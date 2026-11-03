Camp Nou taraftarları bu gece kraliyet esintili bir Avrupa gecesine tanıklık edecek. Barcelona ile Aston Villa arasındaki puan mücadelesinin ötesinde, tüm gözler VIP locasına çevrildi; İngiltere veliaht prensi Prens William'ın, büyük oğlu Prens George eşliğinde beklenen karşılaşmayı sahanın tam kalbinden izlemek üzere locada olacağı kesinleşti.

Barcelona kulübü, Prens William ve oğlu George'un, Katalan ekibinin İngiliz konuğu Aston Villa'yı ağırlayacağı bu geceki maçta Camp Nou Stadı'nın VIP locasında yer alacağına dair resmi teyit aldı; haber "Mundo Deportivo" kaynaklı.

Kral III. Charles ve merhume Prenses Diana'nın oğlu olan İngiltere veliaht prensi, Aston Villa kulübüne duyduğu büyük sevgiyle tanınıyor; takımın Avrupa kupalarındaki birçok maçını izlemeyi alışkanlık haline getirmişti. Bu kez, Birmingham kentinden gelen kulübü destekleme konusunda kendi izinden giden oğlunun yanında olacak.

Kraliyet konuklarını, onları VIP'lere ayrılmış bölgede ağırlayacak olan Barcelona başkanı Joan Laporta karşılayacak.

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İngiliz kulübü tarafında ise, locada kulübü temsil eden en üst düzey isim Aston Villa icra kurulu başkanı Damià Vidagany olacak.

Loca yalnızca kraliyet mensuplarının varlığıyla sınırlı kalmayacak; 2005 yılında Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan İspanyol Rafa Benítez de UEFA gözlemcisi sıfatıyla orada bulunacak. Ayrıca UEFA delegesi Vito Di Gioia, hakem gözlemcisi Thomas Einwaller ve Barcelona'nın eski efsanesi, 1977 yılında Ballon d'Or kazanan Allan Simonsen de locada yer alacak.

Camp Nou'daki VIP locasında bulunacak diğer isimler arasında İspanya hükümetinin Katalonya temsilcisi José Crespín, bölgenin tarım, balıkçılık ve gıda bakanı Òscar Ordeig, Barcelona Belediye Meclisi spor danışmanı David Escudé ve Katalonya Parlamentosu başkan ikinci yardımcısı David Pérez de yer alıyor.

Ayrıca Parlamento Meclisi birinci sekreteri Glòria Freixa, genel hükümetin Barcelona temsilcisi Pilar Díaz, Katalonya üst düzey polis şefi Manuel Rodríguez, Birleşik Krallık başkonsolos yardımcısı Annabel Sproat ve Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) icra direktörü Charlie Marshall da hazır bulunacak.