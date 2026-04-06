Cambuur'un doktora öğrencisinin maddi sıkıntıları acı verici bir röportajda ortaya çıktı: "Bu bir kopuşa yol açacak. Adam çok sinirli!"

Her şey, Mark Diemers'in de bu yaz SC Cambuur'dan ayrılacağına işaret ediyor. Takımın yıldız oyuncusu, şu anki kulübünden yeni bir teklif aldı, ancak ESPN'de yayınlanan acı verici bir röportajdan anlaşıldığı üzere, bu durum onu hiç de mutlu etmiyor.

Cambuur, bir süredir yükselmeyi garantiledi ve bu nedenle kulüp Eredivisie'ye hazırlanmaya başlayabilir. Ancak Frizler ciddi mali sorunlarla da boğuşuyor, bu da kaliteli bir kadro kurmayı büyük bir zorluk haline getiriyor. Örneğin Oscar Sjöstrand, 2 milyon euroya Malmö FF'ye satıldı ve Ismaël Baouf'un transferi için de çalışmalar sürüyor. Onun için ise en yüksek bedel talep ediliyor.

Şimdi Diemers'in daha uzun süre kalması da çok uzak görünüyor. "Bence şu anda bu konuda bir şey söylemek bana düşmez. Kulüp bana bir teklifte bulundu ve şu anda bunu burada bırakmak istiyorum," diyor orta saha oyuncusu, ESPN'de Mark van Rijswijk ile yaptığı röportajda.

“Şu anda durum kesinlikle umut verici değil, hayır,” diye itiraf ediyor Diemers. “Şu anda her açıdan birbirimizden çok uzaktayız, o yüzden bakalım bu iş olacak mı. Cambuur ile Eredivisie’ye çıkmayı mı tercih ederim? Evet, ama bunun için her şeyin yolunda gitmesi lazım. Eğer öyle olmazsa, kendi yoluma devam edeceğim.”

Hans Kraay junior, ESPN stüdyosunda Diemers'in röportajını dinleyince oldukça şaşırdı. “O çok kızgın! Bu durumdan, gösterdiği performansa karşılık takdir edilmediğine çok kızgın olduğunu anlıyorum. Bunun ne kadar parayla ilgili olduğunu tahmin edemem, ama kendini takdir edilmediğini hissediyor.”

“Şimdi biri teklifte bulunursa, o da kabul eder,” diyor Kraay junior. “O zaman başka bir kulübe gider. Bu bir kopuşa benziyor ve gerçekten acı verici bir kopuş. Çünkü Diemers orada o kadar yerinde, o kadar yerinde ki…”

Toine van Peperstraten, Cambuur'un yeni stadyumun maliyetlerini "fena halde yanlış hesapladığını" ve bu nedenle şu anda mali sıkıntılar yaşadığını düşünüyor. Cambuur'un borç yükü, son yıllık mali sonuçların açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 45 milyon avroya ulaşmıştı.

"Anladığım kadarıyla, Sjöstrand için ödenen transfer ücretlerinin büyük bir kısmı yine yeni oyunculara yatırılabilir," diyor Kraay junior. "Ama bu da olmak zorunda, aksi takdirde gelecek sezon ilk günden itibaren ligin en alt sıralarında yer alırsınız."