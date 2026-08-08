AZ, sezonun ilk Eredivisie maçını galibiyetle tamamladı. AFAS Stadı'nda ADO Den Haag karşısında oyuna sonradan giren Calvin Stengs maçın yıldızı oldu. Kısa süre önce Alkmaar'a dönen orta saha oyuncusu, 1-0'daki asist öncesi pası verdi ve maçın skorunu da kendisi belirledi: 2-0.

ADO, beş yıl sonra Eredivisie'ye döndü ve maça büyük bir cesaretle başladı. Evan Rottier'in bir dakika dolmadan bulduğu pozisyon tehlike yarattı. Vuruşu az farkla auta gitti. Bu sırada AZ ise ritmini bulmak için biraz zamana ihtiyaç duyuyor gibiydi.

Ev sahibi ekip yavaş yavaş oyunda daha iyi görünmeye başladı ve bu da 1-0'ı getirecek gibi oldu. Elijah Dijkstra, bir çalımdan sonra topu ağlara gönderdi. Ancak gol sevinci başlamadan hemen önce Mexx Meerdink'in yaptığı faul nedeniyle gol iptal edildi.

İptal edilen bu golden sonra AZ, uzun süre net fırsatlar üretmekte zorlandı. ADO görevini yerine getirdi ve devreye gol yemeden girdi. Devrenin hemen ardından AZ Teknik Direktörü Leeroy Echteld, Stengs ile Troy Parrott'u oyuna sürdü.

Stengs ve Parrott'un oyuna girişinden birkaç dakika sonra, 57. dakikada AZ sonunda kilidi açtı. Stengs'in derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Parrott, topu Daal'a çevirdi ve Daal sağ ayağının içiyle fileleri buldu: 1-0.

Yaklaşık beş dakika sonra 2-0 da geldi. Kees Smit rakibinden şık bir şekilde sıyrıldı ve Daal'ı gördü. Daal kısa bir süre topu tuttu, ardından koşu yapan Smit'i tam zamanında topla buluşturdu. Orta saha oyuncusu sert bir orta yaptı, Stengs de topu ağlara gönderdi: 2-0.

Böylece karşılaşma fiilen bitti. ADO, önde sonuç almayı ciddi şekilde düşünebilmek için yeterli üretkenliği gösteremedi. Son Hollanda Kupası şampiyonu AZ, böylece pembe bulutların üzerinde kalmayı sürdürdü; geçen hafta da Johan Cruijff Schaal mücadelesinde PSV'yi 0-4 mağlup etmişti.



