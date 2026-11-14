Atletico Madrid forveti Julian Alvarez, Arjantin'in cuma günü Uruguay'a karşı oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmesine rağmen teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde sıkı çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Geçen ay milli takım kariyerini noktalayan efsanevi kaptan Lionel Messi'nin ayrılığından bu yana ilk maçına çıkan ev sahibi Arjantin, La Bombonera'da Diego Forlan'ın takımına yenildi.

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Santrfor Buenos Aires'te gol attı

Alvarez, Buenos Aires'te ikinci yarıda ağları havalandırdı ancak golü, 2026 Dünya Kupası ikincisinin tribünlerdeki az sayıdaki taraftarı önünde yenilmesini engelleyemedi. 39 yaşındaki Messi'nin 208 millî maçta attığı 126 golün ardından geçen ay Benin'e karşı duygusal bir galibiyetle veda etmesinden sonra Arjantin, iyi organize olmuş konuk savunmasını aşmakta zorlandı. Sonunda Uruguay direncini koruyarak yeni teknik direktör Forlan'a görevindeki üçüncü galibiyetini kazandırdı.

Forvet, teknik ekibin görevine devam etmesini memnuniyetle karşıladı

Hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen kadro, kasım ayındaki millî maç arasına Scaloni ve teknik ekibinin sözleşmelerini uzattığı ve kupalarla dolu bir döneme damga vuran deneyimli oyuncuların yerini yeni nesil alırken millî takımın başında kalacağı haberiyle moral bulmuş olarak girdi.

Son düdüğün ardından yayıncılara, takımdan ayrılan simge isimlerin belirlediği standartlara nasıl ulaşacakları hakkında konuşan Alvarez, şunları söyledi: “Çalışmaya devam edeceğiz. Millî takım için her şeyini veren insanlarla geçirdiğimiz bu yıllarda öğrendik ve geliştik; onları örnek almaya ve davranışlarımızla örnek olmaya çalışıyoruz.”

Teknik direktörün görev süresini uzatmasına soyunma odasının verdiği tepkiyi de anlatan forvet, “Scaloni bize kendilerinin kalacağını söyledi. Bu bize güven ve mutluluk veriyor” diye ekledi.

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Peş peşe gelen duran toplar ev sahibini cezalandırdı

Golsüz geçen ilk yarıda Exequiel Palacios, Enzo Fernandez ve Alexis Mac Allister'ın arkasında orta sahayı tutarken Nico Paz ile Thiago Almada kanatlarda görev yaptı. Uruguay kalecisi Cristopher Fiermarin hem Alvarez'in hem de Paz'ın gol girişimlerini engelledi; Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta ve Darwin Nunez ise konuk ekibin oyuna yerleşmesine yardımcı oldu.

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Scaloni, devre arasında Palacios'un yerine Matias Soule'yi oyuna aldı. Ancak De Arrascaeta'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Nunez'in kafayla dokunduğu top paniğe yol açtı. Lisandro Martinez'in kafayla uzaklaştırdığı top, Leonardo Balerdi'nin kafasına çarpıp kendi kalesine gitti.

Geronimo Rulli'nin 52. dakikada Nunez'i durdurmasından kısa süre sonra De Arrascaeta'nın kullandığı korner, ön direkte Maxi Araujo'ya çarpıp yükselerek ağlara gitti. Uruguay, Palacios'un çıkmasıyla oluşan boşluğu değerlendirip skoru 2-0'a taşıdı.

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Son bölümdeki çaba beraberliğe yetmedi

Maça yeniden ortak olmanın yolunu arayan Scaloni, Almada'nın yerine Gianluca Prestianni'yi oyuna aldı. Ardından Fiermarin, Soule'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Paz'ı durdurdu. 72. dakikada Fernandez'in oyunun yönünü değiştirmesiyle Prestianni'nin yaptığı ortayı Alvarez direğin dibinden ağlara gönderdi. Ev sahibi ekip beraberlik için yüklenirken bekler Agustin Giay ve Roman Vega, son 10 dakikada Gonzalo Montiel ile Medina'nın yerini aldı. Ancak Alvarez, duraklama dakikalarında bir fırsatı daha kaçırdı ve Uruguay, salı günü oynanacak kasım ayının son hazırlık maçları öncesinde üstünlüğünü korudu.