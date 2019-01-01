Trabzonspor'da Caleb Ekuban 2 ay sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan Caleb Ekuban’ın 2 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Geçen hafta gerçekleşen antrenmanında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban, İtalya’da ameliyat oldu.

25 yaşındaki Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya’da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir”