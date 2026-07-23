Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga pes etmeyi reddediyor ve Santiago Bernabeu kalesi içinde istenmeyenler listesinde yer almasına rağmen, teknik direktör Jose Mourinho'yu yetenekleriyle ikna etmek için mücadele etmeye çalışıyor.

2026 yazında Eduardo Camavinga her şeyi farklı hayal ediyordu. Rüyalarında kendini Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanırken görüyordu. Ancak "Horozlar"ın turnuvanın yarı finaline ulaşmasına tanıklık eden orta saha oyuncusuna kutlama yapmak nasip olmadı; zira Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps çoğu zaman kendisine destek vermiş olmasına rağmen, geçtiğimiz 14 Mayıs'ta onu kadroya çağırmadı.

Bu, Real Madrid ile son derece zorlu bir sezon geçiren Camavinga için ağır bir darbe oldu; zira sakatlıkların yanı sıra performansı ve oyun seviyesi de sürekli eleştirilere maruz kaldı.

Bunun sonucunda İspanyol basını, Real Madrid'in bu yaz onunla yollarını ayırmak istediğini aktardı.

23 yaşındaki Fransız oyuncu, Kraliyet kulübüyle 2029 yılına kadar bir sözleşmeyle bağlı olsa da, yeni sezonda sportif yönetimin planları içinde yer almıyor.

Bununla birlikte, "Marca" gazetesinin bugün Perşembe açıkladığı üzere, Camavinga mücadele etmeye ve pes etmemeye kararlı. Bir süre dinlendikten ve Harvard İşletme Fakültesi'nde eğlence, medya ve spor alanında (BEMS) yoğun geçen dört günlük bir eğitim programını tamamladıktan sonra, tüm enerjisiyle antrenmanlara geri döndü.

Yeni sezonun hazırlık antrenmanlarının başlamasıyla birlikte Camavinga, saha içinde ve dışında sunacak daha çok şeyi olduğu konusunda Jose Mourinho'yu ve kulübünü ikna etmekte ısrarlı.

Camavinga durumunun tamamen farkında; bu hazırlık döneminde çok şeyin tehlikede olduğunun da bilincinde. Başta tam olarak ikna olmamış olsa bile, nihai kararı vermeden önce bir görüş oluşturmak isteyen teknik direktöre güvenceler verecek.

Teknik direktör ayrıca kulübüne bir orta saha oyuncusu katmak istiyor; ancak Manchester City yıldızı Rodri gereksinimlerine uygun görünmüyor, aynı şekilde Real Madrid'in 50 milyon euro karşılığında satmak istediği Camavinga da.

Ama Mourinho önümüzdeki günlerde ona bir fırsat verecek. Fransız oyuncu ise yarın Cuma günü Alcorcon'a karşı oynanacak hazırlık maçında yeteneklerini göstererek bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor ve ardından Portekizli teknik direktörün görüşünü bekliyor.

İspanyol gazetesi, Camavinga'nın ayrılmak istemediğini, Manchester City ve Manchester United gibi hizmetleriyle ilgilenen kulüpleri dinlemediğini ve kendisine ulaşan tüm teklifleri reddettiğini de ekledi.