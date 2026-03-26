Camarda: "Hep birlikte İtalya için tezahürat edelim. Ne zaman döneceğim? Belirli bir takvim var."

Lecce'ye kiralanmış ancak Milan'ın kadrosunda yer alan forvet Francesco Camarda, yaklaşan U21 Avrupa Şampiyonası eleme grubu kapsamında Kuzey Makedonya'nın aynı yaş grubu takımıyla karşılaşan İtalya U21 Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarının maçını izlemek üzere stadyumda bulunuyor.

İlk yarı bittiğinde, Rai Sport'a konuştu. İşte tüm açıklamaları.

SAKATLIKTAN KURTULMA - "Çok fedakarlık yapıyorum, çok antrenman yapıyorum, her gün fizyoterapi ve spor salonunda çift seans çalışıyorum, mümkün olduğunca çabuk geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. Ancak beni ameliyat eden cerrahın belirlediği ve önceden kararlaştırılmış bir süre var."

NDOUR'UN GOLÜ - "Cher çok güçlü, bunu hepimiz biliyoruz, bunu benim söylememe gerek yok. Onun ve tüm takım adına çok mutluyum. Şimdi teknik direktör doğru şeyleri söyleyecektir."

İTALYA - KUZEY İRLANDA MAÇI - "Bu akşam tüm İtalya ekran başına geçecek, bu çok önemli bir maç ve hepimiz tezahürat yapmalı ve destek vermeliyiz. Palestra ve Pisilli ile konuştuk, çok mutlu ve heyecanlılar, biz de onlar için öyle hissediyoruz. En iyisini umuyoruz."