Camavinga ve Diaz, Real Madrid'in Betis karşısındaki muhtemel 11'inde yok

Real Madrid, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında bu akşam, cuma günü La Cartuja Stadı'nda Real Betis'e karşı deplasmanda zorlu bir maça hazırlanıyor.

AS gazetesi, beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın kadrosunda çeşitli değişiklikler yapmayı düşündüğünü aktardı.

Tchouameni'nin sahaya çıkma ihtimali sürerken, Mourinho, Camavinga yerine Bernardo Silva'yı ve Malaga karşısında Brahim Diaz'ın çıktığı asli bir pozisyonda oynayacak olan Arda Güler'i sahaya sürmeye yöneliyor.

Mourinho savunma hattında geniş çaplı değişiklikler yapmıştı ve şimdi teknik direktör Manuel Pellegrini'nin takımına karşı bu hattı bir kez daha değiştirecek.

Ayrıca Dumfries, son fırsatını değerlendiren ve hâlâ güçlü bir şekilde rekabet ettiğini gösteren Trent Alexander-Arnold ile yaşanan çetin rekabet ortamında, ilk on birde başlamak için güçlü bir aday konumunda.

Savunmanın göbeğinde ise Ibrahima Konate ve Antonio Rüdiger, stoper mevkilerinden biri için rekabet ediyor.

Sol tarafta ise Cucurella kendini güçlü bir şekilde kabul ettirmeye başladı ve fırsat bulmaya, oynamaya devam edecek.

Real Madrid, bu sezon deplasmandaki ikinci maçına, dinlendirilmeyen üçlünün, yani Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin yeniden yer alacağı bir hücum hattıyla çıkacak.

Böylece, Mourinho'nun Fildişi Sahili'li oyuncuyu ele almak için hazırladığı kademeli planın bir parçası olarak, Yan Diomande'nin ilk on birde başlama fırsatını elde etmeden önce biraz beklemek zorunda kalacağı görülüyor.

Real Madrid'in beklenen ilk on biri şu şekilde:

Kaleci: Thibaut Courtois

Savunma: Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Cucurella, Dumfries

Orta saha: Bernardo Silva, Arda Güler, Fede Valverde

Hücum: Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe

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