Callum Hudson-Odoi'nin mevkisi değişse de gole açlığı değişmedi

Chelsea'nin Tuchel yönetiminde mevkisi değişen genç yıldızı Callum Hudson-Odoi daha geride oynamasına rağmen skora katkı yapabileceğini söyledi.

Chelsea'de yeni teknik direktör Thomas Tuchel'in göreve gelmesinin ardından genellikle sağ bek olarak görev yapan genç yıldız Callum Hudson-Odoi, buna rağmen yeni mevkisinde de hücuma önemli bir katkı yapabileceğini söyledi.

Seviye farkı

Alt yaş kategorilerinde ve Tuchel gelene dek Chelsea A Takımı'nda hep açık oyuncusu olarak görev yapan Odoi, Tuchel'in istekleri doğrultusunda oyununu şekillendirmeye çalıştığını ifade etti.

Chelsea'nin resmi internet sitesinde görüşlerini paylaşan Odoi, "Altyapılarda çok fazla gol atıp yetişirken bunu bir an önce A Takım seviyesine de taşımak istiyorsunuz ama açık konuşmak gerekirse Premier Lig çok zorlu bir lig ve A takımların seviyesi altyapılardan çok daha farklı" dedi.

Skora katkı peşinde

Oynadığı her maçta takımına mümkün olan en yüksek katkıyı vermek istediğini belirten Odoi, "Rakiplerin çekindiği bir oyuncu almak için çaba gösteriyorum. Bir maçta gol atmak, bir başka maçta asist yapmak ve sonra yine gol atmak istiyorum. Chelsea için düzenli oynayan ve insanların Chelsea 11'ini saydığında akıllara gelen ilk oyunculardan biri olmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

Potansiyeli yüksek

Tuchel yönetiminde daha fazla süre alabileceğini söyleyen Odoi, "Ceza sahası çevresindeyken daha etkili olmam gerektiğini biliyorum. Net bir sayı düşünmedim ama mümkün olduğunca çok sayıda gol atmak istiyorum" dedi.

Chelsea altyapısından yetişen ve geleceğin önemli hücum oyuncularından biri olması beklenen 20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon forma giydiği 22 Premier Lig karşılaşmasına 1 gol ve 5 asist sığdırmıştı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle zaman zaman takımdan ayrı kalan Odoi, Londra ekibinde bu sezon şans bulduğu 15 Premier Lig karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistle oynadı.