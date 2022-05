Camila Cabello kimdir? Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak şarkıcının şarkıları, filmleri ve net varlığı

Şarkıcı ve oyuncu, UEFA tarafından 2022'deki gösterişli etkinlikte sahne alması için seçildi.

Kıtanın en iyi takımlarının her yıl mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa kulüp futbolunun tacındaki mücevherdir.

UEFA, son yıllarda açılış töreni sahnesinde Dua Lipa, Selena Gomez ve Imagine Dragons ile maç öncesi bir müzik gösterisi düzenleyerek etkinliğe ekstra bir kültürel boyut ekledi.

Camilla Cabello, 2022'de Stade de France'da Real Madrid ve Liverpool arasındaki karşılaşma öncesi seçildi, ama o kim? Hala aşina değilseniz, GOAL bilmeniz gereken her şeyi size getiriyor.

Camila Cabello kimdir?

Camila Cabello, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu. Mart 1997'de Havana, Küba'da doğdu, altı yaşındayken ailesiyle birlikte Miami, Florida'ya taşındı.

Performans sanatçısı olarak atılımı, 2012'de televizyon yetenek programı The X Factor'da yer alması ve kız grubu Fifth Harmony'nin bir parçasını oluşturmasıyla gerçekleşti.

Cabello, solo sanatçı olarak bir dereceye kadar başarı elde ederek 2016 yılında Fifth Harmony'den ayrıldı. Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes ve rapçi Machine Gun Kelly ile ortaklıklar kurdu ve 2015, 2016 ve 2017 yıllarında bir dizi işbirliği yaptı.

Ardından 2018'de kendi adını taşıyan Camila adlı ilk solo albümünü çıkardı.

2021'de Cabello, Amazon Prime Video'da yayınlanan müzik filmi Cinderella'da rol aldı. Havanalı şarkıcı, Minnie Driver ve Pierce Brosnan da dahil olmak üzere bir dizi tanınmış aktörle birlikte rol aldı.

Ayrıca Saturday Night Live, Dancing on Ice ve Saturday Night Takeaway gibi televizyon programlarında bir dizi küçük rol aldı.

2022 Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Cabello, futbolu sevdiğini, ancak Manchester City formasıyla fotoğraflarının olmasına rağmen favori bir takımı olmadığını açıkladı.

UEFA.com'a verdiği demeçte, "Futbol açık ara en sevdiğim spor. İzleyebildiğim tek spor ve neler olup bittiğini tamamen anlıyorum. Ailemin gerçekten zevk alabileceği tek spor bu," dedi.

"[Stade de France'daki taraftarlara] kıyasla kendime bir futbol taraftarı demem ama gerçekten seviyorum.

"Birkaç kez özel olarak desteklemek için maçlara gitmeye çalıştım [ancak] programım gereği bu gerçekleşemedi. Bu benim ilk maçım, bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyım.

"Latinlerin nasıl yaptığını çok iyi taklit edebilirim: 'Goooooaaaaal!' Ailemle birçok maç izledim ve gerçekten çok ama çok heyecanlanabiliyoruz."

Camila Cabello'nun şarkıları nelerdir?

Cabello, kariyeri boyunca aralarında birçok hit şarkı da olmak üzere bir dizi şarkı üretti.

Yapımcılığını Shawn Mendes ile yaptığı 'Senorita', Machine Gun Kelly ile birlikte yaptığı 'Havana' (Young Thug'ın yer aldığı) ve 'Bad Things' dikkat çeken parçaları arasında.

Cabello'nun solo albümleri arasında Camila (2018), Romance (2019) ve Familia (2022) yer alıyor.

2021 filmi Cinderella'nın soundtrack'inde yer almanın yanı sıra, Ed Sheeran'ın 'South of the Border' ve Mark Ronson'ın 'Find U Again' filminde de öne çıkan sanatçı olarak katkıda bulundu.

Camila Cabello'nun mal varlığı ne kadar?

Cosmopolitan'a göre Cabello'nun net servetinin 14 milyon dolar (11 milyon sterlin) ile 18 milyon dolar (14 milyon sterlin) arasında olduğu bildiriliyor.

Fifth Harmony'den ayrılıp solo sanatçı olarak, üç stüdyo albümü, bir müzikalde başrol ve bu kararı takiben bir dizi tur ile kazancının önemli ölçüde arttığına inanılıyor.

Dünyanın en büyük pop müzik ikonlarından bazıları Şampiyonlar Ligi açılış töreninde sahne aldı.

Dua Lipa, Ukrayna'da 2018 finalinde Sean Paul ile birlikte öyle bir izlenim bıraktı ki, Liverpool taraftarları bugün de onun şarkılarını söylemeye devam ediyor.

Black Eyed Peas, Real Madrid'in 2017'de Millennium Stadyumu'nda Juventus'u 4-1 yendiği ünlü galibiyetinden önce sahnedeydi. Ayrıca Alicia Keys ve Imagine Dragons da sahne alanlardan.