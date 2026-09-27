Real Madrid'in yıldızı Fransız Eduardo Camavinga, ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda yer alamamasının ardından hayal kırıklığı yaşasa da, şu anda yarın pazartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında Fransa'yı temsil etmeye hazırlanıyor.

Camavinga, Belçika maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu ve yarınki maçta sahada olmayacak Real Madrid'deki takım arkadaşı kaleci Thibaut Courtois'ya şaka yollu şu sözleri söyledi: "Oynamayacağı için mutluyum."





İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, tercih ettiği mevkiyle ilgili ise şunları ekledi: "Sol bek mevkisinde hatırı sayılır sayıda oyuncumuz var, sol bek demeyeceğim. Şu anda kilit oyuncu (8 numara) ve orta saha (6 numara) olarak oynama şansım var. Teknik direktör bunu biliyor. Sanırım siz tercih ettiğim mevkinin ne olduğunu biliyorsunuz (gülüyor)."

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nda asli oyuncu olabilmek için nelere ihtiyacı olduğu konusunda Camavinga şunları söyledi: "Süreklilik. Bence süreklilik şu anda en önemli şey. En önemlisi sahada odaklanmak ve hata yapmamak. Süreklilik böyle sağlanır."

Zinedine Zidane'ın Fransa'nın başına gelmesiyle ilgili ise şöyle konuştu: "Saha dışında işler değişti. Zidane ve Deschamps'ın farklı özellikleri olsa da, saha içinde çok fazla şey değişmedi."

Zidane ile yeniden çalışmaya dönmek konusunda ise şunları belirtti: "Onu Formula 1 yarışında gördüm. Tuhaf bir histi. Çünkü hepimiz onun milli takım için ne ifade ettiğini biliyoruz. Artık o benim teknik direktörüm. Ve daha da önemlisi, bana güven veriyor. Bu benim için çok özel bir şey."

Belçika maçı ve iki milli takım arasındaki son 5 karşılaşmada Fransa'nın galibiyeti üzerine ise açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bence önemli bir maç, Belçika büyük bir ulus. Olanlardan sonra en üzgün olan sizler, Belçikalılarsınız (gülüyor), ama harika bir maç olacak, çünkü onlar büyük bir ulus ve hepimiz böyle maçlar oynamak için can atıyoruz."

Dünya Kupası'nda yer alamaması konusunda ise şöyle devam etti: "Dünya Kupası'nda oynayamamak beni çok etkiledi, çünkü her oyuncu bu turnuvada oynamayı hayal eder. Roma bir günde kurulmadı. Kariyerimde daha önce böyle bir hayal kırıklığı yaşamamıştım. Bu, üstesinden gelmem gereken bir şey."

Ousmane Dembélé hakkında Real Madrid'in yıldızı şunları söyledi: "O teknik bir lider. Lider olmak için konuşmaya ihtiyaç duymayan biri. Şu anda onunla birlikte olmaktan mutluyum, çünkü onu Rennes'ten beri uzun süredir tanıyorum."

Kylian Mbappé konusunda ise açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bence Mbappé daha önce sol kanatta oynamış bir oyuncu. 2022'de bu bölgede iyi bir performans sergiledi. Hevesli biri. Savunmada katkı sağlayabileceğini düşünüyorum."















