Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’i 2-1 yendikleri maçın ardından Endonezyalı savunmacı Calvin Verdonk ile Japon forvet Ayase Ueda’yı özellikle övdü. İlk yarıyı geride kapatan Lille, ikinci yarıda üç dakika içinde maçı çevirerek sezonun ilk Avrupa galibiyetini aldı.

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Ancelotti’den tarihi Bayern galibiyetinin ardından “değeri bilinmeyen” Verdonk’a övgü

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Endonezyalı sol bek Calvin Verdonk’u “değeri bilinmeyen” bir oyuncu olarak öne çıkardı. Lille, ikinci yarıda geriden gelerek Bayern Münih’i 2-1 mağlup etti ve rakibine bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk yenilgisini yaşattı. Dayot Upamecano’nun 15. dakikadaki kafa golüyle geriye düşen Lille, Ayase Ueda’nın 62. dakikadaki beraberlik golü ve üç dakika sonra Ethan Mbappe’nin zorladığı Aleksandar Pavlovic’in kendi kalesine attığı golle maçı çevirdi.

Maçın ardından gazetecilere konuşan Ancelotti, “Calvin de değeri yeterince bilinmeyen, teknik açıdan birçok özelliği olan bir oyuncu. Bu akşam agresif oynayabildiğini ve savunmada ikili mücadeleleri kazanabildiğini gösterdi. Oynadığımız sistemde kendini rahat hissediyor. Ondan çok memnunum; Romain’le ciddi bir rekabet içinde olması onu daha iyi bir oyuncu yaptı” dedi.

Ancelotti’den, fiziksel durumuna rağmen bitiriciliğini gösteren Ayase Ueda’ya övgü

Verdonk’un savunmadaki mücadeleci oyununun yanı sıra Japon forvet Ueda da hücumda belirleyici oldu. 47. dakikada attığı beraberlik golü, faul gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen Ueda, maç oynamak için henüz tam olarak hazır olmamasına rağmen 62. dakikada sakinliğini koruyarak Nathan Ngoy’un pasını uzak köşeye gönderdi.

Ancelotti, “Ayase’nin golü, kalenin nerede olduğunu bilen birinin attığı goldü. Lyon’a karşı atmak istediği gol de buydu. Bugün daha şanslıydı. Gol atmak için çok fazla fırsata ihtiyaç duymayan bir oyuncu. Ancak çok sayıda ikili mücadeleye girdiği için bu onun açısından zor bir maçtı; fiziksel olarak henüz %100 seviyesinde değil. Bir saat oynamayı planlamıştı. Görevini yaptı. Ueda’nın LOSC oyuncusu olmasından çok mutluyuz” diye konuştu.

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İlk yarı sonrasındaki cesaret ve Benjamin Andre’nin liderliği geri dönüşü getirdi

Harry Kane, Michael Olise ve Manuel Neuer gibi sakat yıldızlarından yoksun Bayern karşısında Lille, ilk yarıda etkisiz görünüyordu. İkinci yarıya ise çok daha agresif başlayarak ev sahibi taraftarları harekete geçirdi. Ancelotti, Lille’in galibiyet golüyle sonuçlanan kontra atağı başlatan kaptan Benjamin Andre’yi de övdü.

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Ancelotti, “Devre arasında endişeli değildim. Ama oyuncular gibi ben de daha cesur olsaydık daha fazlasını yapabileceğimizi hissettim. İkinci yarıya hücumda daha kararlı başladık” dedi. Andre hakkında ise “Benjamin, kulübün değerlerini temsil ediyor... O, takımın kalbi ve vazgeçilmez bir oyuncu; çok sayıda ikili mücadele ve sahipsiz top kazanarak takım için pek çok şey yapıyor” ifadelerini kullandı.

Lille, cumartesi günkü lig maçı öncesinde Avrupa’daki umutlarını korudu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini alan Lille, lig aşamasında mücadelesini sürdürmek için önemli bir fırsat yakalarken Bayern’in ilk sekizde bitirme umutlarına da darbe vurdu.

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Ancelotti, “Ayaklarımız yere basmalı; kazanarak sonuna kadar mücadele etme şansını elde ettik. Şimdiden cumartesi gününe odaklandık çünkü önümüzde zorlu bir lig maçı var ve toparlanmak için fazla zamanımız yok” uyarısında bulundu.