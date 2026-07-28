Calvin Stengs, AZ’ye imza attı ve geri dönüşü tercih etmesinde hangi ismin etkili olduğunu açıkladı

AZ, Calvin Stengs'in resmen kulübün oyuncusu olduğunu resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Oyuncu, sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiği Feyenoord'dan transfer oldu.

Sol ayaklı oyuncu geçen haftadan bu yana bonservissiz durumdaydı ve AZ de bunu hemen değerlendirdi. Geçen cuma günü zaten ‘gizlice’ sağlık kontrolünden geçmişti.

Stengs, resmi kanallar aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Tüm o sakatlıkların olduğu dönemi geride bırakmak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve buna tüm gücümle sarılmak istiyorum. Güzelce futbol oynamak. Buraya geri dönmemin en önemli nedeni bu ve tabii ki altyapıda birlikte iyi bir dönem geçirdiğim teknik direktör Leeroy Echteld” dedi.

Stengs, AZ altyapısından yetişti ve sonunda A takımda 113 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 24 gol ve 22 asist üretti.

2021'de 15 milyon euro karşılığında OGC Nice'e transfer oldu. Bu büyük bir başarıya dönüşmedi. Stengs, 2022/23 sezonunda Royal Antwerp FC'ye kiralandı, ardından 2023 yazında Nice'ten kalıcı olarak ayrıldı: Feyenoord onu satın aldı.

İyi bir başlangıcın ardından Rotterdam-Zuid'deki dönemi de sonunda hayal kırıklığı yarattı; bunda sakatlıkların da payı vardı. Stengs geçen sezon kiralık olarak Pisa'da forma giydi. Bu yaz De Kuip'e geri döndü ve sözleşmesinin feshedilmesine karar verildi.

Stengs, Kasım 2019'da AZ oyuncusuyken Hollanda Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıktı. Sonraki yıllarda sekiz kez milli oldu. Hollanda formasıyla son maçını Kasım 2023'te Cebelitarık'a karşı oynadı. Hollanda maçı 0-6 kazandı ve Stengs hat-trick yaptı.