Calcio ve Suudi tutkusu: sahaların sınırlarını aşan bir İtalyan sevdasının hikâyesi

İtalya'daki bir maçı izlemek için sabahın erken saatlerine kadar uyanık kaldılar, yıldızların ve kulüplerin isimlerini ezberlediler ve sonuçları sanki kendi şehirlerinin takımlarıymış gibi tartıştılar. İşte Suudi Arabistan'daki hayran nesillerinin İtalya Ligi tutkusu böyle başladı; yıllar geçtikçe bu tutku, Krallık'ta futbol kültürünün köklü bir parçası hâline geldi.

stc tv'nin Footballco iş birliğiyle sunduğu yeni belgesel film "Calcio: Suudi Tutkusu", televizyon ekranları önünde başlayan; teknolojinin gelişmesi, dijital platformların ortaya çıkması ve taraftar dernekleriyle süren bu yolculuğu, Calcio tutkusu Suudi sahalarına ulaşana dek belgeliyor.

Yaklaşık 20 dakika süren film, İtalya Ligi maçlarına ulaşmanın çok fazla beklemeyi ve araştırmayı gerektirdiği yıllara geri dönüyor; taraftarın maçın saatini ayarlayıp favori takımını izlemek için gece geç saatlere kadar uyanık kalmaya hazırlandığı o günlere.

Zamanla bu ilişki, maçları takip etmenin sınırlarını aştı; her taraftarın savunduğu bir kulübü, aidiyeti paylaştığı arkadaşları ve her Calcio haftasında tekrarlanan özel ritüelleri oldu.

Hikâyeyi özetleyen 5 şehir



Film; Riyad, Cidde, Kuveyt, Roma ve Milano arasında geçiş yaparak tek bir hikâyeyi farklı açılardan anlatıyor.

Suudi Arabistan'da kamera, bu tutkunun ilk dönemlerini yaşayan taraftarlarla buluşuyor; İtalya'da ise bu ilişkiyi yaratan kulüplerin ve turnuvanın ana yurduna dönüyor.

Yolculuk, Calcio sevgisinin binlerce kilometreyi nasıl aştığını, ardından yıllarca bu sevgiyi koruyan ve çocuklarına miras bırakan Suudi taraftarların gönlünde nasıl yerleştiğini ortaya koyuyor.

Calcio hafızasına kazınan sesler



Film, İtalya Ligi anılarını, Arap kamuoyunun zihninde bu müsabakayla özdeşleşen isimler aracılığıyla canlandırıyor.

Arap dünyasının en tanınmış Calcio program sunucularından Hişam el-Halesi, televizyon programlarının İtalya Ligi'nin yıldızlarını ve kulüplerini kamuoyuna tanıtmaya katkı sağladığı dönemi yeniden ele almaya katılıyor.

Spiker Halid el-Ğül ise sesinin en önemli Calcio maçlarıyla özdeşleştiği yıllardan söz ederken, İtalya Ligi Birliği'nin ticari ve pazarlama direktörü Michele Ciccarese, Suudi Arabistan'ın ve bölgenin müsabakanın bugünü ve geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekiyor.

Film ayrıca Suudi Arabistan'daki Calcio taraftarlarına da yer veriyor; dernekleri kuran ve eski forumlara katılan kişilerden, bu tutkuyu dijital platformlar aracılığıyla karşısında bulan yeni bir nesle kadar.

Forumlardan taraftar derneklerine



İlişkinin gelişimi maçları takip etmekle sınırlı kalmadı.

İnternetin yaygınlaşmasıyla forumlar ve sohbet grupları, Juventus, Milan, Inter ve Napoli sevenlerinin buluşma noktasına dönüştü; ardından bu topluluklar daha organize derneklere evrildi.

Zamanla maçlar; arkadaşlarla buluşmak, kulüp formalarını giymek, tartışmalar paylaşmak, zaferleri kutlamak ve yenilgileri aynı aidiyeti paylaşan kişilerle birlikte göğüslemek için bir vesileye dönüştü.

Film bu dönüşümü, iki farklı nesle mensup taraftarlar aracılığıyla ele alıyor ve eskiden izleme deneyimiyle bugün Calcio'yu takip etme biçimini karşılaştırıyor.

Calcio Suudi Arabistan'a ulaştığında



Suudi Arabistan'ın İtalya Süper Kupası'na ev sahipliği yapması, bu hikâyeye yeni bir bölüm ekledi.

Birçok taraftar ilk kez, Calcio'nun yıldızlarını ve kulüplerini yalnızca ekranlar üzerinden takip etmekle yetinmek yerine Krallık topraklarında izleme fırsatı buldu.

Tribünler İtalyan bayrakları ve formalarıyla doldu, Suudi taraftarlar İtalya'dan gelen benzerleriyle buluştu; böylece uzaktan başlayan ilişki, sahalar içinde doğrudan bir deneyime dönüştü.

Bu yakınlaşma teknik boyuta da yansıdı; İtalya Ligi'nden Suudi Ligi'ne geçen teknik direktörler ve oyuncular, futbol tecrübelerini ve fikirlerini yeni bir deneyime taşıdı.

İki nesil arasında bir köprü



Teknoloji, İtalya Ligi'ni takip etme biçimini değiştirdi, ancak kamuoyunun ona duyduğu hisleri değiştirmedi.

Taraftarın maçın saatini beklediği ve onun için gece geç saatlere kadar uyanık kaldığı yıllardan sonra, spor içeriğine ulaşmak dijital yayın sayesinde çok daha kolay hâle geldi.

Film, stc tv'nin nesilleri birbirine bağlamadaki rolünü öne çıkarıyor; zira yeni taraftara Calcio'yu kolaylıkla takip etme fırsatı sunarken, eski taraftara maçın bütün hafta beklenen bir olay olduğu farklı bir dönemin anılarını yeniden yaşatıyor.

İki deneyim arasında ise aynı hikâye sürüyor.

Nesilden nesle geçen bir tutku

Film, sonunda tüm bu ayrıntıları bir araya getiren temel fikre ulaşıyor ve Suudi Arabistan'daki Calcio sevgisinin artık yalnızca bir Avrupa turnuvasına duyulan ilgi olmadığını, bilakis bütün nesillerin hafızasının bir parçası hâline geldiğini ortaya koyuyor.

Oğluyla maç izleyen bir baba, favori kulüpleri konusunda anlaşamayan arkadaşlar ve şehirlerini ziyaret etmeden isimlerini öğrendikleri kulüplerin formalarını giyen çocuklar.

İzleme biçimi değişti, teknoloji gelişti, nesiller değişti, ancak ilişki olduğu gibi kaldı.

"Calcio: Suudi Tutkusu", ekranların arkasından başlayan, sonra gerçeğe çıkan ve nesilden nesle geçen bir futbol mirasına dönüşene dek süren bir aşkın hikâyesini anlatıyor.