk, beni iki kez aradı. Durumu hakkında görüşümü sordu, ben de ona hiçbir şeyi haklı çıkarmak zorunda olmadığını söyledim."

Hırvat teknik adam, Livakovic'in Barcelona'ya transferinin kariyerinde büyük bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Daha önce hiçbir Hırvat kaleci bu büyüklükte bir kulübe transfer olmamıştı."

Ancak aynı zamanda kalecinin maçlarda görev alması gerektiğinin altını çizerek şunları ekledi: "Öte yandan, oynaman lazım. İkinci kaleci olduğunda, her an oyuna girebilirsin ve sürekli hazır olman gerekir."

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Sarsılmaz güven

Bilic, Livakovic'in milli takımda hâlâ büyük bir güvene sahip olduğunu vurgulayarak, kalecinin son yıllarda takımıyla düzenli olarak oynamadığı dönemlerde bile sergilediği performanslara dikkat çekti.

Katalan Sport gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Milli takımda büyük bir kredisi var. Girona ile oynamadığı dönemlerde bile bizimle harika performanslar sergiledi, ancak oynaman lazım."

Önümüzdeki dört maç, Livakovic'e Barcelona'daki fırsatını beklerken maç ritmini yeniden kazanma ve hazır olma durumunu koruma açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Livakovic, Hırvatistan'ın Sevilla ve Split'teki İspanya maçlarında Barcelona'daki yeni takım arkadaşlarından bazılarıyla karşı karşıya gelecek; zira İspanya milli takımı kadrosunda Katalan kulübünden birçok oyuncunun yer alması bekleniyor.

Hırvat kaleci ayrıca, Hırvatistan'ın Rijeka'da İngiltere ile karşılaşacağı maçta Anthony Gordon ile de karşı karşıya gelebilir.

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