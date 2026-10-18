Cambuur kalecisinin penaltıya sebebiyet vermesinin ardından Meerdink, AZ'ye bir puanı kurtardı

AZ, pazar günü deplasmanda SC Cambuur ile 2-2 berabere kalarak bir puan aldı. İkinci yarının büyük bölümünü bir kişi fazla oynayan ancak kazanamayan Alkmaar ekibi için bu sonuç hayal kırıklığıydı. Leeuwarden'deki maçın son bölümünde yaşanan penaltı pozisyonu çok konuşuldu.

Ev sahibi ekip maça istediği gibi başladı. Jason Ceka güzel bir ara pası verdi, Nicolas Binder da ceza sahası içinden topu ağlara gönderdi. AZ toparlandı ve Peer Koopmeiners'ın hazırladığı pozisyonda Ro-Zangelo Daal, 25. dakikada beraberliği sağladı.

Buna rağmen Cambuur soyunma odasına 2-1 önde gitti. Ilyès Hamache, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeye gönderdi. Bu gol, Frizya kulübünün oyuncuları ve taraftarları için büyük moral oldu.

AZ, ikinci yarının başlarında geriden gelmeyi başaramadı. Leeroy Echteld, bir saati aşkın süre geride kaldığında müdahale ederek Mateo Chávez'in yerine Mees de Wit'i oyuna aldı. O sırada Cambuur, Devid Eugene Bouah'ın 54. dakikada ikinci sarı kartını görmesi nedeniyle on kişi oynuyordu.

Bir kişi eksik oynayan Cambuur, skoru 3-1 yapmaya yaklaştı. Ancak Hamache'nin elverişli bir pozisyondan çektiği şutu Jari De Busser kurtardı. Leeuwarden'de pozisyonlar bitmedi; diğer tarafta Wouter Goes'un yerine oyuna giren Dave Kwakman, ceza sahasının sağ tarafından yaptığı vuruşta topu kalenin oldukça üstünden ve sağından dışarı gönderdi.

AZ kısa süre sonra penaltı bekledi ancak Elijah Dijkstra çok kolay yere düştü. Bu sırada Cambuur taraftarlarının sürpriz bir sonuca ulaşabileceklerine olan inancı artıyordu. AZ baskısını giderek artırsa da çok net fırsatlar yaratamadı.

Yine de 2-2'lik beraberlik geldi. Kaleci Thijs Janssen bir orta sırasında De Wit'in yüzüne temas edince VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verildi. Mexx Meerdink penaltıdan golü atarak AZ'ye bir puanı getirdi.