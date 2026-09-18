stc tv üzerinden yayınlanan İtalya Serie A'nın tutkunları, yarın cumartesi günü Olimpico Stadı'nda oynanacak, Calcio'nun beşinci haftası kapsamındaki Roma ile konuğu Inter Milan arasındaki beklentilerin ötesindeki dev maçı bekliyor.

Roma, Serie A liderliğini, her birinin 12 puanı bulunan ve averaj üstünlüğü başkentin kurtlarında olan şampiyon unvanının sahibi Inter Milan ile paylaşıyor.

Opta istatistik ağı, Roma ile Inter Milan karşılaşmasının, 186 maçta 540 golün atıldığı ve bunun 305'ini Inter Milan'ın, 235'ini Roma'nın kaydettiği bu eşleşmeyle İtalya Serie A tarihinin en golcü maçı olduğunu belirtti.

Inter Milan, İtalya Serie A'da Roma ile oynadığı son 18 maçın 16'sında yenilgi almadı; 10 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Daha da özele inersek, Nerazzurri, Giallorossi karşısında ligdeki son 11 maçın 9'unu kazandı, 2 maçta yenildi ve bu süre zarfında 24 gol kaydetti.

Ayrıca Inter Milan, İtalya Serie A'da Roma karşısında deplasmanda oynadığı son beş maçının tamamını kazandı; bu maçlarda kendisi toplam 11 gol atarken Roma yalnızca 2 gol kaydetti. Bu, Roma'nın Calcio'daki katılımları tarihinde tek bir rakip karşısında kendi sahasında aldığı en uzun üst üste yenilgi serisini teşkil ediyor.

Genel olarak, Roma, 2 Ekim 2016'dan bu yana İtalya Serie A müsabakaları kapsamında Olimpico Stadı'nda Inter Milan'ı yenemedi; o tarihten beri Inter karşısında kendi sahasında 9 maç oynadı, bunların 3'ü beraberlikle, 6'sı yenilgiyle sonuçlandı.

Opta şöyle devam etti: "Roma, İtalya Serie A'daki son 9 maçını kazandı ve müsabakaya katıldığı tarih boyunca yalnızca iki kez üst üste 10 veya daha fazla galibiyet elde etti: Mayıs ile Ekim 2013 arasında 11 galibiyet ve Aralık 2005 ile Şubat 2006 arasında 11 galibiyet."

Roma, bu sezon İtalya Serie A'daki ilk beş maçını kazanmayı, tarihinde yalnızca üçüncü kez başarabilir; bunu daha önce 2014-2015 ve 2013-2014 sezonlarında gerçekleştirmişti.

Buna karşılık Inter Milan, İtalya Serie A'daki ilk 5 maçında 5 galibiyet elde etmeyi yalnızca beşinci kez başarabilir; bunu daha önce 2023-2024, 2019-2020, 2015-2016 ve 1966-1967 sezonlarında gerçekleştirmişti.

Roma ile Inter Milan karşılaşması, bu sezon İtalya Serie A'da en fazla gol atan iki takım arasındaki bir çarpışmayı teşkil ediyor; Inter Milan 13, Roma 12 gol kaydetti. Ayrıca bu iki takım, isabetli şut sayısında da en önde: Inter 32, Roma 31 isabetli şut çekti. Rakip ceza sahası içinde topa en fazla temas eden takımlar da yine bu ikili: Roma 183, Inter 177.

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